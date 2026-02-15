РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3831 посетитель онлайн
Новости Чешская инициатива по снарядам для України Помощь Украины от Чехии
336 5

62% чехов поддерживают продолжение "снарядной инициативы" для Украины, - опрос

62% граждан поддерживают продолжение поставок снарядов Украине

Продолжение начатой Чехией снарядной инициативы для Украины поддерживают 62% чехов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Kantar CZ, сообщает České noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мнение чехов о снарядной инициативе

  • Так, 62% граждан Чехии поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% – выступают против.
  • Еще 3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Как отметил аналитик Kantar CZ Павел Раноха, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Читайте также: Чешская "снаряжная инициатива" для Украины столкнулась с недостатком финансирования, - Reuters

Среди сторонников правящих партий – две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина сторонников ANO и одна пятая сторонников "Свободы и прямой демократии".

Опрос проводился с 12 по 30 января. Участниками опроса стали 1200 граждан Чехии. 

Ранее в Минобороны Чехии сообщали, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины демонстрирует положительную динамику развития.

Читайте также: Минобороны Чехии: снарядная инициатива продвигается успешно, но все будет зависеть от доноров

Автор: 

боеприпасы (169) опрос (293) помощь (907) Чехия (177)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бабіш - почуй чехів, а то вони тобі зроблять празьку весну)
показать весь комментарий
15.02.2026 19:21 Ответить
Подяка чеському народу, котрий на собі пережив танки від орконедоімперії.
показать весь комментарий
15.02.2026 19:23 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:02 Ответить
Потужні заголовки. От тільки не чехів, а опитаних чехів.
Знаємо як робляться опитування такі.
показать весь комментарий
15.02.2026 20:37 Ответить
Ну так і на виборах враховують не голоси всіх, а лише тих, хто проголосував.
показать весь комментарий
15.02.2026 21:50 Ответить
 
 