РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9926 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Обход санкций
983 13

РФ получает германские детали для дронов несмотря на санкции, - ГУР

Немецкие транзисторы в российских дронах: как РФ обходит санкции

В одном дроне типа "шахед/герань" обнаруживают до 12 транзисторов компании Infineon Technologies.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о схемах поставок сообщили в Главное управление разведки Министерства обороны Украины журналистам Deutsche Welle.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Учитывая планы государства-агрессора производить до 40 000 боевых дронов в год, ежегодная потребность России в соответствующих транзисторах может достигать 500 тысяч единиц.

Германия - под прицелом российских спецслужб

Германия является одной из ведущих держав мира, которая активно поддерживает Украину в войне против России, осуждает агрессию Москвы и соблюдает санкционный режим. В то же время страна традиционно находится в зоне повышенного внимания российских спецслужб.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранные автомобили попадают в Россию через Китай: это позволяет обходить санкции, ‒ Reuters

По данным украинской стороны, агрессор использует давние связи - агентов влияния и теневых лоббистов в деловых и политических кругах - для организации схем поставки запрещенных товаров в обход санкций.

Серые логистические цепочки через третьи страны

Такие схемы включают создание подставных фирм и построение "серых" логистических маршрутов через третьи страны. Это позволяет России получать качественные комплектующие для производства оружия и продолжения войны против Украины.

Необходимость усиления контроля

Ситуация требует усиления механизмов экспортного контроля и большей координации между европейскими партнерами для оперативного выявления и блокирования российских схем.

Ранее на портале War&Sanctions ГУР МО Украины обнародовало перечень из 137 деталей германских производителей, которые, по данным разведки, россияне нелегально импортируют и устанавливают в дронах, ракетах и вертолетах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГУР призвало работников предприятий-производителей БПЛА "Shahed" в РФ передавать данные о разработке и производстве



Автор: 

ГУР (620) Шахед (1666)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Дибіли думають, що Німеччина на пряму поставляє деталі😁
показать весь комментарий
17.02.2026 12:22 Ответить
+1
Потужні санкції під'їхали від партнерів. Вже скоро доб'ють російську економіку.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:16 Ответить
+1
Ювілейний 20-й пакет вже на носі. Тепер точно економіка рашки відкине копита.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потужні санкції під'їхали від партнерів. Вже скоро доб'ють російську економіку.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:16 Ответить
Ювілейний 20-й пакет вже на носі. Тепер точно економіка рашки відкине копита.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:19 Ответить
І то, тільки після подолання вето Угорщини...
показать весь комментарий
17.02.2026 12:24 Ответить
Дибіли думають, що Німеччина на пряму поставляє деталі😁
показать весь комментарий
17.02.2026 12:22 Ответить
кругом свої ?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:24 Ответить
Для таких у статті цілий абзац присвячено.
показать весь комментарий
17.02.2026 12:34 Ответить
этих транзисторов полно в бытовой технике
показать весь комментарий
17.02.2026 12:26 Ответить
кт315Б ?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:33 Ответить
У мене досі десь пакетик валяється, 315 та 361
Раритет!
показать весь комментарий
17.02.2026 12:36 Ответить
я свої поздавав на золото
показать весь комментарий
17.02.2026 12:37 Ответить
"кт315Б"

что с ними не так?
показать весь комментарий
17.02.2026 12:37 Ответить
Вимкнення Starlink сприяло рекордному просуванню ЗСУ на Покровському напрямку
показать весь комментарий
17.02.2026 12:32 Ответить
Deep state зовсім інше показує на зараз
показать весь комментарий
17.02.2026 12:48 Ответить
 
 