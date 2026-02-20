ЕС хочет возобновления работы нефтепровода "Дружба", но решение остается за Украиной, - Еврокомиссия
Европейская комиссия поддерживает идею возобновления работы нефтепровода "Дружба", но решение о ремонте и запуске инфраструктуры должна принимать только Украина.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По ее словам, возобновление транзита российской нефти через Украину в ЕС возможно, но существует "высокий риск повторных атак как на персонал, так и на саму инфраструктуру".
Итконен сообщила, что на этой неделе ЕС поддерживает активные контакты с Венгрией, Словакией и Хорватией для оценки ситуации. Для координации вопросов поставки нефти в следующую среду созывают специальную группу на уровне экспертов.
"Мы хотели провести заседание специальной группы, чтобы подвести итоги и обсудить все последствия происходящего, а также получить реальное представление о ситуации на местах, которая иногда может отличаться от того, что освещается в прессе", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.
Что предшествовало?
Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
-
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.
