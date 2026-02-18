Цахкна: Допуск РФ и Беларуси к Паралимпийским играм — это позор
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал позором решение организаторов зимних Паралимпийских игр 2026 года разрешить части спортсменов из России и Беларуси участвовать в соревнованиях.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Цахкна критикует допуск РФ и РБ к Паралимпийским играм 2026
"Разрешение российским и белорусским спортсменам участвовать в Паралимпийских играх в Милане-Кортини, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины, является позором", - заявил дипломат.
Цахкна напомнил, что Россия убила более 650 украинских спортсменов и тренеров.
"Спорт не существует в вакууме. Заставлять украинцев соревноваться рядом с представителями агрессора является морально неприемлемым. Международное спортивное сообщество должно отстаивать человеческую жизнь, справедливость и достоинство, а не нормализовать агрессию", - заявил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль