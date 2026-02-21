Новости Фото Помощь Украины от Чехии
В Праге сотни людей вместе с Павелом вышли на митинг, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 21 февраля, на Староместской площади в Праге сотни людей участвуют в митинге "Вместе за Украину". Мероприятие посвящено четвертой годовщине военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Митинг в Праге 

По оценкам полиции, на мероприятии присутствуют около 800 участников. Митинг организовали организации "Память народа", "Люди в нужде", "Миллион моментов для демократии", "Спасибо, что вы есть" и Европейский конгресс украинцев. 

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Среди выступивших на мероприятии - президент Чехии Петр Павел и бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек.

Фото: Укринформ
Фото: Укринформ

Участники демонстрации держат украинские и чешские флаги, а также раздаются маленькие бумажные флаги. Некоторые участники принесли баннеры с лозунгами, например "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" или "Long Live Ukraine".

Также на некоторых плакатах содержатся слова благодарности чехам за поддержку Украины.

Фото: Укринформ

За час до начала демонстрации на Староместской площади состоялась церемония открытия, посвященная памяти чехов, погибших как добровольцы в Вооруженных силах Украины.

Фото: Укринформ

Президент Чехии Петр Павел поблагодарил чехов на митинге на Староместской площади за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Фото: Укринформ

На мероприятии также присутствовал посол Украины Василий Зварич.

Присоединились и другие города 

Подобные митинги проходят в субботу в нескольких чешских и моравских городах. В частности, в Пльзене, как и в 16 других городах, на площади установили модель дрона в натуральную величину, которым Россия атакует украинских мирных жителей.

+22
Всім чехам які мають здоровий глузд респект за підтримку України...
21.02.2026 20:34 Ответить
+22
Величезна подяка і повага чеському народу і Президенту Павелу!
21.02.2026 20:35 Ответить
+14
Повага вам,за цей людський вчинок!
21.02.2026 20:34 Ответить
Масове переселення чехів на Волинь розпочалося у 1868 році, коли Російська імперія надала їм пільги на купівлю землі та право на самоврядування.

Для російської влади поява чехів на Волині стала своєрідним засобом тиску на поляків-католиків. Підтримка, надання пільг, преференцій, прискорене отримання чехами російського підданства - кроки, на які пішов російський уряд. Для чехів були створені окремі поселення та округи.

Волинські чехи заснували передові господарства будували пивоваренi, млини, цукрові заводи та механічні майстерні.Станом на 1921 рік на польській частині Волині проживало близько 25 000 чехів.

З початком радянської окупації у вересні 1939 року автономія та релігійне життя чеських громад були обмежені, а їхні господарства згодом колективізовані. Це призвело до того, що після Другої світової війни більшість волинських чехів скористалися правом на репатріацію (оптацію) і повернулися до Чехословаччини у 1947 році.
21.02.2026 20:33 Ответить
Йще на початку 90х люди шукали в себе чеськi корiння та й виїджали до Чехiї. Так, наприклад, мiй однокласник Шлепченко раптом став Дворжаком бо знайшлися папери його дiда по матерi.
22.02.2026 00:54 Ответить
Мій дядько (по лінії матері) бив німців- окупантів і поліцаїв - запроданців, але схопили пораненим вже "совети".
Спочатку дали розстріл, а потім замінили на 24? роки в Сибіру.
Так він своїй дружині (чешка) після вироку дав розлучення, щоб змогла виїхати до родини в Чехословаччину.
22.02.2026 03:27 Ответить
21.02.2026 20:38 Ответить
До сліз ! Подяка чехам! Віра в перемогу добра а не гешефтам ( ніколи не була й не є антисиміткою )
Але ж хто зараз рулить договорняками з УСІХ ТРЬОХ СТОРІН ПЕРЕМОВИН - люди, котрі найкращі в гешефтах!
Не дарма ж найстрашніші і сьогоднішні лідери найбільш агресивних планів юзають представників майстерного в гешефтах народу .
21.02.2026 20:52 Ответить
Доречі , самі ж ці лідери мають дуже близькі за духом право-...цистські-...шистські погляди , де немає місця для політики міжнаціонлаьної терпимості ...
21.02.2026 20:56 Ответить
А де там чехи? Суцільно дезертири.
22.02.2026 10:52 Ответить
Дякуємо, Друзі.
21.02.2026 21:05 Ответить
Дякуємо Народу Чехії та її Президенту за підтримку Українців!!
21.02.2026 23:05 Ответить
Дякуємо Вам Чехія ❤️🇨🇿 !!!...
21.02.2026 23:31 Ответить
There are 170,000 ukrainians living in Prague. Only 800 came to the rally. This speaks volumes about the level of support for Ukraine.
22.02.2026 03:32 Ответить
Я думаю, що українці в Чехії підтримують Україну (в силу своїх можливостей).
Публічні акції дуже хороші для пропаганди, але не всі ******* приймати участь в каких акціях.
Я й сам такий.
Найкраща політична допомога - вибрання достойних, проукраїнських депутатів.
22.02.2026 04:25 Ответить
The numbers speak for themselves.
An Cheh lands is already fed up with Ukrainians.
22.02.2026 14:32 Ответить
 
 