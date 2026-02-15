62% чехів підтримують продовження "снарядної ініціативи" для України, - опитування
Продовження започаткованої Чехією снарядної ініціативи для України підтримують 62% чехів.
Про це свідчать результати опитування агентства Kantar CZ, повідомляє České noviny, інформує Цензор.НЕТ.
Думка чехів щодо снярядної ініціативи
- Так, 62% громадян Чехії підтримують продовження чеської ініціативи, а 36% – виступають проти.
- Ще 3% опитаних не змогли дати відповіді на запитання.
Як зазначив аналітик Kantar CZ Павел Раноха, серед виборців опозиційних партій майже 100% підтримують продовження ініціативи із закупівлі снарядів для України.
Серед прихильників керівних партій – дві третини виборців "Автомобілістів" схвалили б таке рішення. Таку ж відповідь надали половина прихильників ANO та одна п’ята прихильників "Свободи і прямої демократії".
Опитування проводилося з 12 по 30 січня. Учасниками опитування стали 1200 громадян Чехії.
Раніше у Міноборони Чехії повідомляли, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для Збройних Сил України демонструє позитивну динаміку розвитку.
Знаємо як робляться опитування такі.