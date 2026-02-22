Через спротив Греції та Мальти ЄС досі не може ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - ОП

20-й пакет санкцій під загрозою: Греція та Мальта блокують морський "бан" для РФ

Найбільші суперечки під час погодження 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти. Проти цього положення виступають Греція та Мальта.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Власюк розповів, що 20-й пакет антиросійськиї обмежень передбачає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ і проти покупців російської нафти.

За його словами, найбільші суперечки викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти та нафтопродуктів - так званий Full Maritime Service Ban.

"І це доволі дивно, тому що на початок січня виглядало, що всі з цим згодні, в тому числі і Греція, і Мальта. Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні такі ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням",- сказав посадовець.

Уповноважений президента зазначив, що запровадження цієї норми до кінця року могло б позбавити Кремль щонайменше 17 млрд доларів доходу від продажу нафти.

Власюк також нагадав, що торік РФ недоотримала 24 млрд доларів від експорту нафти саме через дію санкцій.

Що передувало?

  • Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.
  • Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.
  • Також,

    окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.

Орбан Фіцо??🤬🤬. Та в ЄС все рублями просякло
22.02.2026 01:05 Відповісти
22.02.2026 01:05 Відповісти
А хиба ЗЄ не підписав з Грецією та Мальтою безпекові угоди? 😁
показати весь коментар
22.02.2026 01:20 Відповісти
Зє підписав. А от чи Україна - не впевнений.
показати весь коментар
22.02.2026 07:57 Відповісти
С Мальтой еще нет, но все впереди.
показати весь коментар
22.02.2026 08:32 Відповісти
Ви можете зараз спостерігати як приблизно будуть ''гаранти безпеки'' реагувати на наступний напад рашистів на Україну після підписання ''мірних угод''. А будуть блокувати допомогу і роками будуть проводити консультації і призивати Україну до нових перемовин і кампрамісів
показати весь коментар
22.02.2026 02:11 Відповісти
Європейці не вимагають компромісів. Вони хочуть щоб Україна билася до кінця.
показати весь коментар
22.02.2026 04:53 Відповісти
Греція та Мальта чекають туристичний сезон. рашиські нафтодолари. Цим жили та цим і живуть. А що долари в лайні чи крові - їм байдуже. І Орбана з Фіцо не виключення. Потвори пропутінські.....
показати весь коментар
22.02.2026 06:49 Відповісти
Здається у Зе з Грецією все було добре і такий сюрприз.
показати весь коментар
22.02.2026 08:17 Відповісти
Греки вже ДУЖЕ гарно заробили, продавши кацапам сотні танкерів, які повинні були йти в утиль. Але їм, схоже, мало
показати весь коментар
22.02.2026 09:45 Відповісти
ЄС нічого не може. ЄС імпотент.
показати весь коментар
22.02.2026 06:55 Відповісти
Все одно санкції фейкові.
показати весь коментар
22.02.2026 08:41 Відповісти
 
 