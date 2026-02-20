В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, - СМИ
Представителям стран-членов ЕС не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Источники Reuters заявили, что послы стран ЕС не смогли договориться о новых санкциях.
В то же время, по данным издания, послы ЕС могут снова собраться в выходные, чтобы обсудить предложенные санкции еще раз перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заверила, что блок все еще стремится принять 20-й пакет санкций в понедельник.
"В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она.
"Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб экономике России, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну. Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением.
Но Путин не закончит эту войну, пока затраты не превысят выгоды, и это та точка, которой мы должны достичь", - добавила она.
Что предшествовало?
- Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.
- Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.
- Также,
кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль