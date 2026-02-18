Украина призывает страны не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026, - Сибига

Разрешение поднимать флаги государств-агрессоров на Паралимпийских играх, пока продолжается война России против Украины, является неправильным - как с моральной, так и с политической точки зрения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Спорт как оружие для пропаганды

"Решение допустить Россию и Беларусь под национальными символами игнорирует простую истину: эти флаги и гимны представляют режимы, которые ведут агрессию, разрушают города и используют спорт как оружие для пропаганды. Их нельзя отделить от преступлений, совершенных под их флагом", - говорится в сообщении.

Читайте также: Обнародована информация о 15 спортсменах из РФ, которые поддерживают войну и претендуют на участие в международных соревнованиях

Опасный сигнал

Сибига подчеркнул, что в современной России даже паралимпийский спорт используется для прославления участников войны против Украины. Предоставление такой системе престижной международной платформы посылает опасный сигнал, что ответственность можно отодвинуть на второй план.



"Спорт должен отстаивать справедливость, достоинство и уважение. Он не может стать сценой для режимов, которые презирают эти ценности", - добавил он.

Читайте также: Украина ввела санкции против десяти российских спортсменов, - указ Зеленского

Бойкот Паралимпиады

"Я поручил послам Украины провести переговоры с правительственными чиновниками стран пребывания и призвать их не участвовать в церемонии открытия, если это позорное решение не будет отменено", - сообщил министр.

Глава МИД добавил, что Украина и в дальнейшем будет защищать справедливость и достоинство, а также охранять целостность международного спорта от злоупотреблений со стороны государств-агрессоров.

Читайте: Во время войны в Европе не может быть и речи об ослаблении ограничений для спортсменов из РФ и Беларуси, - Сибига

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.