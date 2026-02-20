Україна скасувала трансляцію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Про це повідомили на сайті "Суспільне мовлення", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів", - йдеться у заяві офіційного транслятора Ігор в Україні.

Водночас "Суспільне" забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців, які представляють країну в надзвичайно складних умовах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Італія проти повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду-2026

Рішення МПК

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет допустив шістьох спортсменів із РФ до індивідуальних змагань, а також надав чотири квоти для Білорусі - без нейтрального статусу та з використанням національної символіки.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цахкна: Допуск РФ та Білорусі до Паралімпійських ігор — це ганьба