ГУР закликало працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" у РФ передавати дані про розробку та виробництво

ГУР МО України закликає працівників підприємств-виробників БпЛА "Shahed" передавати дані про розробку та виробництво безпілотників
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Головне управління розвідки нагадує працівникам підприємств, залучених до виробництва ударних БпЛА типу "Shahed", про персональну відповідальність за терор проти українського народу. Щоб припинити брати участь в агресії, виходьте на прямий, безпечний і анонімний зв'язок з ГУР через Головний бот розвідки.
Яких збитків завдають "шахедів"
З початку повномасштабного вторгнення понад 120 000 "шахедів" вже:
- атакували житлові квартали, лікарні, школи та об'єкти критичної інфраструктури.
- Унаслідок ударів безпілотників загинули десятки мирних українців.
- "Шахеди" влучають у багатоповерхівки,
- залишають без світла та тепла мільйони людей у найхолодніші зимові місяці.
Кожна така атака — це свідомий терор проти цивільного населення. Кожен, хто збирає ці дрони, налаштовує електроніку або забезпечує постачання компонентів, має усвідомлювати: він причетний до вбивств дітей і злочинів проти мирних громадян України.
Основне виробництво "Shahed" здійснюється на майданчиках особливої економічної зони "алабуга" у Татарстані, а також на низці інших підприємств на території російської федерації — воєнна розвідка знає про кожне з них.
Звернення до працівників заводів ВПК
- Якщо ви не бажаєте бути співучасником злочинів, передавайте інформацію про виробництво "шахедів" — технічні характеристики, обсяги виробництва, постачальників компонентів, місця складування та маршрути транспортування.
- ГУР МО України гарантує повну анонімність, безпечний канал зв'язку та можливість почати нове життя у разі вигідної співпраці.
- Крім бота, зв'яжіться з нами безпечно та конфіденційно за такими контактами:
• E-mail: [email protected]
• Signal: +38 096 945 53 41
• WhatsApp: +38 096 945 53 41
"Воєнна розвідка України має підтверджений досвід успішної взаємодії з громадянами російської федерації, які, усвідомивши відповідальність за війну, вийшли на прямий і безпечний звʼязок з ГУР та цим зберегли власне життя. Пишіть нам, якщо готові діяти для руйнування злочинних планів кремля!", - наголосили в розвідці.
Раніше проєкт War&Sanctions оприлюднив дані про 21 російське підприємство, залучене до виробництва безпілотників для війни проти України.
Чекали доки 120 000 нароблять ?!