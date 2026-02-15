62% чехов поддерживают продолжение "снарядной инициативы" для Украины, - опрос

Продолжение начатой Чехией снарядной инициативы для Украины поддерживают 62% чехов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Kantar CZ, сообщает České noviny, информирует Цензор.НЕТ.

Мнение чехов о снарядной инициативе

Так, 62% граждан Чехии поддерживают продолжение чешской инициативы, а 36% – выступают против.

Еще 3% опрошенных не смогли ответить на вопрос.

Как отметил аналитик Kantar CZ Павел Раноха, среди избирателей оппозиционных партий почти 100% поддерживают продолжение инициативы по закупке снарядов для Украины.

Среди сторонников правящих партий – две трети избирателей "Автомобилистов" одобрили бы такое решение. Такой же ответ дали половина сторонников ANO и одна пятая сторонников "Свободы и прямой демократии".

Опрос проводился с 12 по 30 января. Участниками опроса стали 1200 граждан Чехии.

Ранее в Минобороны Чехии сообщали, что чешская инициатива по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины демонстрирует положительную динамику развития.

