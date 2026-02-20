УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11751 відвідувач онлайн
Новини Паралімпійські ігри 2026
1 390 4

Естонія бойкотуватиме церемонії Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів

естонія

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортині. 

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Солідарність з Україною

Офіційні представники ЕПК не братимуть участі в церемоніях відкриття та закриття Ігор, а також в офіційних прийомах Міжнародного паралімпійського комітету.

Таке рішення ухвалене на знак солідарності з Україною, яка також оголосила політичний бойкот Паралімпіаді-2026 через присутність російських та білоруських спортсменів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна: Допуск РФ та Білорусі до Паралімпійських ігор — це ганьба

Міністерство культури Естонії підтримало позицію ЕПК. Його радник Норман Пидер, який буде присутній на Іграх у Мілані та Кортині, також відмовився від участі у церемонії відкриття, проте підтримуватиме естонських спортсменів безпосередньо на змаганнях.

Дати проведення Ігор

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня. Естонія та низка інших європейських країн наголошують, що спорт і параспорт не повинні ставати інструментом нормалізації військової агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026: Ганебне рішення, Україна реагуватиме

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає країни не брати участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - Сибіга

Автор: 

Білорусь (8134) Паралімпіада (213) росія (70185) Естонія (1841)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо! Ми вже не наодинці!)...
показати весь коментар
20.02.2026 11:37 Відповісти
❗️👀Замість якісного харчування для військових - елітна нерухомість на Балі. Працівники ДБР повідомили про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин. Під час розслідування провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів - майор - придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тис. доларів США. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 млн гривень.
показати весь коментар
20.02.2026 11:45 Відповісти
Elagu Eesti!
показати весь коментар
20.02.2026 12:15 Відповісти
 
 