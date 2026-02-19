Чехи зібрали для українців майже 350 млн доларів гуманітарної допомоги

Громадяни Чехії за чотири роки повномасштабної війни Росії проти України зібрали для українців гуманітарної допомоги майже на 350 млн доларів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку інформацію оприлюднили керівники кількох гуманітарних організацій для українських ЗМІ.

Обсяги гуманітарної допомоги та її напрями

З початку повномасштабного вторгнення завдяки внескам організацій та приватних осіб Україні надали допомогу на понад 8,9 млрд чеських крон. Лише торік підтримку отримали близько 880 тисяч людей в Україні.

Допомога охоплювала різні напрями. Йдеться про забезпечення енергетичної сфери генераторами, засобами опалення та участь у ремонті теплоелектростанцій. Також фінансувалися проєкти з відновлення водопостачання, ремонту пошкодженого житла й медичних закладів. Окремо реалізовувалися ініціативи зі спорудження модульних будинків і укриттів у школах.

Волонтери доставляли медичне обладнання та витратні матеріали до лікарень, шпиталів і безпосередньо на передову. Крім того, чеські організації сприяли збору свідчень про російські воєнні злочини для подальших міжнародних судових процесів. Окремим напрямом стали збори коштів на озброєння для українських оборонців.

Станом на сьогодні у Чехії перебувають близько 398 тисяч громадян України зі статусом тимчасового захисту.

Підтримка продовження допомоги Україні

До слова, більшість громадян Чехії підтримують продовження допомоги Україні у війні проти Росії. Про це свідчать результати січневого опитування агентства STEM, оприлюднені Radio Prague International.

Дослідження зафіксувало зростання підтримки майже всіх форм допомоги порівняно з жовтнем минулого року.

Підтримка різних видів допомоги (за результатами опитування):

70% — постачання медичних і споживчих товарів;

— постачання медичних і споживчих товарів; 65% — гуманітарні програми безпосередньо в Україні;

— гуманітарні програми безпосередньо в Україні; 63% — допомога чеським компаніям у створенні партнерств;

— допомога чеським компаніям у створенні партнерств; 58% — дипломатичний та економічний тиск на Росію.

Погляди на військову допомогу розділилися:

55% — хотіли б обмежити постачання боєприпасів;

— хотіли б обмежити постачання боєприпасів; 59% — виступають за скорочення постачання військової техніки;

— виступають за скорочення постачання військової техніки; 51% — обмежили б навчання українських військових;

— обмежили б навчання українських військових; 65% — пропонують скоротити або припинити пряму фінансову допомогу;

— пропонують скоротити або припинити пряму фінансову допомогу; 59% — вважають, що слід обмежити дозволи на перебування українських біженців.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Чехії Яромір Зуна повідомив чеським журналістам, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України демонструє позитивну динаміку розвитку. Однак подальший успіх постачання критично залежить від обсягів фінансування з боку міжнародних партнерів.

