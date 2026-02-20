Украина отменила трансляцию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Об этом сообщили на сайте "Суспільне мовлення", передает Цензор.НЕТ.

"Считаем недопустимым приглашение на Паралимпийские игры представителей государства-агрессора и его сателлита, ведущего полномасштабную войну в Европе, разрушающего украинские города, убивающего украинцев, среди которых сотни спортсменов", - говорится в заявлении официального транслятора Игр в Украине.

В то же время "Суспільне" обеспечит трансляцию выступлений украинских паралимпийцев, которые представляют страну в чрезвычайно сложных условиях.

Решение МПК

Ранее Международный паралимпийский комитет допустил шестерых спортсменов из РФ к индивидуальным соревнованиям, а также предоставил четыре квоты для Беларуси - без нейтрального статуса и с использованием национальной символики.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

