Україна закликає країни не брати участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - Сибіга

Дозвіл піднімати прапори держав-агресорів на Паралімпійських іграх, поки триває війна Росії проти України, є неправильним - як з моральної, так і з політичної точки зору.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Спорт як зброю для пропаганди

"Рішення допустити Росію та Білорусь під національними символами ігнорує просту істину: ці прапори та гімни представляють режими, які ведуть агресію, руйнують міста та використовують спорт як зброю для пропаганди. Їх не можна відокремити від злочинів, скоєних під їхнім прапором", - йдеться в повідомленні.

Небезпечний сигнал

Сибіга наголосив, що в сучасній Росії навіть паралімпійський спорт використовується для прославлення учасників війни проти України. Надання такій системі престижної міжнародної платформи посилає небезпечний сигнал, що відповідальність можна відсунути на другий план.



"Спорт повинен відстоювати справедливість, гідність і повагу. Він не може стати сценою для режимів, які зневажають ці цінності", - додав він.

Бойкот паралімпіади

"Я доручив послам України провести переговори з урядовцями країн перебування та закликати їх не брати участі в церемонії відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано", - повідомив міністр.

Глава МЗС додав, що Україна й надалі захищатиме справедливість і гідність, а також охоронятиме цілісність міжнародного спорту від зловживань з боку держав-агресорів.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.