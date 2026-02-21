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Новини Фото Допомога Україні від Чехії
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У Празі сотні людей разом із Павелом вийшли на мітинг присвячений четвертій річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. ФОТОрепортаж

У суботу, 21 лютого, на Староміській площі в Празі сотні людей беруть участь у мітингу "Разом за Україну". Захід присвячений четвертій річниці військового вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання Ceske Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

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Мітинг у Празі 

За оцінками поліції, на заході присутні близько 800 учасників. Мітинг організували організації "Пам'ять народу", "Люди в потребі", "Мільйон моментів для демократії", "Дякуємо, що ви є" та Європейський конгрес українців. 

Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ
Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ

Серед тих, хто виступили на заході - президент Чехії Петр Павел та колишній хокейний воротар Домінік Гашек.

Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ
Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ

Учасники демонстрації тримають українські та чеські прапори, а також роздаються маленькі паперові прапори. Деякі учасники принесли банери з гаслами, наприклад "Fuck Putin", "Stop Imperial Russia" або "Long Live Ukraine".

Також на деяких плакатах містяться слова подяки чехам за підтримку України.

Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ

За годину до початку демонстрації на Староміській площі відбулася церемонія відкриття, присвячена пам'яті чехів, які загинули як добровольці в Збройних силах України.

Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ

Президент Чехії Петр Павел подякував чехам на мітингу на Староміській площі за підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Мітинг у Празі на підтримку України
Фото: Укрінформ

На заході також був присутній посол України Василь Зварич.

Читайте також: Більшість жителів Чехії виступають за продовження допомоги Україні

Долучилися й інші міста 

Подібні мітинги відбуваються у суботу в кількох чеських і моравських містах. Зокрема, в Пльзені, як і в 16 інших містах, на площі встановили модель дрона в натуральну величину, яким Росія атакує українських мирних жителів.

Читайте також: Чехи зібрали для українців майже 350 млн доларів гуманітарної допомоги

Автор: 

мітинг (757) Прага (107) Чехія (1838) Павел Петр (226)
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Топ коментарі
+22
Всім чехам які мають здоровий глузд респект за підтримку України...
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21.02.2026 20:34 Відповісти
+22
Величезна подяка і повага чеському народу і Президенту Павелу!
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21.02.2026 20:35 Відповісти
+14
Повага вам,за цей людський вчинок!
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21.02.2026 20:34 Відповісти
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Масове переселення чехів на Волинь розпочалося у 1868 році, коли Російська імперія надала їм пільги на купівлю землі та право на самоврядування.

Для російської влади поява чехів на Волині стала своєрідним засобом тиску на поляків-католиків. Підтримка, надання пільг, преференцій, прискорене отримання чехами російського підданства - кроки, на які пішов російський уряд. Для чехів були створені окремі поселення та округи.

Волинські чехи заснували передові господарства будували пивоваренi, млини, цукрові заводи та механічні майстерні.Станом на 1921 рік на польській частині Волині проживало близько 25 000 чехів.

З початком радянської окупації у вересні 1939 року автономія та релігійне життя чеських громад були обмежені, а їхні господарства згодом колективізовані. Це призвело до того, що після Другої світової війни більшість волинських чехів скористалися правом на репатріацію (оптацію) і повернулися до Чехословаччини у 1947 році.
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21.02.2026 20:33 Відповісти
Йще на початку 90х люди шукали в себе чеськi корiння та й виїджали до Чехiї. Так, наприклад, мiй однокласник Шлепченко раптом став Дворжаком бо знайшлися папери його дiда по матерi.
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22.02.2026 00:54 Відповісти
Мій дядько (по лінії матері) бив німців- окупантів і поліцаїв - запроданців, але схопили пораненим вже "совети".
Спочатку дали розстріл, а потім замінили на 24? роки в Сибіру.
Так він своїй дружині (чешка) після вироку дав розлучення, щоб змогла виїхати до родини в Чехословаччину.
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22.02.2026 03:27 Відповісти
Всім чехам які мають здоровий глузд респект за підтримку України...
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21.02.2026 20:34 Відповісти
Повага вам,за цей людський вчинок!
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21.02.2026 20:34 Відповісти
Величезна подяка і повага чеському народу і Президенту Павелу!
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21.02.2026 20:35 Відповісти
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21.02.2026 20:38 Відповісти
До сліз ! Подяка чехам! Віра в перемогу добра а не гешефтам ( ніколи не була й не є антисиміткою )
Але ж хто зараз рулить договорняками з УСІХ ТРЬОХ СТОРІН ПЕРЕМОВИН - люди, котрі найкращі в гешефтах!
Не дарма ж найстрашніші і сьогоднішні лідери найбільш агресивних планів юзають представників майстерного в гешефтах народу .
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21.02.2026 20:52 Відповісти
Доречі , самі ж ці лідери мають дуже близькі за духом право-...цистські-...шистські погляди , де немає місця для політики міжнаціонлаьної терпимості ...
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21.02.2026 20:56 Відповісти
А де там чехи? Суцільно дезертири.
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22.02.2026 10:52 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
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21.02.2026 21:05 Відповісти
Дякуємо Народу Чехії та її Президенту за підтримку Українців!!
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21.02.2026 23:05 Відповісти
Дякуємо Вам Чехія ❤️🇨🇿 !!!...
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21.02.2026 23:31 Відповісти
There are 170,000 ukrainians living in Prague. Only 800 came to the rally. This speaks volumes about the level of support for Ukraine.
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22.02.2026 03:32 Відповісти
Я думаю, що українці в Чехії підтримують Україну (в силу своїх можливостей).
Публічні акції дуже хороші для пропаганди, але не всі ******* приймати участь в каких акціях.
Я й сам такий.
Найкраща політична допомога - вибрання достойних, проукраїнських депутатів.
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22.02.2026 04:25 Відповісти
The numbers speak for themselves.
An Cheh lands is already fed up with Ukrainians.
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22.02.2026 14:32 Відповісти
 
 