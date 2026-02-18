Цахкна: Допуск РФ та Білорусі до Паралімпійських ігор — це ганьба

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав ганьбою рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 дозволити частині спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях.

Про це він написав у соцмережі Х.

Цахкна критикує допуск РФ та РБ до Паралімпійських ігор 2026

"Дозвіл російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України, є ганьбою", - заявив дипломат.

Цахкна нагадав, що Росія вбила понад 650 українських спортсменів і тренерів.

"Спорт не існує у вакуумі. Змушувати українців змагатися поряд із представниками агресора є морально неприйнятним. Міжнародна спортивна спільнота повинна відстоювати людське життя, справедливість і гідність, а не нормалізувати агресію", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

