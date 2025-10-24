Паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в зимней Паралимпиаде-2026

Спортсмены из России и Беларуси не будут участвовать в зимних Паралимпийских играх-2026 в Италии, несмотря на то что Международный паралимпийский комитет (МПК) ранее снял ограничения на их участие в играх.

Дело в том, что за шесть зимних олимпийских видов спорта - лыжный спорт и сноуборд, биатлон, керлинг и хоккей с шайбой - отвечает не МПК, а четыре профильные спортивные федерации, и первые три из них не разрешили российским и белорусским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях для Паралимпиады, а четвертая, ответственная за хоккей, дала разрешение слишком поздно, когда квалификационный отбор уже завершился.

Это означает, что "на практике ни один спортсмен из этих двух стран, скорее всего, не пройдет отбор на зимнюю Паралимпиаду-2026", сообщил МПК со ссылкой на международные федерации.

Россия и Беларусь как союзник Москвы, были отстранены от Паралимпиад после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В 2023 году спортсменам двух стран было разрешено выступать в нейтральном статусе, а в сентябре 2025 года МПК разрешил паралимпийцам из России и Беларуси соревноваться под своими флагами.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в итальянских Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 15 марта. В них примут участие около 600 спортсменов, которые будут соревноваться в 79 видах спорта.

Отстранение спортсменов из РФ и Беларуси

Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет отстранили спортсменов из России от участия в международных соревнованиях после полномасштабного вторжения. Белорусские спортсмены также не допускаются к участию из-за поддержки агрессии РФ.

Согласно решению МОК международным спортивным федерациям рекомендовано не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям. Также на территории России и Беларуси запрещено проводить международные турниры.

МОК не лишил Россию членства, но призвал избегать любых проявлений государственных символов (флаг, гимн, название страны).

В 2024 году в Париже МОК разрешил ограниченное участие отдельных спортсменов из России и Беларуси под нейтральным статусом:

без флага, гимна, национальных цветов;

только индивидуальные виды спорта (не командные);

спортсмены должны не поддерживать войну и не быть связанными с военными структурами.

Это решение вызвало резкую критику со стороны Украины и многих стран Запада.

Международный паралимпийский комитет сначала полностью отстранил россиян и белорусов от Игр в Пекине 2022 года. Но в сентябре 2023 года МПК принял компромисс: допуск отдельных спортсменов под нейтральным флагом на Паралимпиаде-2024 в Париже.

