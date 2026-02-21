В Праге сотни людей вместе с Павелом вышли на митинг, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу, 21 февраля, на Староместской площади в Праге сотни людей участвуют в митинге "Вместе за Украину". Мероприятие посвящено четвертой годовщине военного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает издание Ceske Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

По оценкам полиции, на мероприятии присутствуют около 800 участников. Митинг организовали организации "Память народа", "Люди в нужде", "Миллион моментов для демократии", "Спасибо, что вы есть" и Европейский конгресс украинцев.

Фото: Укринформ

Среди выступивших на мероприятии - президент Чехии Петр Павел и бывший хоккейный вратарь Доминик Гашек.

Участники демонстрации держат украинские и чешские флаги, а также раздаются маленькие бумажные флаги. Некоторые участники принесли баннеры с лозунгами, например "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" или "Long Live Ukraine".

Также на некоторых плакатах содержатся слова благодарности чехам за поддержку Украины.

За час до начала демонстрации на Староместской площади состоялась церемония открытия, посвященная памяти чехов, погибших как добровольцы в Вооруженных силах Украины.

Президент Чехии Петр Павел поблагодарил чехов на митинге на Староместской площади за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

На мероприятии также присутствовал посол Украины Василий Зварич.

Присоединились и другие города

Подобные митинги проходят в субботу в нескольких чешских и моравских городах. В частности, в Пльзене, как и в 16 других городах, на площади установили модель дрона в натуральную величину, которым Россия атакует украинских мирных жителей.

