Естонія бойкотуватиме церемонії Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів
Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортині.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
Солідарність з Україною
Офіційні представники ЕПК не братимуть участі в церемоніях відкриття та закриття Ігор, а також в офіційних прийомах Міжнародного паралімпійського комітету.
Таке рішення ухвалене на знак солідарності з Україною, яка також оголосила політичний бойкот Паралімпіаді-2026 через присутність російських та білоруських спортсменів.
Міністерство культури Естонії підтримало позицію ЕПК. Його радник Норман Пидер, який буде присутній на Іграх у Мілані та Кортині, також відмовився від участі у церемонії відкриття, проте підтримуватиме естонських спортсменів безпосередньо на змаганнях.
Дати проведення Ігор
Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня. Естонія та низка інших європейських країн наголошують, що спорт і параспорт не повинні ставати інструментом нормалізації військової агресії.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
-
Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль