Цахкна: Допуск РФ та Білорусі до Паралімпійських ігор — це ганьба

Естонія засудила участь РФ та Білорусі у Паралімпіаді

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав ганьбою рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 дозволити частині спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях. 

"Дозвіл російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України, є ганьбою", - заявив дипломат.

Цахкна нагадав, що Росія вбила понад 650 українських спортсменів і тренерів.

"Спорт не існує у вакуумі. Змушувати українців змагатися поряд із представниками агресора є морально неприйнятним. Міжнародна спортивна спільнота повинна відстоювати людське життя, справедливість і гідність, а не нормалізувати агресію", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Що передувало?

Це *** ваааще, інших слів нема!
18.02.2026 20:21
ЦМОК Путлера?
18.02.2026 21:06
Так лавандос перекройте, не сейчас, но сразу Хфамилиям в онлайне, с..ка, бл..ь!
18.02.2026 22:02
Якщо хтось заплатить більше за те, щоб кацапів там не було, то їх не буде.

А так у цих олімпійських комітетах, хто платить, той і замовляє музику. Нічого особистого...
18.02.2026 22:19
 
 