Чехи собрали для украинцев почти 350 млн долларов гуманитарной помощи
Граждане Чехии за четыре года полномасштабной войны России против Украины собрали для украинцев гуманитарной помощи почти на 350 млн долларов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такую информацию обнародовали руководители нескольких гуманитарных организаций для украинских СМИ.
Объемы гуманитарной помощи и ее направления
С начала полномасштабного вторжения благодаря взносам организаций и частных лиц Украине была оказана помощь на сумму более 8,9 млрд чешских крон. Только в прошлом году поддержку получили около 880 тысяч человек в Украине.
Помощь охватывала различные направления.Речь идет об обеспечении энергетической сферы генераторами, средствами отопления и участии в ремонте теплоэлектростанций. Также финансировались проекты по восстановлению водоснабжения, ремонту поврежденного жилья и медицинских учреждений. Отдельно реализовывались инициативы по строительству модульных домов и укрытий в школах.
Волонтеры доставляли медицинское оборудование и расходные материалы в больницы, госпитали и непосредственно на передовую. Кроме того, чешские организации содействовали сбору свидетельств о российских военных преступлениях для дальнейших международных судебных процессов. Отдельным направлением стал сбор средств на вооружение для украинских защитников.
- На сегодняшний день в Чехии находятся около 398 тысяч граждан Украины со статусом временной защиты.
Поддержка продолжения помощи Украине
К слову, большинство граждан Чехии поддерживают продолжение помощи Украине в войне против России. Об этом свидетельствуют результаты январского опроса агентства STEM, обнародованные Radio Prague International.
Исследование зафиксировало рост поддержки почти всех форм помощи по сравнению с октябрем прошлого года.
Поддержка различных видов помощи (по результатам опроса):
- 70% — поставки медицинских и потребительских товаров;
- 65% — гуманитарные программы непосредственно в Украине;
- 63% — помощь чешским компаниям в создании партнерств;
- 58% — дипломатическое и экономическое давление на Россию.
Мнения о военной помощи разделились:
- 55% — хотели бы ограничить поставки боеприпасов;
- 59% — выступают за сокращение поставок военной техники;
- 51% — ограничили бы обучение украинских военных;
- 65% — предлагают сократить или прекратить прямую финансовую помощь;
- 59% — считают, что следует ограничить разрешения на пребывание украинских беженцев.
Напомним, ранее министр обороны Чехии Яромир Зуна сообщил чешским журналистам, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины демонстрирует положительную динамику развития. Однако дальнейший успех поставок критически зависит от объемов финансирования со стороны международных партнеров.
