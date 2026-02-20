РУС
ЕС хочет возобновления работы нефтепровода "Дружба", но решение остается за Украиной, - Еврокомиссия

Европейская комиссия поддерживает идею возобновления работы нефтепровода "Дружба", но решение о ремонте и запуске инфраструктуры должна принимать только Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По ее словам, возобновление транзита российской нефти через Украину в ЕС возможно, но существует "высокий риск повторных атак как на персонал, так и на саму инфраструктуру".

Итконен сообщила, что на этой неделе ЕС поддерживает активные контакты с Венгрией, Словакией и Хорватией для оценки ситуации. Для координации вопросов поставки нефти в следующую среду созывают специальную группу на уровне экспертов.

"Мы хотели провести заседание специальной группы, чтобы подвести итоги и обсудить все последствия происходящего, а также получить реальное представление о ситуации на местах, которая иногда может отличаться от того, что освещается в прессе", - подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Топ комментарии
+6
Тобто - Трамп має ріцію , коли весь час повторює , що Європа вперто не бажає відмовлятися від кацапських енергоносіїв ?
20.02.2026 14:55 Ответить
+4
Як би срака у ЄС не тріснула від сидіння на двох стільцях
20.02.2026 14:59 Ответить
+3
Європа скучила за кацапським чоботом. Забули вже, як вони гвалтували все живе навколо себе у Європі. Ну, тоді треба допомогти одічалим заробити ще грошей, щоб вони з новими силами пішли вже на цю Європу, а не лише нас знищували.
20.02.2026 14:59 Ответить
Тобто - Трамп має ріцію , коли весь час повторює , що Європа вперто не бажає відмовлятися від кацапських енергоносіїв ?
20.02.2026 14:55 Ответить
Виходить, що і Європа цього не приховує, та вже мріє відновити все, і торгівлю, і спорт, і інвестиції .
20.02.2026 15:01 Ответить
Вони цього ніколи особливо і не приховували - скраплений газ , танкерами , в Європу і західна електроніка в кацапських "шахедах" і ракетах ...
Тільки нам , про це , якось не дуже розповідають - можливо , аби не ганьбити "світлий образ" Європи , в яку ми начебто прямуєм ?
20.02.2026 15:05 Ответить
Єврокомісія чітко заявила "Рішення за Україною", тобто за владою України.
20.02.2026 15:18 Ответить
Як би срака у ЄС не тріснула від сидіння на двох стільцях
20.02.2026 14:59 Ответить
Європа скучила за кацапським чоботом. Забули вже, як вони гвалтували все живе навколо себе у Європі. Ну, тоді треба допомогти одічалим заробити ще грошей, щоб вони з новими силами пішли вже на цю Європу, а не лише нас знищували.
20.02.2026 14:59 Ответить
Шановний Роберт Броуді, будь ласка, запитайте з цього приводу думку шановного пана "Мадьяра". Здаєтся що останне слово всеж таки за ним. А він гарно говорить від ім'яні України.
20.02.2026 15:11 Ответить
Незламному Лідору доведеться особисто прийняти принципове рішення.
Вже не можна кивати на ЄС і казати, що це вони категорично вимагають відремонтувати і запустити нафтопровід ху@ла.
20.02.2026 15:16 Ответить
І тут Європідари руки умили.Хай Україна рішає чи ремонтувати,чи ні.Щоб орбанутого та фіцонутого відмовити від мордоровської нафти,вони стрілки перевели на Україну.
20.02.2026 15:20 Ответить
Дивні претензії до Європи.
Кому, як не Україні вирішувати, допомагати ху@лу заробляти гроші на війну проти України з нашою допомогою чи ні?
20.02.2026 15:27 Ответить
Питання вирішується за тиждень - нехай роми його розберуть й здадуть на металобрухт.
20.02.2026 15:29 Ответить
Та нема проблем... Тільки за рахунок Угорщини і Словаччини... Це ЇМ потрібно... Матеріали, обладнання, техніка, ремонтні бригади...
20.02.2026 16:12 Ответить
Та нуна їх..ще більше гівна поллється - почнуть хахли крадуть нафту - волати... Ну як з газом було...
20.02.2026 16:26 Ответить
 
 