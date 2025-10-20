Викрито спортсменів, які співпрацюють з окупантами та виступають на міжнародних змаганнях
ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту України в розділі "Чемпіони терору" порталу War&Sanctions публікують дані десятьох російських та білоруських спортсменів, які відвідують ТОТ України, беруть участь у пропагандистських заходах та, попри це, отримують нейтральний статус і продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.
Відтак, російські спортсмени, які відвідували окуповані території України, продовжують брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним статусом, інформує Цензор.НЕТ.
У сьогоднішнє оновлення потрапили: Єлєна Кіриллова — так звана виконуюча обов’язки "міністра спорту Херсонської області", кураторка федеральної програми спільних спортивних зборів і тренувань спортсменів із ТОТ України з російськими спортсменами на базі федерального центру "Кримський". Організовує пропагандистські спортивні заходи, спрямовані на інтеграцію населення окупованих територій у російський культурний простір і підтримку російського вторгнення в Україну.
Алсу Міназова — російська слаломниця, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади РФ. У 2025 році взяла участь у відкритих чемпіонатах Австралії та Океанії з веслувального слалому, отримавши нейтральний статус Міжнародної федерації каное.
Аліна Гарнасько — білоруська художня гімнастка, учасниця пропагандистського фестивалю "Время наших побед", проведеного за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. У 2025 році виступала на численних міжнародних змаганнях, зокрема в Болгарії, Німеччині та Португалії як "нейтральна спортсменка".
Яна Сотієва, рєгіна шайдулліна та Анастасія Романова — російські важкоатлетки, які брали участь у тренувальних зборах на тимчасово окупованих територіях України та були заявлені до складу збірної РФ на Чемпіонат світу з важкої атлетики 2025 року. Після офіційного звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила до змагань цих спортсменок, а також ще десятьох представників Росії та Білорусі.
Цей приклад підтверджує, що оприлюднення фактів і публічний розголос мають реальний вплив на посібників Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль