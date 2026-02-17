2 017 19

РФ отримує німецькі деталі для дронів попри санкції, - ГУР

Німецькі транзистори в російських дронах: як РФ обходить санкції

В одному дроні типу "шахед/герань" виявляють до 12 транзисторів компанії Infineon Technologies.

Як інформує Цензор.НЕТ, про схеми постачання повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України журналістам Deutsche Welle.

З огляду на плани держави-агресора виробляти до 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба Росії у відповідних транзисторах може сягати до 500 тисяч одиниць.

Німеччина - під прицілом російських спецслужб

Німеччина є однією з провідних держав світу, яка активно підтримує Україну у війні проти Росії, засуджує агресію Москви та дотримується санкційного режиму. Водночас країна традиційно перебуває у зоні посиленої уваги російських спецслужб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іноземні авто потрапляють до Росії через Китай: це дозволяє обходити санкції, ‒ Reuters

За даними української сторони, агресор використовує давні зв’язки - агентів впливу та тіньових лобістів у бізнесових і політичних колах - для організації схем постачання заборонених товарів в обхід санкцій.

Сірі логістичні ланцюги через треті країни

Такі схеми включають створення підставних фірм та побудову "сірих" логістичних маршрутів через треті країни. Це дозволяє Росії отримувати якісні комплектуючі для виробництва зброї та продовження війни проти України.

Потреба у посиленні контролю

Ситуація вимагає посилення механізмів експортного контролю та більшої координації між європейськими партнерами для оперативного виявлення й блокування російських схем.

Раніше на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило перелік зі 137 деталей німецьких виробників, які, за даними розвідки, росіяни нелегально імпортують та встановлюють у дронах, ракетах і гелікоптерах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГУР закликало працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" у РФ передавати дані про розробку та виробництво



ГУР (877) Шахед (2218)
Потужні санкції під'їхали від партнерів. Вже скоро доб'ють російську економіку.
17.02.2026 12:16 Відповісти
Ювілейний 20-й пакет вже на носі. Тепер точно економіка рашки відкине копита.
17.02.2026 12:19 Відповісти
Дибіли думають, що Німеччина на пряму поставляє деталі😁
17.02.2026 12:22 Відповісти
І то, тільки після подолання вето Угорщини...
17.02.2026 12:24 Відповісти
17.02.2026 12:22 Відповісти
кругом свої ?
17.02.2026 12:24 Відповісти
17.02.2026 18:08 Відповісти
і один ти доумок .
17.02.2026 18:13 Відповісти
Для таких у статті цілий абзац присвячено.
17.02.2026 12:34 Відповісти
этих транзисторов полно в бытовой технике
17.02.2026 12:26 Відповісти
кт315Б ?
17.02.2026 12:33 Відповісти
У мене досі десь пакетик валяється, 315 та 361
Раритет!
17.02.2026 12:36 Відповісти
я свої поздавав на золото
17.02.2026 12:37 Відповісти
"кт315Б"

что с ними не так?
17.02.2026 12:37 Відповісти
Все так ! В мне колись була упаковка кт315Г 83р. в. , чесно прихватизованих з вінницького заводу в ті часи... Добре працювали на частотах близько 1гГц при заявленій максимальній 250мГц... По іншим параметрам теж великий запас... Потім мені вскрили гараж суки...
Для свого часу були просто революційні параметри, що не втратили актуальності й понині...
17.02.2026 17:13 Відповісти
Вимкнення Starlink сприяло рекордному просуванню ЗСУ на Покровському напрямку
17.02.2026 12:32 Відповісти
Deep state зовсім інше показує на зараз
17.02.2026 12:48 Відповісти
Зволоч GPT каже, що головним в Infineon Technologies є якийсь Давид Цукерман.
От холєра, усюди якийсь антисемітизм...
17.02.2026 13:18 Відповісти
Чого таке здивування? США ввели санкції проти двох українських фірм, одна працює в Харкові, а другі в Києві. Так вони до кінця 2025 року постачали комплектуючі до шахедів в РФ через Іран. Ми дізналися про них тільки після того, як США ввели санкції. А до цього СБУ прикривало дупу Гундосу, фальшували справи на НАБУ, САП і опозицію.
17.02.2026 15:22 Відповісти
Цікаво, шо то за транзистори такі які досі не зробили в Китаї? Це ж не чип якийсь замудрований...
17.02.2026 17:00 Відповісти
 
 