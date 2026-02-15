62% чехів підтримують продовження "снарядної ініціативи" для України, - опитування

62% громадян підтримують продовження постачання снарядів Україні

Продовження започаткованої Чехією снарядної ініціативи для України підтримують 62% чехів.

Про це свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, повідомляє České noviny, інформує Цензор.НЕТ.

Думка чехів щодо снярядної ініціативи

  • Так, 62% громадян Чехії підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти.
  • Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.

Як зазначив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.

Читайте також: Чеська "снарядна ініціатива" для України зіткнулася з нестачею фінансування, - Reuters

Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку ж  відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята прихильників "Свободи і прямої демократії".

Опитування проводилося з 12 по 30 січня. Учасниками опитування стали 1200 громадян Чехії. 

Раніше у Міноборони Чехії повідомляли, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України демонструє позитивну динаміку розвитку.

Читайте також: Міноборони Чехії: снарядна ініціатива просувається успішно, але все залежатиме від донорів

Бабіш - почуй чехів, а то вони тобі зроблять празьку весну)
15.02.2026 19:21 Відповісти
Подяка чеському народу, котрий на собі пережив танки від орконедоімперії.
15.02.2026 19:23 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
15.02.2026 20:02 Відповісти
Потужні заголовки. От тільки не чехів, а опитаних чехів.
Знаємо як робляться опитування такі.
15.02.2026 20:37 Відповісти
Ну так і на виборах враховують не голоси всіх, а лише тих, хто проголосував.
15.02.2026 21:50 Відповісти
Та це їм пох. точно.
16.02.2026 05:12 Відповісти
 
 