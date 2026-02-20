Сушкевич звинуватив МПК у "зраді України" через допуск росіян до Ігор-2026 у Мілані

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет зрадив Україну, дозволивши російським спортсменам виступати під своїм прапором на зимових Іграх у Мілані-Кортіні.

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році РФ та Білорусь були відсторонені від участі в Паралімпіаді в Пекіні.

"IPC своїм останнім рішенням надав можливість підняти цей самий прапор, просочений українською кров’ю, на території XIV зимових Паралімпійських ігор", - заявив Сушкевич.

Бойкот і реакція ЄС

На рішення МПК допустити шістьох росіян і чотирьох білорусів українська делегація та єврокомісар з питань спорту відреагували бойкотом. Негативну оцінку також висловив уряд Італії.

Сушкевич наголосив, що під час Ігор-2022 у Пекіні МПК підтримував девіз української команди "Мир для всіх", однак нині, на його думку, відійшов від принципів гуманності та демократії.

Команда у складніших умовах, ніж у Пекіні

Попри війну та постійні обстріли, Україна змогла сформувати делегацію з 36 спортсменів, 22 тренерів та медичного персоналу.

Сушкевич зазначив, що нинішні умови значно складніші, ніж чотири роки тому: фінансування скоротилося більш ніж наполовину, а підготовка відбувалася "під бомбами і постійними обстрілами".

Водночас він підкреслив, що українські паралімпійці залишаються важливою частиною міжнародного руху і своїми виступами підтримують моральний дух суспільства, зокрема військових, які зазнали поранень.

За словами Сушкевича, за роки війни загинуло понад 800 українських спортсменів. Він висловив сподівання, що Росія не повернеться до світового спорту, допоки триває агресія.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України повідомив, що через участь спортсменів з Росії та Білорусі українська делегація не братиме участі у церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Естонський паралімпійський комітет (ЕПК) та Міністерство культури країни відмовилися від участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні.

