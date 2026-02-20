ЄС хоче відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення залишається за Україною, - Єврокомісія

Європейська комісія підтримує ідею відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення про ремонт та запуск інфраструктури має ухвалювати лише Україна.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За її словами, відновлення транзиту російської нафти через Україну до ЄС можливе, але існує "високий ризик повторних атак як на персонал, так і на саму інфраструктуру".

Ітконен повідомила, що цього тижня ЄС підтримує активні контакти з Угорщиною, Словаччиною та Хорватією для оцінки ситуації. Для координації питань постачання нафти наступної середи скликають спеціальну групу на рівні експертів.

"Ми хотіли провести засідання спеціальної групи, щоб підбити підсумки та обговорити всі наслідки того, що відбувається, а також отримати реальне уявлення про ситуацію на місцях, яка іноді може відрізнятися від того, що висвітлюється в пресі", - підкреслила речниця Єврокомісії.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

