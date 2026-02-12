ГУР закликало працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" у РФ передавати дані про розробку та виробництво

ГУР МО України закликає працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" передавати дані про розробку та виробництво безпілотників

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Головне управління розвідки нагадує працівникам підприємств, залучених до виробництва ударних БпЛА типу "Shahed", про персональну відповідальність за терор проти українського народу. Щоб припинити брати участь в агресії, виходьте на прямий, безпечний і анонімний зв'язок з ГУР через Головний бот розвідки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія щоденно виробляє близько 500 ударних дронів та ракети, - Зеленський

Яких збитків завдають "шахедів"

З початку повномасштабного вторгнення понад 120 000 "шахедів" вже:

атакували житлові квартали, лікарні, школи та об'єкти критичної інфраструктури.

Унаслідок ударів безпілотників загинули десятки мирних українців.

"Шахеди" влучають у багатоповерхівки,

залишають без світла та тепла мільйони людей у найхолодніші зимові місяці.

Також читайте: Кремль залучив 20 тисяч громадян КНДР до виготовлення "Шахедів"

Кожна така атака — це свідомий терор проти цивільного населення. Кожен, хто збирає ці дрони, налаштовує електроніку або забезпечує постачання компонентів, має усвідомлювати: він причетний до вбивств дітей і злочинів проти мирних громадян України.

Основне виробництво "Shahed" здійснюється на майданчиках особливої економічної зони "алабуга" у Татарстані, а також на низці інших підприємств на території російської федерації — воєнна розвідка знає про кожне з них.

Читайте: ГУР МО розкрило підприємства, залучені до виробництва модулів УМПК для авіабомб

Звернення до працівників заводів ВПК

Якщо ви не бажаєте бути співучасником злочинів, передавайте інформацію про виробництво "шахедів" — технічні характеристики, обсяги виробництва, постачальників компонентів, місця складування та маршрути транспортування.



ГУР МО України гарантує повну анонімність, безпечний канал зв'язку та можливість почати нове життя у разі вигідної співпраці.

Крім бота, зв'яжіться з нами безпечно та конфіденційно за такими контактами:

• E-mail: [email protected]

• Signal: +38 096 945 53 41

• WhatsApp: +38 096 945 53 41

"Воєнна розвідка України має підтверджений досвід успішної взаємодії з громадянами російської федерації, які, усвідомивши відповідальність за війну, вийшли на прямий і безпечний звʼязок з ГУР та цим зберегли власне життя. Пишіть нам, якщо готові діяти для руйнування злочинних планів кремля!", - наголосили в розвідці.

Раніше проєкт War&Sanctions оприлюднив дані про 21 російське підприємство, залучене до виробництва безпілотників для війни проти України.