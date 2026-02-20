РУС
Паралимпийские игры 2026
1 203 4

Сушкевич обвинил МПК в "предательстве Украины" из-за допуска россиян к Играм-2026 в Милане

сушкевич

Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что Международный паралимпийский комитет предал Украину, позволив российским спортсменам выступать под своим флагом на зимних Играх в Милане-Кортини.

Об этом он сказал в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году РФ и Беларусь были отстранены от участия в Паралимпиаде в Пекине.

"IPC своим последним решением предоставил возможность поднять этот самый флаг, пропитанный украинской кровью, на территории XIV зимних Паралимпийских игр", - заявил Сушкевич.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина отменила трансляцию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

Бойкот и реакция ЕС

На решение МПК допустить шестерых россиян и четверых белорусов украинская делегация и еврокомиссар по вопросам спорта отреагировали бойкотом. Негативную оценку также высказало правительство Италии.

Сушкевич подчеркнул, что во время Игр-2022 в Пекине МПК поддерживал девиз украинской команды "Мир для всех", однако сейчас, по его мнению, отошел от принципов гуманности и демократии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МПК разрешил россиянам и белорусам выступать с флагами на Паралимпиаде-2026

Команда в более сложных условиях, чем в Пекине

Несмотря на войну и постоянные обстрелы, Украина смогла сформировать делегацию из 36 спортсменов, 22 тренеров и медицинского персонала.

Сушкевич отметил, что нынешние условия значительно сложнее, чем четыре года назад: финансирование сократилось более чем наполовину, а подготовка проходила "под бомбами и постоянными обстрелами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна: Допуск РФ и Беларуси к Паралимпийским играм — это позор

В то же время он подчеркнул, что украинские паралимпийцы остаются важной частью международного движения и своими выступлениями поддерживают моральный дух общества, в частности военных, получивших ранения.

По словам Сушкевича, за годы войны погибло более 800 украинских спортсменов. Он выразил надежду, что Россия не вернется в мировой спорт, пока продолжается агрессия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о допуске РФ и Беларуси к Паралимпиаде-2026: Позорное решение, Украина будет реагировать

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Паралимпийцы из России и Беларуси не смогут принять участие в зимней Паралимпиаде-2026

