Зеленский о допуске РФ и Беларуси к Паралимпиаде-2026: Позорное решение, Украина будет реагировать
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение организаторов зимних Паралимпийских игр 2026 допустить часть атлетов из России и Беларуси к соревнованиям под собственными флагами.
Об этом он сказал во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция Зеленского
Глава государства заявил, что украинская сторона отреагирует на это "позорное и несправедливое решение".
"Я не могу сказать, что это о деньгах, потому что не знаю. Но это абсолютно грязное решение, которое нельзя уважать. Оно ужасное, несправедливое и не соответствует европейским ценностям. Это несправедливое решение, и мы будем реагировать на него", - подчеркнул он.
Зеленский сравнил это с реакцией на российскую агрессию против Украины с 2014 года.
"Ползучая оккупация – Крым, никто не ответил, затем Донбасс, никто не ответил, затем – полномасштабное вторжение. Шаг за шагом, российский образ жизни. То же самое и с Олимпийскими играми", – добавил он.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
