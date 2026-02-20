РУС
Украина отменила трансляцию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

РФ возвращается на Паралимпиаду с национальной символикой

В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Об этом сообщили на сайте "Суспільне мовлення", передает Цензор.НЕТ.

"Считаем недопустимым приглашение на Паралимпийские игры представителей государства-агрессора и его сателлита, ведущего полномасштабную войну в Европе, разрушающего украинские города, убивающего украинцев, среди которых сотни спортсменов", - говорится в заявлении официального транслятора Игр в Украине.

В то же время "Суспільне" обеспечит трансляцию выступлений украинских паралимпийцев, которые представляют страну в чрезвычайно сложных условиях.

Решение МПК

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил шестерых спортсменов из РФ к индивидуальным соревнованиям, а также предоставил четыре квоты для Беларуси - без нейтрального статуса и с использованием национальной символики.

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

то перемог Збірній України.. Особтсто я тепер не буду переглядати цю параОлімпіаду, де будуть майоріти прапори вбивць..Ми памятаємо загиблих, закатованих,згвалтованих, убитих горем їх рідних, які втратили сенс свого життя через пдрів путіна і лукашенка...
20.02.2026 16:10 Ответить
чому виїзд закордон вимкнули тільки українцям і КНДР з усього світу?
20.02.2026 16:11 Ответить
я що в раді узурпаторські закони пишу?
20.02.2026 16:14 Ответить
В зеленій раді своя тусовка...
20.02.2026 16:25 Ответить
Нічого, можно подивитись Олімпіаду 1936 і навіть не помітити різницю
20.02.2026 16:31 Ответить
То наші параолімпійські спортсмени будуть змагатися з «хєроями сво» ?
Це вже якийсь лютий пі*дєц.
20.02.2026 16:37 Ответить
 
 