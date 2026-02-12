УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8784 відвідувача онлайн
Новини Виробництво шахедів в Росії ГУР звернулося до виробників шахедів
2 569 12

ГУР закликало працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" у РФ передавати дані про розробку та виробництво

ГУР звернулося до працівників підприємств РФ

ГУР МО України закликає працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" передавати дані про розробку та виробництво безпілотників

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Головне управління розвідки нагадує працівникам підприємств, залучених до виробництва ударних БпЛА типу "Shahed", про персональну відповідальність за терор проти українського народу. Щоб припинити брати участь в агресії, виходьте на прямий, безпечний і анонімний зв'язок з ГУР через Головний бот розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щоденно виробляє близько 500 ударних дронів та ракети, - Зеленський

Яких збитків завдають "шахедів"

З початку повномасштабного вторгнення понад 120 000 "шахедів" вже:

  • атакували житлові квартали, лікарні, школи та об'єкти критичної інфраструктури.
  • Унаслідок ударів безпілотників загинули десятки мирних українців.
  • "Шахеди" влучають у багатоповерхівки,
  • залишають без світла та тепла мільйони людей у найхолодніші зимові місяці.

Також читайте: Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів"

Кожна така атака — це свідомий терор проти цивільного населення. Кожен, хто збирає ці дрони, налаштовує електроніку або забезпечує постачання компонентів, має усвідомлювати: він причетний до вбивств дітей і злочинів проти мирних громадян України.

Основне виробництво "Shahed" здійснюється на майданчиках особливої економічної зони "алабуга" у Татарстані, а також на низці інших підприємств на території російської федерації — воєнна розвідка знає про кожне з них.

Читайте: ГУР МО розкрило підприємства, залучені до виробництва модулів УМПК для авіабомб

Звернення до працівників заводів ВПК

  • Якщо ви не бажаєте бути співучасником злочинів, передавайте інформацію про виробництво "шахедів" — технічні характеристики, обсяги виробництва, постачальників компонентів, місця складування та маршрути транспортування.
  •  
  • ГУР МО України гарантує повну анонімність, безпечний канал зв'язку та можливість почати нове життя у разі вигідної співпраці.
  • Крім бота, зв'яжіться з нами безпечно та конфіденційно за такими контактами:

• E-mail: [email protected]
• Signal: +38 096 945 53 41
• WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Воєнна розвідка України має підтверджений досвід успішної взаємодії з громадянами російської федерації, які, усвідомивши відповідальність за війну, вийшли на прямий і безпечний звʼязок з ГУР та цим зберегли власне життя. Пишіть нам, якщо готові діяти для руйнування злочинних планів кремля!", - наголосили в розвідці.

Раніше проєкт War&Sanctions оприлюднив дані про 21 російське підприємство, залучене до виробництва безпілотників для війни проти України.

Автор: 

ГУР (874) Шахед (2207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Нехай би краще ГУР закликав "фламінги" полетіти на ту саму "алабугу". Чи віра не дозволяє? А може корупція?
показати весь коментар
12.02.2026 18:34 Відповісти
+3
Отак, прямо на прохідній заводу повісили об'яву?
показати весь коментар
12.02.2026 18:35 Відповісти
+2
Там наші прокинули кацапів на цій самій реєстрації непогано. 30 довбойобів в СБУ, а список "по сірому" зареєстрованих Старлінків в МО.
показати весь коментар
12.02.2026 18:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданов і ГУР ще досі так і не купиЛИ рашистських інформаторів.які працюють на виготовленні "шахедів" ,,,І сміх і гріх.але ГУР.від слова "гуркотить"...На відміну від рашистів(((Ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink: Джерело: https://censor.net/ua/n3600285
показати весь коментар
12.02.2026 18:31 Відповісти
Там наші прокинули кацапів на цій самій реєстрації непогано. 30 довбойобів в СБУ, а список "по сірому" зареєстрованих Старлінків в МО.
показати весь коментар
12.02.2026 18:38 Відповісти
Після того,як здали канали контрабанди запчастин до військової техніки,думаю,що вже ніхто не повірить
показати весь коментар
12.02.2026 18:31 Відповісти
Нехай би краще ГУР закликав "фламінги" полетіти на ту саму "алабугу". Чи віра не дозволяє? А може корупція?
показати весь коментар
12.02.2026 18:34 Відповісти
Отак, прямо на прохідній заводу повісили об'яву?
показати весь коментар
12.02.2026 18:35 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2026 19:46 Відповісти
Такі речі не афішуються.
показати весь коментар
12.02.2026 19:13 Відповісти
Какаяразніца © у клованів все через zраку
показати весь коментар
12.02.2026 22:15 Відповісти
А раніше ж чого не закликади ?
Чекали доки 120 000 нароблять ?!
показати весь коментар
12.02.2026 19:36 Відповісти
Краще шукати в Iранi.
показати весь коментар
12.02.2026 19:50 Відповісти
🤣⛑️
показати весь коментар
12.02.2026 20:01 Відповісти
Тобто Фламінга не летить іще ??
показати весь коментар
12.02.2026 22:14 Відповісти
 
 