Чехія бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Чехія бойкотує відкриття Паралімпіади через допуск росіян і білорусів

Чеські паралімпійці не братимуть участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Вони не згодні з участю російських та білоруських спортсменів в іграх.

Про це повідомляє Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки триває агресія в Україні, російські та білоруські спортсмени не мають місця на міжнародних змаганнях",- заявив Чеський паралімпійський комітет.

"Спорт – це не тільки результати, а й цінності, які російська агресія в Україні повністю заперечує. Тому ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття", - заявили паралімпійці.

Що передувало?

  • Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

  • Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

  • Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

  • В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

Велика дяка чешським параолімпійцям!
20.02.2026 23:22 Відповісти
Національний НОК Чехії не ліг під уряд Бабіша... Хоч тут приємно...
21.02.2026 00:16 Відповісти
ДЯКУЄМО, ЧЕХИ!
21.02.2026 00:32 Відповісти
шось я не зрозумів, чехі бойкотують, а ми ні???
21.02.2026 02:16 Відповісти
а прочитати весь текст ліньки було?
Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Джерело: https://censor.net/ua/n3601692
21.02.2026 09:32 Відповісти
... не братиме участі у церемонії відкриття - а у самій параолімпіаді Україна участь братиме?
21.02.2026 21:56 Відповісти
так чехи бойкотують тільки відкриття, а участь в Олімпіаді не бойкотуюють
22.02.2026 09:22 Відповісти
Чехи поступили чесно.
21.02.2026 11:02 Відповісти
отже ...естонці, чехі, поляки...хто ще? час ще є для прийняття рішення... про Італію не мрію, але Франція, Німеччина?
21.02.2026 12:14 Відповісти
 
 