В Праге сотни людей вместе с Павелом вышли на митинг, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.. ФОТОРЕПОРТАЖ
В субботу, 21 февраля, на Староместской площади в Праге сотни людей участвуют в митинге "Вместе за Украину". Мероприятие посвящено четвертой годовщине военного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.
Митинг в Праге
По оценкам полиции, на мероприятии присутствуют около 800 участников. Митинг организовали организации "Память народа", "Люди в нужде", "Миллион моментов для демократии", "Спасибо, что вы есть" и Европейский конгресс украинцев.
Среди выступивших на мероприятии - президент Чехии Петр Павел и бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек.
Участники демонстрации держат украинские и чешские флаги, а также раздаются маленькие бумажные флаги. Некоторые участники принесли баннеры с лозунгами, например "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" или "Long Live Ukraine".
Также на некоторых плакатах содержатся слова благодарности чехам за поддержку Украины.
За час до начала демонстрации на Староместской площади состоялась церемония открытия, посвященная памяти чехов, погибших как добровольцы в Вооруженных силах Украины.
Президент Чехии Петр Павел поблагодарил чехов на митинге на Староместской площади за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
На мероприятии также присутствовал посол Украины Василий Зварич.
Присоединились и другие города
Подобные митинги проходят в субботу в нескольких чешских и моравских городах. В частности, в Пльзене, как и в 16 других городах, на площади установили модель дрона в натуральную величину, которым Россия атакует украинских мирных жителей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для російської влади поява чехів на Волині стала своєрідним засобом тиску на поляків-католиків. Підтримка, надання пільг, преференцій, прискорене отримання чехами російського підданства - кроки, на які пішов російський уряд. Для чехів були створені окремі поселення та округи.
Волинські чехи заснували передові господарства будували пивоваренi, млини, цукрові заводи та механічні майстерні.Станом на 1921 рік на польській частині Волині проживало близько 25 000 чехів.
З початком радянської окупації у вересні 1939 року автономія та релігійне життя чеських громад були обмежені, а їхні господарства згодом колективізовані. Це призвело до того, що після Другої світової війни більшість волинських чехів скористалися правом на репатріацію (оптацію) і повернулися до Чехословаччини у 1947 році.
Спочатку дали розстріл, а потім замінили на 24? роки в Сибіру.
Так він своїй дружині (чешка) після вироку дав розлучення, щоб змогла виїхати до родини в Чехословаччину.
Але ж хто зараз рулить договорняками з УСІХ ТРЬОХ СТОРІН ПЕРЕМОВИН - люди, котрі найкращі в гешефтах!
Не дарма ж найстрашніші і сьогоднішні лідери найбільш агресивних планів юзають представників майстерного в гешефтах народу .
Публічні акції дуже хороші для пропаганди, але не всі ******* приймати участь в каких акціях.
Я й сам такий.
Найкраща політична допомога - вибрання достойних, проукраїнських депутатів.
An Cheh lands is already fed up with Ukrainians.