УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11195 відвідувачів онлайн
Новини Санкції ЄС проти Росії
3 571 32

У ЄС не змогли погодити 20-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Санкцій проти РФ: у ЄС не змогли погодити 20-й пакет

Представникам країн-членів ЄС не вдалося погодити 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Джерела Reuters заявили, що посли країн ЄС не змогли домовитися про нові санкції.

Водночас, за даними видання, посли ЄС можуть знову зібратися протягом вихідних, щоб обговорити запропоновані санкції ще раз перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у понеділок.

Читайте також: США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС, - Politico

Висока представниця ЄС Кая Каллас запевнила, що блок все ще прагне ухвалити 20-й пакет санкцій у понеділок.

"Наступного понеділка ми маємо на меті ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії", - сказала вона.

"Санкції працюють. Вони завдають серйозної шкоди економіці Росії, і кожен новий захід ще більше обмежує її можливості вести війну. Москва не є непереможною. Її армія зазнає рекордних втрат, а економіка перебуває під великим тиском.

Але Путін не закінчить цю війну, доки витрати не перевищать вигоди, і це та точка, якої ми повинні досягти", - додала вона.

Читайте: ЄС прагне ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до 24 лютого попри дискусії, - Єврокомісія

Що передувало?

  • Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.
  • Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.
  • Також,

    окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія та Іспанія виступили проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії, - Bloomberg

Автор: 

росія (70185) санкції (13188) Євросоюз (15129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
хто ж винен що в 2019 ідіоти наобирали чувака, який завдяки своїм антидержавним діям став каталізатором початку широкомасштабної війни? Бо попередник зробив все щоб широкомасштабна війна не розпочалася і в 2019 фактично передав вже мирну країну зеленому скомороху. А тепер ця війна вигідна всім і ***** і зелунє бо можна без виборів далі безкарно мародерити Україну і європейцям, бо Україна стоїть щитом відділяючи їх від орків і Штатам, бо вони можуть боротися за припинення війни ще роками. Всі у виграші, окрім українців, які здуру мало того що ХЗ кого обрали на найвищу посаду так ще й віддали всю владу в його руки, наобиравши 7 років тому в парламент монобидло слуг. І в цьому винні не Європа та Штати, а наші, тутешні інфантильні какієразніци.
показати весь коментар
20.02.2026 14:48 Відповісти
+8
Зате " вимоги" вже виставили 😸
показати весь коментар
20.02.2026 14:34 Відповісти
+7
Просто ЄС дуже хоче закінчення війни. То вже хочуть зробити зразу такі санкції, щоб раз і все. А ви ото на них намовляєте.
показати весь коментар
20.02.2026 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зате " вимоги" вже виставили 😸
показати весь коментар
20.02.2026 14:34 Відповісти
Які молодці!!!
показати весь коментар
20.02.2026 14:36 Відповісти
ну ні шмагла я, ні шмагла
показати весь коментар
20.02.2026 15:37 Відповісти
Просто ЄС дуже хоче закінчення війни. То вже хочуть зробити зразу такі санкції, щоб раз і все. А ви ото на них намовляєте.
показати весь коментар
20.02.2026 14:39 Відповісти
Так навпаки.Санкції це механізм впливання на путіна для завершення війни.А так нема санкцій він спокійно продовжує воювати і всі заробляють гроші на війні далі.От і все.
показати весь коментар
20.02.2026 14:51 Відповісти
Як нема санкцій? 19 пакетів уже майже знищили російську економіку. Просто ЄС хоче не просто ще 19 пакетів зробити, а вже як дати нищівні санкції, то так щоб раз і назавжди. Остаточна перемога.
показати весь коментар
20.02.2026 15:12 Відповісти
"майже знищили" ще чув таке "ракети на три тижні"..
показати весь коментар
20.02.2026 17:19 Відповісти
Треба стиснути зуби в кулак і вірити.
показати весь коментар
20.02.2026 17:43 Відповісти
Историю не любят, особенно молодежь(нудно). Однако, пока Римская империя "не могла согласовать санкции", пришли гунны а за ними готы и прочие лангобарды. И стало не до санкций. По спирали, ага.
показати весь коментар
20.02.2026 14:47 Відповісти
Історія - дивна штука. Це як іноді починаєш читати "товсту книжку", - до половини ледь не примушуєш себе продовжувати читати, але потім вона повністю тебе захоплює, і ти вже не можеш відірватися, доки не дочитаєш до останньої сторінки
Хто не спробував, той не зрозуміє...
показати весь коментар
20.02.2026 15:24 Відповісти
Історію на Цензорі *******, наприклад всі знають що Фінляндія перемогла СРСР.
показати весь коментар
20.02.2026 15:35 Відповісти
хто ж винен що в 2019 ідіоти наобирали чувака, який завдяки своїм антидержавним діям став каталізатором початку широкомасштабної війни? Бо попередник зробив все щоб широкомасштабна війна не розпочалася і в 2019 фактично передав вже мирну країну зеленому скомороху. А тепер ця війна вигідна всім і ***** і зелунє бо можна без виборів далі безкарно мародерити Україну і європейцям, бо Україна стоїть щитом відділяючи їх від орків і Штатам, бо вони можуть боротися за припинення війни ще роками. Всі у виграші, окрім українців, які здуру мало того що ХЗ кого обрали на найвищу посаду так ще й віддали всю владу в його руки, наобиравши 7 років тому в парламент монобидло слуг. І в цьому винні не Європа та Штати, а наші, тутешні інфантильні какієразніци.
показати весь коментар
20.02.2026 14:48 Відповісти
чувак, попередник, скоморох, *****, зелуня, хз, какієразніци, монобидло це ти тут здуру і ніби про себе? І як тебе досі тут не заблокували з таким "інтелектуальним" словниковим запасом? А українців не чіпай без тебе розберуться кого вибирати.
показати весь коментар
20.02.2026 15:08 Відповісти
такі як ви вже розібралися кого вибрати в 2019, тепер Україна буде розгрібати наслідок вашого вибору по пріколу десятиліттями, біда що ви не умнішаєте і будете обирати ХЗ кого і надалі. Через ваш вибір по пріколу страждають і розумні громадяне, які вас попереджали про те що це буде катастрофа для країни. Щодо словникового запасу то як назвати тих хто під час війни з москалотой обрали президентом та верховним 4 разового ухилянта, який все своє життя зі сцени розповсюджував російську антиукраїнську пропаганду? Бачу що вам, його адептам, досі на це какаяразніца.
показати весь коментар
20.02.2026 15:29 Відповісти
Це тому що чмирі та корумповані сцикуни. Нахера Україні той ЄС?🤔
показати весь коментар
20.02.2026 14:54 Відповісти
коли читаю деякі коментарі, таке враження , що народ нічого не зрозумів. А далі буде те саме......
показати весь коментар
20.02.2026 14:57 Відповісти
Все зрозуміло , дивіться тему вище - ЄС хоче відновлення роботи нафтопроводу "Дружба"
показати весь коментар
20.02.2026 14:58 Відповісти
Європейська комісія підтримує ідею відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", але рішення про ремонт та запуск інфраструктури має ухвалювати лише Україна. Джерело: https://censor.net/ua/n3601611
показати весь коментар
20.02.2026 16:42 Відповісти
Чим довше воює Україна - тим безпечніше себе почуває ЄС. Саме тому такі паскуди як Кая Каллас, триндять про те, що Україна має перемогти, а рашка має залишити всі захоплені території та виплатити репарації, але при цьому не поспішають надавати допомогу яка би могла це забезпечити. Україна та українці для них є лише розхідним матеріалом.
показати весь коментар
20.02.2026 15:01 Відповісти
Якщо ЄС так "почувається безпечніше", то чому тоді витрачає гроші, зброю і політичний капітал на підтримку України, ризикуючи власною економікою та безпекою? Проблема не в бажанні затягнути війну, а у внутрішніх суперечностях усередині ЄС.
показати весь коментар
20.02.2026 15:09 Відповісти
Якою безпекою чи економікою вони ризикують? Ніхто в ЄС і не відчув того, що почалась війна. Трамп своїми тарифами завдав їм більшої фінансової шкоди ніж витрати на підтримку України. За копійки вони отримали приток мільйонів молодого населення для покращення демографії, та послабили єдиного противника на континенті - рф. Для Європи це майже ідеальний сценарій.
показати весь коментар
20.02.2026 15:47 Відповісти
Твердження, що "ніхто в ЄС не відчув війни" - просто неправда.

Європейський Союз отримав енергетичну кризу, інфляцію, зростання цін на електрику й газ, мільярдні витрати на біженців та оборону, політичну радикалізацію і підйом ультраправих партій.
Порівнювати це з тарифами Дональд Трамп - маніпуляція: тарифи били по окремих секторах, а війна вдарила по базових речах - енергії, безпеці й стабільності.
Щодо "притоку молодого населення": більшість українців у ЄС - жінки, діти та літні люди, і значна частина планує повернення. Це не безкоштовний бонус, а довгострокове бюджетне навантаження.
А "послаблення рф" - це не гарантований плюс. Ослаблена, але не переможена Росія з ядерною зброєю і реваншистськими настроями - значно небезпечніший сценарій для Європи, ніж стабільна система безпеки.
Якщо це "ідеальний сценарій", то чому ЄС паралельно різко збільшує оборонні бюджети й готується до можливого прямого конфлікту?
показати весь коментар
20.02.2026 16:33 Відповісти
а що зробили ви, щоб хло не напало,
та не був відток молодого населення ..
для покращення демографії в ЄС?
показати весь коментар
20.02.2026 16:51 Відповісти
"Угорщина наполягає на виключенні зі санкційного списку окремих високопосадовців російських спортивних організацій."
Та дайте собаці кістку, нехай не гавкає)
показати весь коментар
20.02.2026 15:02 Відповісти
Цей колгосп під абревіатурою ЄС таке ж нікчемне утворення, як і ООН, і НАТО, МОК та і будь-яка контора, яку можна купити за криваві гроші *****. І він реально купить всіх.
показати весь коментар
20.02.2026 15:06 Відповісти
ще МАГА забули...
показати весь коментар
20.02.2026 16:44 Відповісти
Та ні, МАГА - це секта.
показати весь коментар
20.02.2026 16:47 Відповісти
яка різниця..
МАГА також куплена за криваві гроші хла..
показати весь коментар
20.02.2026 16:53 Відповісти
Різниця у тому, що ООН , НАТО, ФІФА, МОК - це міжнародні організації, а МАГА - це політичне гасло трампа, під яким згуртувалась секта божевільних, яка, до речі зараз дуже не задоволена своїм гуру.
показати весь коментар
21.02.2026 09:52 Відповісти
https://youtu.be/EhtsPAdYOds
показати весь коментар
20.02.2026 15:08 Відповісти
куколды...
показати весь коментар
20.02.2026 15:29 Відповісти
 
 