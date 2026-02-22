Через спротив Греції та Мальти ЄС досі не може ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - ОП

Найбільші суперечки під час погодження 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти. Проти цього положення виступають Греція та Мальта.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Власюк розповів, що 20-й пакет антиросійськиї обмежень передбачає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ і проти покупців російської нафти.

За його словами, найбільші суперечки викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти та нафтопродуктів - так званий Full Maritime Service Ban.

"І це доволі дивно, тому що на початок січня виглядало, що всі з цим згодні, в тому числі і Греція, і Мальта. Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні такі ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням",- сказав посадовець.

Уповноважений президента зазначив, що запровадження цієї норми до кінця року могло б позбавити Кремль щонайменше 17 млрд доларів доходу від продажу нафти.

Власюк також нагадав, що торік РФ недоотримала 24 млрд доларів від експорту нафти саме через дію санкцій.

Що передувало?

Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.

Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.

Також, окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.

