Новости Санкции ЕС против России
1 013 9

В ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, - СМИ

Санкции против РФ: в ЕС не смогли согласовать 20-й пакет

Представителям стран-членов ЕС не удалось согласовать 20-й пакет санкций против России.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Источники Reuters заявили, что послы стран ЕС не смогли договориться о новых санкциях.

В то же время, по данным издания, послы ЕС могут снова собраться в выходные, чтобы обсудить предложенные санкции еще раз перед встречей министров иностранных дел ЕС в понедельник.

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заверила, что блок все еще стремится принять 20-й пакет санкций в понедельник.

"В следующий понедельник мы намерены принять 20-й пакет санкций против России", - сказала она.

"Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб экономике России, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну. Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением.

Но Путин не закончит эту войну, пока затраты не превысят выгоды, и это та точка, которой мы должны достичь", - добавила она.

Что предшествовало?

  • Европейский Союз предложил расширить санкции против России, включив в них порты в Грузии и Индонезии за операции с российской нефтью. Это будет первый случай, когда блок введет санкции против портов в третьих странах.
  • Согласование 20-го пакета санкций ЕС против РФ может задержаться из-за позиции Венгрии.
  • Также,

    кроме Венгрии, Греции и Мальты, против отдельных положений 20-го пакета санкций ЕС в отношении России выступили также Италия и Испания.

Автор: 

россия (22163) санкции (1919) Евросоюз (2813)
Зате " вимоги" вже виставили 😸
20.02.2026 14:34 Ответить
Які молодці!!!
20.02.2026 14:36 Ответить
Просто ЄС дуже хоче закінчення війни. То вже хочуть зробити зразу такі санкції, щоб раз і все. А ви ото на них намовляєте.
20.02.2026 14:39 Ответить
Так навпаки.Санкції це механізм впливання на путіна для завершення війни.А так нема санкцій він спокійно продовжує воювати і всі заробляють гроші на війні далі.От і все.
20.02.2026 14:51 Ответить
Историю не любят, особенно молодежь(нудно). Однако, пока Римская империя "не могла согласовать санкции", пришли гунны а за ними готы и прочие лангобарды. И стало не до санкций. По спирали, ага.
20.02.2026 14:47 Ответить
хто ж винен що в 2019 ідіоти наобирали чувака, який завдяки своїм антидержавним діям став каталізатором початку широкомасштабної війни? Бо попередник зробив все щоб широкомасштабна війна не розпочалася і в 2019 фактично передав вже мирну країну зеленому скомороху. А тепер ця війна вигідна всім і ***** і зелунє бо можна без виборів далі безкарно мародерити Україну і європейцям, бо Україна стоїть щитом відділяючи їх від орків і Штатам, бо вони можуть боротися за припинення війни ще роками. Всі у виграші, окрім українців, які здуру мало того що ХЗ кого обрали на найвищу посаду так ще й віддали всю владу в його руки, наобиравши 7 років тому в парламент монобидло слуг. І в цьому винні не Європа та Штати, а наші, тутешні інфантильні какієразніци.
20.02.2026 14:48 Ответить
Це тому що чмирі та корумповані сцикуни. Нахера Україні той ЄС?🤔
20.02.2026 14:54 Ответить
коли читаю деякі коментарі, таке враження , що народ нічого не зрозумів. А далі буде те саме......
20.02.2026 14:57 Ответить
Все зрозуміло , дивіться тему вище - ЄС хоче відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"
20.02.2026 14:58 Ответить
 
 