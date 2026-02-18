Цахкна: Допуск РФ та Білорусі до Паралімпійських ігор — це ганьба
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна назвав ганьбою рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 дозволити частині спортсменів із Росії та Білорусі брати участь у змаганнях.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дозвіл російським і білоруським спортсменам брати участь у Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України, є ганьбою", - заявив дипломат.
Цахкна нагадав, що Росія вбила понад 650 українських спортсменів і тренерів.
"Спорт не існує у вакуумі. Змушувати українців змагатися поряд із представниками агресора є морально неприйнятним. Міжнародна спортивна спільнота повинна відстоювати людське життя, справедливість і гідність, а не нормалізувати агресію", - заявив очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
А так у цих олімпійських комітетах, хто платить, той і замовляє музику. Нічого особистого...