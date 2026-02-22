Через спротив Греції та Мальти ЄС досі не може ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ, - ОП
Найбільші суперечки під час погодження 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти. Проти цього положення виступають Греція та Мальта.
Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє Цензор.НЕТ.
Власюк розповів, що 20-й пакет антиросійськиї обмежень передбачає нові санкції проти "тіньового флоту" РФ і проти покупців російської нафти.
За його словами, найбільші суперечки викликає пункт про повну заборону надання морських послуг для перевезення російської нафти та нафтопродуктів - так званий Full Maritime Service Ban.
"І це доволі дивно, тому що на початок січня виглядало, що всі з цим згодні, в тому числі і Греція, і Мальта. Зараз Греція і Мальта вирішили пограти в політичні такі ігри і не хочуть відпускати цей пакет з цим положенням",- сказав посадовець.
Уповноважений президента зазначив, що запровадження цієї норми до кінця року могло б позбавити Кремль щонайменше 17 млрд доларів доходу від продажу нафти.
Власюк також нагадав, що торік РФ недоотримала 24 млрд доларів від експорту нафти саме через дію санкцій.
Що передувало?
- Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах.
- Узгодження 20-го пакету санкцій ЄС проти РФ може затриматися через позицію Угорщини.
- Також,
окрім Угорщини, Греції та Мальти, проти окремих положень 20-го пакета санкцій ЄС щодо Росії виступили також Італія та Іспанія.
