РФ отримує німецькі деталі для дронів попри санкції, - ГУР

В одному дроні типу "шахед/герань" виявляють до 12 транзисторів компанії Infineon Technologies.

Як інформує Цензор.НЕТ, про схеми постачання повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України журналістам Deutsche Welle.

З огляду на плани держави-агресора виробляти до 40 000 бойових дронів на рік, щорічна потреба Росії у відповідних транзисторах може сягати до 500 тисяч одиниць.

Німеччина - під прицілом російських спецслужб

Німеччина є однією з провідних держав світу, яка активно підтримує Україну у війні проти Росії, засуджує агресію Москви та дотримується санкційного режиму. Водночас країна традиційно перебуває у зоні посиленої уваги російських спецслужб.

За даними української сторони, агресор використовує давні зв’язки - агентів впливу та тіньових лобістів у бізнесових і політичних колах - для організації схем постачання заборонених товарів в обхід санкцій.

Сірі логістичні ланцюги через треті країни

Такі схеми включають створення підставних фірм та побудову "сірих" логістичних маршрутів через треті країни. Це дозволяє Росії отримувати якісні комплектуючі для виробництва зброї та продовження війни проти України.

Потреба у посиленні контролю

Ситуація вимагає посилення механізмів експортного контролю та більшої координації між європейськими партнерами для оперативного виявлення й блокування російських схем.

Раніше на порталі War&Sanctions ГУР МО України оприлюднило перелік зі 137 деталей німецьких виробників, які, за даними розвідки, росіяни нелегально імпортують та встановлюють у дронах, ракетах і гелікоптерах.

