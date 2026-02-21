У Празі сотні людей разом із Павелом вийшли на мітинг присвячений четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ФОТОрепортаж
У суботу, 21 лютого, на Староміській площі в Празі сотні людей беруть участь у мітингу "Разом за Україну". Захід присвячений четвертій річниці військового вторгнення Росії в Україну.
Про це повідомляє видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.
Мітинг у Празі
За оцінками поліції, на заході присутні близько 800 учасників. Мітинг організували організації "Пам'ять народу", "Люди в потребі", "Мільйон моментів для демократії", "Дякуємо, що ви є" та Європейський конгрес українців.
Серед тих, хто виступили на заході - президент Чехії Петр Павел та колишній хокейний воротар Домінік Гашек.
Учасники демонстрації тримають українські та чеські прапори, а також роздаються маленькі паперові прапори. Деякі учасники принесли банери з гаслами, наприклад "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" або "Long Live Ukraine".
Також на деяких плакатах містяться слова подяки чехам за підтримку України.
За годину до початку демонстрації на Староміській площі відбулася церемонія відкриття, присвячена пам'яті чехів, які загинули як добровольці в Збройних силах України.
Президент Чехії Петр Павел подякував чехам на мітингу на Староміській площі за підтримку України в боротьбі з російською агресією.
На заході також був присутній посол України Василь Зварич.
Долучилися й інші міста
Подібні мітинги відбуваються у суботу в кількох чеських і моравських містах. Зокрема, в Пльзені, як і в 16 інших містах, на площі встановили модель дрона в натуральну величину, яким Росія атакує українських мирних жителів.
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Для російської влади поява чехів на Волині стала своєрідним засобом тиску на поляків-католиків. Підтримка, надання пільг, преференцій, прискорене отримання чехами російського підданства - кроки, на які пішов російський уряд. Для чехів були створені окремі поселення та округи.
Волинські чехи заснували передові господарства будували пивоваренi, млини, цукрові заводи та механічні майстерні.Станом на 1921 рік на польській частині Волині проживало близько 25 000 чехів.
З початком радянської окупації у вересні 1939 року автономія та релігійне життя чеських громад були обмежені, а їхні господарства згодом колективізовані. Це призвело до того, що після Другої світової війни більшість волинських чехів скористалися правом на репатріацію (оптацію) і повернулися до Чехословаччини у 1947 році.
Спочатку дали розстріл, а потім замінили на 24? роки в Сибіру.
Так він своїй дружині (чешка) після вироку дав розлучення, щоб змогла виїхати до родини в Чехословаччину.
Але ж хто зараз рулить договорняками з УСІХ ТРЬОХ СТОРІН ПЕРЕМОВИН - люди, котрі найкращі в гешефтах!
Не дарма ж найстрашніші і сьогоднішні лідери найбільш агресивних планів юзають представників майстерного в гешефтах народу .
Публічні акції дуже хороші для пропаганди, але не всі ******* приймати участь в каких акціях.
Я й сам такий.
Найкраща політична допомога - вибрання достойних, проукраїнських депутатів.
An Cheh lands is already fed up with Ukrainians.