ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины в разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions публикуют данные десяти российских и белорусских спортсменов, которые посещают ВОТ Украины, участвуют в пропагандистских мероприятиях и, несмотря на это, получают нейтральный статус и продолжают участвовать в международных соревнованиях.

В сегодняшнее обновление попали: Елена Кириллова - так называемая исполняющая обязанности "министра спорта Херсонской области", куратор федеральной программы совместных спортивных сборов и тренировок спортсменов с ВОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра "Крымский". Организует пропагандистские спортивные мероприятия, направленные на интеграцию населения оккупированных территорий в российское культурное пространство и поддержку российского вторжения в Украину.

Алсу Миназова - российская слаломщица, участница пропагандистских акций с участием представителей власти РФ. В 2025 году приняла участие в открытых чемпионатах Австралии и Океании по гребному слалому, получив нейтральный статус Международной федерации каноэ.

Алина Гарнасько - белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля "Время наших побед", проведенного по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. В 2025 году выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности в Болгарии, Германии и Португалии как "нейтральная спортсменка".

Яна Сотиева, Регина Шайдуллина и Анастасия Романова - российские тяжелоатлетки, которые принимали участие в тренировочных сборах на временно оккупированных территориях Украины и были заявлены в состав сборной РФ на Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2025 года. После официального обращения Украины Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к соревнованиям этих спортсменок, а также еще десять представителей России и Беларуси.

Этот пример подтверждает, что обнародование фактов и публичная огласка имеют реальное влияние на пособников Кремля.

