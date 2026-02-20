У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ
Представникам країн-членів ЄС не вдалося погодити 20-й пакет санкцій проти Росії.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Джерела Reuters заявили, що посли країн ЄС не змогли домовитися про нові санкції.
Водночас, за даними видання, посли ЄС можуть знову зібратися протягом вихідних, щоб обговорити запропоновані санкції ще раз перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.
Висока представниця ЄС Кая Каллас запевнила, що блок все ще прагне ухвалити 20-й пакет санкцій у понеділок.
"Наступного понеділка ми маємо на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії", - сказала вона.
"Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди економіці Росії, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском.
Але Путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди, і це та точка, якої ми повинні досягти", - додала вона.
Що передувало?
- Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.
- Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.
- Також,
окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.
Хто не спробував, той не зрозуміє...
Європейський Союз отримав енергетичну кризу, інфляцію, зростання цін на електрику й газ, мільярдні витрати на біженців та оборону, політичну радикалізацію і підйом ультраправих партій.
Порівнювати це з тарифами Дональд Трамп - маніпуляція: тарифи били по окремих секторах, а війна вдарила по базових речах - енергії, безпеці й стабільності.
Щодо "притоку молодого населення": більшість українців у ЄС - жінки, діти та літні люди, і значна частина планує повернення. Це не безкоштовний бонус, а довгострокове бюджетне навантаження.
А "послаблення рф" - це не гарантований плюс. Ослаблена, але не переможена Росія з ядерною зброєю і реваншистськими настроями - значно небезпечніший сценарій для Європи, ніж стабільна система безпеки.
Якщо це "ідеальний сценарій", то чому ЄС паралельно різко збільшує оборонні бюджети й готується до можливого прямого конфлікту?
