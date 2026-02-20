Эстония будет бойкотировать церемонии Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

Солидарность с Украиной

Официальные представители ЭПК не будут участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр, а также в официальных приемах Международного паралимпийского комитета.

Такое решение принято в знак солидарности с Украиной, которая также объявила политический бойкот Паралимпиаде-2026 из-за присутствия российских и белорусских спортсменов.

Министерство культуры Эстонии поддержало позицию ЭПК. Его советник Норман Пидер, который будет присутствовать на Играх в Милане и Кортине, также отказался от участия в церемонии открытия, однако будет поддерживать эстонских спортсменов непосредственно на соревнованиях.

Даты проведения Игр

Зимние Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта. Эстония и ряд других европейских стран подчеркивают, что спорт и параспорт не должны становиться инструментом нормализации военной агрессии.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

