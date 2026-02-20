Сушкевич обвинил МПК в "предательстве Украины" из-за допуска россиян к Играм-2026 в Милане
Президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что Международный паралимпийский комитет предал Украину, позволив российским спортсменам выступать под своим флагом на зимних Играх в Милане-Кортини.
Об этом он сказал в интервью AFP, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году РФ и Беларусь были отстранены от участия в Паралимпиаде в Пекине.
"IPC своим последним решением предоставил возможность поднять этот самый флаг, пропитанный украинской кровью, на территории XIV зимних Паралимпийских игр", - заявил Сушкевич.
Бойкот и реакция ЕС
На решение МПК допустить шестерых россиян и четверых белорусов украинская делегация и еврокомиссар по вопросам спорта отреагировали бойкотом. Негативную оценку также высказало правительство Италии.
Сушкевич подчеркнул, что во время Игр-2022 в Пекине МПК поддерживал девиз украинской команды "Мир для всех", однако сейчас, по его мнению, отошел от принципов гуманности и демократии.
Команда в более сложных условиях, чем в Пекине
Несмотря на войну и постоянные обстрелы, Украина смогла сформировать делегацию из 36 спортсменов, 22 тренеров и медицинского персонала.
Сушкевич отметил, что нынешние условия значительно сложнее, чем четыре года назад: финансирование сократилось более чем наполовину, а подготовка проходила "под бомбами и постоянными обстрелами".
В то же время он подчеркнул, что украинские паралимпийцы остаются важной частью международного движения и своими выступлениями поддерживают моральный дух общества, в частности военных, получивших ранения.
По словам Сушкевича, за годы войны погибло более 800 украинских спортсменов. Он выразил надежду, что Россия не вернется в мировой спорт, пока продолжается агрессия.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
