Україна скасувала трансляцію відкриття Паралімпіади-2026 через допуск росіян і білорусів

РФ повертається на Паралімпіаду з національною символікою

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Про це повідомили на сайті "Суспільне мовлення".

"Вважаємо неприпустимим запрошення на Паралімпійські ігри представників держави-агресора та її сателіта, що веде повномасштабну війну в Європі, руйнує українські міста, вбиває українців, серед яких сотні спортсменів", - йдеться у заяві офіційного транслятора Ігор в Україні.

Водночас "Суспільне" забезпечить трансляцію виступів українських паралімпійців, які представляють країну в надзвичайно складних умовах.

Рішення МПК

Раніше Міжнародний паралімпійський комітет допустив шістьох спортсменів із РФ до індивідуальних змагань, а також надав чотири квоти для Білорусі - без нейтрального статусу та з використанням національної символіки.

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

то перемог Збірній України.. Особтсто я тепер не буду переглядати цю параОлімпіаду, де будуть майоріти прапори вбивць..Ми памятаємо загиблих, закатованих,згвалтованих, убитих горем їх рідних, які втратили сенс свого життя через пдрів путіна і лукашенка...
20.02.2026 16:10 Відповісти
В зеленій раді своя тусовка...
20.02.2026 16:25 Відповісти
Нічого, можно подивитись Олімпіаду 1936 і навіть не помітити різницю
20.02.2026 16:31 Відповісти
То наші параолімпійські спортсмени будуть змагатися з «хєроями сво» ?
Це вже якийсь лютий пі*дєц.
20.02.2026 16:37 Відповісти
чому не подали до суду???
21.02.2026 02:11 Відповісти
 
 