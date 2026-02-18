РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости Российские спортсмены Паралимпийские игры 2026
313 8

Зеленский о допуске РФ и Беларуси к Паралимпиаде-2026: Позорное решение, Украина будет реагировать

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение организаторов зимних Паралимпийских игр 2026 допустить часть атлетов из России и Беларуси к соревнованиям под собственными флагами.

Об этом он сказал во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Зеленского

Глава государства заявил, что украинская сторона отреагирует на это "позорное и несправедливое решение".

"Я не могу сказать, что это о деньгах, потому что не знаю. Но это абсолютно грязное решение, которое нельзя уважать. Оно ужасное, несправедливое и не соответствует европейским ценностям. Это несправедливое решение, и мы будем реагировать на него", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина призывает страны не участвовать в церемонии открытия Паралимпиады-2026, - Сибига

Зеленский сравнил это с реакцией на российскую агрессию против Украины с 2014 года.

"Ползучая оккупация – Крым, никто не ответил, затем Донбасс, никто не ответил, затем – полномасштабное вторжение. Шаг за шагом, российский образ жизни. То же самое и с Олимпийскими играми", – добавил он.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина считает позорным решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении членства РФ и Беларуси, - заявление МИД и Минмолодежьспорта

Автор: 

Беларусь (1059) Зеленский Владимир (10506) Паралимпиада (19) россия (22136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я то думав, чим це блазень занятий під час війни?
показать весь комментарий
18.02.2026 19:16 Ответить
Коли РИГОсбу обшукували штаб Залужного , там були присутніми з десяток генералів Британії ...

В мене логічні питання -
1.Чому Європа дотисла ЗЄ не добивати Залужного своїм ДБР , а зробити його послом у Британії?
2. Чому, коли США дозволили НАБУ дотиснути ЗЄ до здачі Донбасу Галущенком, Європа та Британія, котрих відсторонили від перемовин США, підштовхнула Залужного зробити контрольний по ЗЄ? ?
показать весь комментарий
18.02.2026 19:18 Ответить
Вибори все ближче і ближче....................
показать весь комментарий
18.02.2026 19:25 Ответить
Й головне їх хочуть не тільки США з рашкою - а вже ЗА й Європа .
показать весь комментарий
18.02.2026 19:26 Ответить
Буду на будь-який висер Зеленського сьогодні говорити про для нього НАСЦУшне

Новина з ДТ

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК

Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».......
показать весь комментарий
18.02.2026 19:22 Ответить
Алььь ЛОХ- ти що скажеш про те, що у Галущенко осіло тільки 9 млн нагарбованого з енергетики -а де залишок в декілька мілйонів доларів відмиті на Карібському офшорі ?
показать весь комментарий
18.02.2026 19:25 Ответить
І в цей час гнівно відправить пару брудних двушок на москву
показать весь комментарий
18.02.2026 19:34 Ответить
Потрібно потужно зіграти на піаніно бо заклик не почують
показать весь комментарий
18.02.2026 19:47 Ответить
 
 