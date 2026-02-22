Из-за сопротивления Греции и Мальты ЕС до сих пор не может принять 20-й пакет санкций против РФ, - ОП
Самые большие споры при согласовании 20-го пакета санкций Евросоюза против России вызывает пункт о полном запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти. Против этого положения выступают Греция и Мальта.
Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ.
Власюк рассказал, что 20-й пакет антироссийских ограничений предусматривает новые санкции против "теневого флота" РФ и против покупателей российской нефти.
По его словам, наибольшие споры вызывает пункт о полном запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти и нефтепродуктов - так называемый Full Maritime Service Ban.
"И это довольно странно, потому что в начале января казалось, что все с этим согласны, в том числе и Греция, и Мальта. Сейчас Греция и Мальта решили поиграть в политические игры и не хотят отпускать этот пакет с этим положением", - сказал чиновник.
Уполномоченный президента отметил, что введение этой нормы до конца года могло бы лишить Кремль как минимум 17 млрд долларов дохода от продажи нефти.
Власюк также напомнил, что в прошлом году РФ недополучила 24 млрд долларов от экспорта нефти именно из-за действия санкций.
Что предшествовало?
- Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.
- Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.
- Также,
кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.
