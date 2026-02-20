Чехія бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян і білорусів

Чеські паралімпійці не братимуть участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор. Вони не згодні з участю російських та білоруських спортсменів в іграх.

Про це повідомляє Novinky, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки триває агресія в Україні, російські та білоруські спортсмени не мають місця на міжнародних змаганнях",- заявив Чеський паралімпійський комітет.

"Спорт – це не тільки результати, а й цінності, які російська агресія в Україні повністю заперечує. Тому ми приєднаємося до української команди в бойкоті церемонії відкриття", - заявили паралімпійці.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

В Україні скасували трансляцію церемонії відкриття зимових Паралімпійських ігор-2026 після того, як до участі під своїми прапорами допустили представників Росії та Білорусі.

