Естонія бойкотуватиме церемонії Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортині.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Солідарність з Україною

Офіційні представники ЕПК не братимуть участі в церемоніях відкриття та закриття Ігор, а також в офіційних прийомах Міжнародного паралімпійського комітету.

Таке рішення ухвалене на знак солідарності з Україною, яка також оголосила політичний бойкот Паралімпіаді-2026 через присутність російських та білоруських спортсменів.

Міністерство культури Естонії підтримало позицію ЕПК. Його радник Норман Пидер, який буде присутній на Іграх у Мілані та Кортині, також відмовився від участі у церемонії відкриття, проте підтримуватиме естонських спортсменів безпосередньо на змаганнях.

Дати проведення Ігор

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня. Естонія та низка інших європейських країн наголошують, що спорт і параспорт не повинні ставати інструментом нормалізації військової агресії.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

