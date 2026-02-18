Зеленский о допуске РФ и Беларуси к Паралимпиаде-2026: Позорное решение, Украина будет реагировать

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение организаторов зимних Паралимпийских игр 2026 допустить часть атлетов из России и Беларуси к соревнованиям под собственными флагами.

Об этом он сказал во время интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Зеленского

Глава государства заявил, что украинская сторона отреагирует на это "позорное и несправедливое решение".

"Я не могу сказать, что это о деньгах, потому что не знаю. Но это абсолютно грязное решение, которое нельзя уважать. Оно ужасное, несправедливое и не соответствует европейским ценностям. Это несправедливое решение, и мы будем реагировать на него", - подчеркнул он.

Зеленский сравнил это с реакцией на российскую агрессию против Украины с 2014 года.

"Ползучая оккупация – Крым, никто не ответил, затем Донбасс, никто не ответил, затем – полномасштабное вторжение. Шаг за шагом, российский образ жизни. То же самое и с Олимпийскими играми", – добавил он.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

