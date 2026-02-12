ГУР призвало работников предприятий-производителей БПЛА "Shahed" в РФ передавать данные о разработке и производстве

ГУР МО Украины призывает работников предприятий-производителей БПЛА "Shahed" передавать данные о разработке и производстве беспилотников

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Главное управление разведки напоминает работникам предприятий, привлеченных к производству ударных БПЛА типа "Shahed", о персональной ответственности за террор против украинского народа. Чтобы прекратить участвовать в агрессии, выходите на прямую, безопасную и анонимную связь с ГУР через Главный бот разведки.

Какой ущерб наносят "Шахеды"

С начала полномасштабного вторжения более 120 000 "Шахедов" уже:

Атаковали жилые кварталы, больницы, школы и объекты критической инфраструктуры.

Вследствие ударов беспилотников погибли десятки мирных украинцев.

"Шахеды" попадают в многоэтажки.

Оставляют без света и тепла миллионы людей в самые холодные зимние месяцы.

Каждая такая атака — это сознательный террор против гражданского населения. Каждый, кто собирает эти дроны, настраивает электронику или обеспечивает поставку компонентов, должен осознавать: он причастен к убийствам детей и преступлениям против мирных граждан Украины.

Основное производство "Shahed" осуществляется на площадках особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, а также на ряде других предприятий на территории Российской Федерации — военная разведка знает о каждом из них.

Обращение к работникам заводов ВПК

Если вы не хотите быть соучастником преступлений, передавайте информацию о производстве "Шахедов" — технические характеристики, объемы производства, поставщиков компонентов, места хранения и маршруты транспортировки.

ГУР МО Украины гарантирует полную анонимность, безопасный канал связи и возможность начать новую жизнь в случае выгодного сотрудничества.

Кроме бота, свяжитесь с нами безопасно и конфиденциально по следующим контактам:

• E-mail: [email protected]

• Signal: +38 096 945 53 41

• WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Военная разведка Украины имеет подтвержденный опыт успешного взаимодействия с гражданами Российской Федерации, которые, осознав ответственность за войну, вышли на прямую и безопасную связь с ГУР и тем самым сохранили свою жизнь. Пишите нам, если готовы действовать для разрушения преступных планов Кремля!" - подчеркнули в разведке.

Ранее проект War&Sanctions обнародовал данные о 21 российском предприятии, привлеченном к производству беспилотников для войны против Украины.