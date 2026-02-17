РФ получает германские детали для дронов несмотря на санкции, - ГУР

В одном дроне типа "шахед/герань" обнаруживают до 12 транзисторов компании Infineon Technologies.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о схемах поставок сообщили в Главное управление разведки Министерства обороны Украины журналистам Deutsche Welle.

Учитывая планы государства-агрессора производить до 40 000 боевых дронов в год, ежегодная потребность России в соответствующих транзисторах может достигать 500 тысяч единиц.

Германия - под прицелом российских спецслужб

Германия является одной из ведущих держав мира, которая активно поддерживает Украину в войне против России, осуждает агрессию Москвы и соблюдает санкционный режим. В то же время страна традиционно находится в зоне повышенного внимания российских спецслужб.

По данным украинской стороны, агрессор использует давние связи - агентов влияния и теневых лоббистов в деловых и политических кругах - для организации схем поставки запрещенных товаров в обход санкций.

Серые логистические цепочки через третьи страны

Такие схемы включают создание подставных фирм и построение "серых" логистических маршрутов через третьи страны. Это позволяет России получать качественные комплектующие для производства оружия и продолжения войны против Украины.

Необходимость усиления контроля

Ситуация требует усиления механизмов экспортного контроля и большей координации между европейскими партнерами для оперативного выявления и блокирования российских схем.

Ранее на портале War&Sanctions ГУР МО Украины обнародовало перечень из 137 деталей германских производителей, которые, по данным разведки, россияне нелегально импортируют и устанавливают в дронах, ракетах и вертолетах.

