В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, - СМИ

Представителям стран-членов ЕС не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Источники Reuters заявили, что послы стран ЕС не смогли договориться о новых санкциях.

В то же время, по данным издания, послы ЕС могут снова собраться в выходные, чтобы обсудить предложенные санкции еще раз перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заверила, что блок все еще стремится принять 20-й пакет санкций в понедельник.

"В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она.

"Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб экономике России, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну. Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением.

Но Путин не закончит эту войну, пока затраты не превысят выгоды, и это та точка, которой мы должны достичь", - добавила она.

Что предшествовало?

Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.

Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.

Также, кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.

