Чехія не стане блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Чехія заявила, що не приєднається до позиції Угорщини щодо можливого блокування 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві віцепрем’єр-міністра Чехії Карела Гавлічека, озвученій в ефірі чеського телебачення.

За словами посадовця, Прага наразі не ставатиме на жоден бік у суперечці між окремими країнами Євросоюзу. Він наголосив на необхідності переговорів і пошуку компромісного рішення.

"Необхідно сісти за стіл переговорів і домовитися. Потрібно з’ясувати, чи може нафта протікати через "Дружбу", чи ні. У цьому міг би допомогти незалежний арбітр", – зазначив Гавлічек.

Позиція Чехії щодо санкцій

У чеському уряді підкреслюють, що питання санкцій має вирішуватися шляхом консультацій між державами-членами ЄС. Прага не підтримує ідею блокування рішень без додаткового обговорення.

Гавлічек також нагадав, що під час переговорів із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо чеська сторона запропонувала альтернативний механізм постачання нафти до Словаччини. Йдеться про використання чеської ділянки нафтопроводу "Дружба" для транспортування сировини з нафтопроводу TAL, яким Чехія отримує неросійську нафту через Італію.

За його словами, нинішні обсяги дозволяють постачати лише обмежену кількість ресурсу. Для збільшення транзиту потрібні технічні зміни, реалізація яких може тривати від кількох місяців до року.

Дії Угорщини та ситуація навколо нафти

Раніше Угорщина заявила, що не відновить експорт дизельного пального до України, поки не буде відновлено постачання нафти через українську територію нафтогоном "Дружба". Крім того, Будапешт офіційно відмовляється підтримати виділення Україні позики обсягом 90 млрд євро, погодженої в Брюсселі.

Також угорська сторона заявила про намір заблокувати 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти РФ.

