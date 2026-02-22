РУС
Из-за сопротивления Греции и Мальты ЕС до сих пор не может принять 20-й пакет санкций против РФ, - ОП

20-й пакет санкций под угрозой: Греция и Мальта блокируют морской "бан" для РФ

Самые большие споры при согласовании 20-го пакета санкций Евросоюза против России вызывает пункт о полном запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти. Против этого положения выступают Греция и Мальта.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, сообщает Цензор.НЕТ.

Власюк рассказал, что 20-й пакет антироссийских ограничений предусматривает новые санкции против "теневого флота" РФ и против покупателей российской нефти.

По его словам, наибольшие споры вызывает пункт о полном запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти и нефтепродуктов - так называемый Full Maritime Service Ban.

"И это довольно странно, потому что в начале января казалось, что все с этим согласны, в том числе и Греция, и Мальта. Сейчас Греция и Мальта решили поиграть в политические игры и не хотят отпускать этот пакет с этим положением", - сказал чиновник.

Уполномоченный президента отметил, что введение этой нормы до конца года могло бы лишить Кремль как минимум 17 млрд долларов дохода от продажи нефти.

Власюк также напомнил, что в прошлом году РФ недополучила 24 млрд долларов от экспорта нефти именно из-за действия санкций.

Что предшествовало?

  • Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.
  • Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.
  • Также,

    кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.

Греция (120) санкции (1926) Евросоюз (2823) Мальта (15) Власюк Владислав (6)
+11
Ви можете зараз спостерігати як приблизно будуть ''гаранти безпеки'' реагувати на наступний напад рашистів на Україну після підписання ''мірних угод''. А будуть блокувати допомогу і роками будуть проводити консультації і призивати Україну до нових перемовин і кампрамісів
показать весь комментарий
22.02.2026 02:11 Ответить
+6
А хиба ЗЄ не підписав з Грецією та Мальтою безпекові угоди? 😁
показать весь комментарий
22.02.2026 01:20 Ответить
+3
Орбан Фіцо??🤬🤬. Та в ЄС все рублями просякло
показать весь комментарий
22.02.2026 01:05 Ответить
