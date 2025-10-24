Паралімпійці з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у зимовій Паралімпіаді-2026

Спортсмени з Росії та Білорусі не братимуть участь у зимових Паралімпійських іграх-2026 в Італії, попри те що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) раніше зняв обмеження на їх участь в іграх.

Річ у тому, що за шість зимових олімпійських видів спорту - лижний спорт і сноуборд, біатлон, керлінг і хокей з шайбою - відповідає не МПК, а чотири профільні спортивні федерації, і перші три з них не дозволили російським і білоруським спортсменам брати участь у відбіркових змаганнях для Паралімпіади, а четверта, відповідальна за хокей, дала дозвіл занадто пізно, коли кваліфікаційний відбір вже завершився.

Це означає, що "на практиці жоден спортсмен з цих двох країн, швидше за все, не пройде відбір на зимову Паралімпіаду-2026", повідомив МПК з посиланням на міжнародні федерації.

Росія і Білорусь як союзник Москви, були відсторонені від Паралімпіад після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. У 2023 році спортсменам двох країн було дозволено виступати в нейтральному статусі, а у вересні 2025 року МПК дозволив паралімпійцям з Росії та Білорусі змагатися під своїми прапорами.

Зимові Паралімпійські ігри пройдуть в італійських Мілані та Кортіні д'Ампеццо з 6 по 15 березня. У них візьмуть участь близько 600 спортсменів, які змагатимуться в 79 видах спорту.

Відсторонення спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет та Міжнародний паралімпійський комітет відсторонили спортсменів з Росії в участі у міжнародних змаганнях після повномасштабного вторгнення. Білоруські спортсмени також не допускаються до участі через підтримку агресії РФ.

Згідно з рішенням МОК міжнародним спортивним федераціям рекомендовано не допускати російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб до змагань. Також на території Росії та Білорусі заборонено проводити міжнародні турніри.

МОК не позбавив Росію членства, але закликав уникати будь-яких проявів державних символів (прапор, гімн, назва країни).

У 2024 році у Парижі МОК дозволив обмежену участь окремих спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним статусом:

без прапора, гімну, національних кольорів;

лише індивідуальні види спорту (не командні);

спортсмени мають не підтримувати війну та не бути пов’язаними з військовими структурами.

Це рішення викликало різку критику з боку України та багатьох країн Заходу.

Міжнародний паралімпійський комітет спочатку повністю відсторонив росіян і білорусів від Ігор у Пекіні 2022. Але у вересні 2023 року МПК ухвалив компроміс: допуск окремих спортсменів під нейтральним прапором на Паралімпіаді-2024 у Парижі.

