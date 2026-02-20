УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11758 відвідувачів онлайн
Новини Паралімпійські ігри 2026
1 530 15

Україна бойкотуватиме відкриття Паралімпіади-2026 у Мілані

Україна бойкотуватиме Паралімпіаду-2026 через РФ і Білорусь

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Комітету.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Спільнота українських паралімпійців і Національний паралімпійський комітет України обурені цинічним рішенням Міжнародного паралімпійського комітету надати для Росії і Білорусі двосторонні слоти, які дають можливість 6 російським суб’єктам паралімпійського спорту і 4 представникам білоруського паралімпійського спорту брати участь в XIV зимових Паралімпійських іграх.

Національний паралімпійський комітет України заявляє, що українська паралімпійська команда і Національний паралімпійський комітет України бойкотує церемонію відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор і вимагає не використовувати український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія проти повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду-2026

Ми будемо боротись за спортивні перемоги українських спортсменів на XIV зимових Паралімпійських іграх, і разом зі спортсменами інших країн добиватись принципів справедливості у паралімпійському спорті, підтримуючи головну мету Паралімпійських ігор як вищого спортивного форуму світу", – йдеться у заяві.

Що передувало?

Автор: 

Паралімпіада (213) Україна (7292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
МОК свого часу був на стороні нацистів тож не дивно що тепер він на стороні кацапів ... мабуть це одна із "срєп" МОК-а 🤔
показати весь коментар
20.02.2026 10:54 Відповісти
+2
В місцях проведення змагань! В офіційних олімпійських зонах, церемонії відкриття і закриття...
Де і коли то було?!
І, головне, де тут політична, релігійна чи расова пропаганда?! Вшанування пам`яті загиблих спортсменів до якої з цих атегорій відноситься?
лицемірні, це точно... і продажні
показати весь коментар
20.02.2026 11:43 Відповісти
+1
цікаво... попри гучні заяви (не наші) чи приєднається хтось до такої ініціативи?...
показати весь коментар
20.02.2026 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
цікаво... попри гучні заяви (не наші) чи приєднається хтось до такої ініціативи?...
показати весь коментар
20.02.2026 10:38 Відповісти
Не встигнуть, МОК дискваліфікує всю нашу команду.
показати весь коментар
20.02.2026 10:51 Відповісти
навряд чи він продовжить забивати цвяхи у свою труну...
показати весь коментар
20.02.2026 11:10 Відповісти
і, цікаво, згідно якого регламенту мок-шів можуть дискваліфікувати у цьому випадку команду? не бачив такого приводу в правилах...
показати весь коментар
20.02.2026 11:24 Відповісти
А фото на шоломі, то які правила?
показати весь коментар
20.02.2026 11:28 Відповісти
лицемірні... "50.2. На олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань та в інших олімпійських зонах забороняються будь-які демонстрації або політична, релігійна чи расова пропаганда"...
показати весь коментар
20.02.2026 11:34 Відповісти
В місцях проведення змагань! В офіційних олімпійських зонах, церемонії відкриття і закриття...
Де і коли то було?!
І, головне, де тут політична, релігійна чи расова пропаганда?! Вшанування пам`яті загиблих спортсменів до якої з цих атегорій відноситься?
лицемірні, це точно... і продажні
показати весь коментар
20.02.2026 11:43 Відповісти
Естонія бойкотуватиме церемонії Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів Джерело: https://censor.net/ua/n3601562
показати весь коментар
20.02.2026 12:22 Відповісти
МОК свого часу був на стороні нацистів тож не дивно що тепер він на стороні кацапів ... мабуть це одна із "срєп" МОК-а 🤔
показати весь коментар
20.02.2026 10:54 Відповісти
Навіщо бойкотувати, просто підбігти і ********* по голові безногим СВОшнікам
показати весь коментар
20.02.2026 11:11 Відповісти
Як же можна ******* мальчиков в трусиках?
показати весь коментар
20.02.2026 12:21 Відповісти
Не розумію, навіщо брати участь в Олімпіаді коли йде війна, всіх спортсменів і футболістів на фронт, в підрозділи сил спец операцій
показати весь коментар
20.02.2026 14:12 Відповісти
 
 