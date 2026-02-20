ЄС хоче відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення залишається за Україною, - Єврокомісія

Європейська комісія підтримує ідею відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення про ремонт та запуск інфраструктури має ухвалювати лише Україна.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, відновлення транзиту російської нафти через Україну до ЄС можливе, але існує "високий ризик повторних атак як на персонал, так і на саму інфраструктуру".

Ітконен повідомила, що цього тижня ЄС підтримує активні контакти з Угорщиною, Словаччиною та Хорватією для оцінки ситуації. Для координації питань постачання нафти наступної середи скликають спеціальну групу на рівні експертів.

"Ми хотіли провести засідання спеціальної групи, щоб підбити підсумки та обговорити всі наслідки того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі", - підкреслила речниця Єврокомісії.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

+8
Тобто - Трамп має ріцію , коли весь час повторює , що Європа вперто не бажає відмовлятися від кацапських енергоносіїв ?
20.02.2026 14:55 Відповісти
+7
Як би срака у ЄС не тріснула від сидіння на двох стільцях
20.02.2026 14:59 Відповісти
+4
Європа скучила за кацапським чоботом. Забули вже, як вони гвалтували все живе навколо себе у Європі. Ну, тоді треба допомогти одічалим заробити ще грошей, щоб вони з новими силами пішли вже на цю Європу, а не лише нас знищували.
20.02.2026 14:59 Відповісти
20.02.2026 14:55
Виходить, що і Європа цього не приховує, та вже мріє відновити все, і торгівлю, і спорт, і інвестиції .
20.02.2026 15:01
Вони цього ніколи особливо і не приховували - скраплений газ , танкерами , в Європу і західна електроніка в кацапських "шахедах" і ракетах ...
Тільки нам , про це , якось не дуже розповідають - можливо , аби не ганьбити "світлий образ" Європи , в яку ми начебто прямуєм ?
20.02.2026 15:05
Єврокомісія чітко заявила "Рішення за Україною", тобто за владою України.
20.02.2026 15:18
20.02.2026 14:59
20.02.2026 14:59
Шановний Роберт Броуді, будь ласка, запитайте з цього приводу думку шановного пана "Мадьяра". Здаєтся що останне слово всеж таки за ним. А він гарно говорить від ім'яні України.
20.02.2026 15:11
Незламному Лідору доведеться особисто прийняти принципове рішення.
Вже не можна кивати на ЄС і казати, що це вони категорично вимагають відремонтувати і запустити нафтопровід ху@ла.
20.02.2026 15:16
І тут Європідари руки умили.Хай Україна рішає чи ремонтувати,чи ні.Щоб орбанутого та фіцонутого відмовити від мордоровської нафти,вони стрілки перевели на Україну.
20.02.2026 15:20
Дивні претензії до Європи.
Кому, як не Україні вирішувати, допомагати ху@лу заробляти гроші на війну проти України з нашою допомогою чи ні?
20.02.2026 15:27
Питання вирішується за тиждень - нехай роми його розберуть й здадуть на металобрухт.
20.02.2026 15:29
Та нема проблем... Тільки за рахунок Угорщини і Словаччини... Це ЇМ потрібно... Матеріали, обладнання, техніка, ремонтні бригади...
20.02.2026 16:12
Та нуна їх..ще більше гівна поллється - почнуть хахли крадуть нафту - волати... Ну як з газом було...
20.02.2026 16:26
Так саме, коли вони самі зроблять ремонт, на подібні "випади" будем відповідать: "Ви ж самі відновлювали... Які до нас претензії?".
20.02.2026 16:48
Вони будуть голосніше вити.
20.02.2026 17:14
Ну то хай виють...
20.02.2026 17:16
Один проблем - через них до ЄС не пустять..
20.02.2026 17:18
Фіцо з Орбаном - не вічні...
20.02.2026 17:26
Угу..головне - щоб хоч діти дожили до їх та путлєра невічного..
20.02.2026 18:05
Хоче? Добре!!! Створіть коаліцію хочих ( хотячих) і хотіть цілими днями на зібраннях!!! Навіть дозволяйте хотіти вголос, не соромлячись своїх бажань!!
А тя тя !!
20.02.2026 18:14
Московіч продає Угорщині нафту, солярку з якої вони перепродують в Україну, для українських танків, що нищать московських мальчиків в трусиках...
20.02.2026 19:04
 
 