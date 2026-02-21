У Празі сотні людей разом із Павелом вийшли на мітинг присвячений четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ФОТОрепортаж

У суботу, 21 лютого, на Староміській площі в Празі сотні людей беруть участь у мітингу "Разом за Україну". Захід присвячений четвертій річниці військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

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Мітинг у Празі

За оцінками поліції, на заході присутні близько 800 учасників. Мітинг організували організації "Пам'ять народу", "Люди в потребі", "Мільйон моментів для демократії", "Дякуємо, що ви є" та Європейський конгрес українців.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Серед тих, хто виступили на заході - президент Чехії Петр Павел та колишній хокейний воротар Домінік Гашек.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Учасники демонстрації тримають українські та чеські прапори, а також роздаються маленькі паперові прапори. Деякі учасники принесли банери з гаслами, наприклад "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" або "Long Live Ukraine".

Також на деяких плакатах містяться слова подяки чехам за підтримку України.

Фото: Укрінформ

За годину до початку демонстрації на Староміській площі відбулася церемонія відкриття, присвячена пам'яті чехів, які загинули як добровольці в Збройних силах України.

Фото: Укрінформ

Президент Чехії Петр Павел подякував чехам на мітингу на Староміській площі за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Фото: Укрінформ

На заході також був присутній посол України Василь Зварич.

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Долучилися й інші міста

Подібні мітинги відбуваються у суботу в кількох чеських і моравських містах. Зокрема, в Пльзені, як і в 16 інших містах, на площі встановили модель дрона в натуральну величину, яким Росія атакує українських мирних жителів.

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