Новости Антиукраинские заявления в Венгрии
1 300 14

Венгрия сама пережила вторжение, поэтому должна была бы проявить солидарность с Украиной, - Сикорский

Сикорский напомнил Венгрии, что она переживала вторжение

Глава МИД Польши Радослав Сикорский критикует ультиматум Венгрии, блокирующий 90 млрд евро кредита для Украины. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Что известно?

По его словам, позиция Венгрии не только демонстрирует отсутствие солидарности, но и использует повестку дня ЕС для внутриполитических раздоров.

"Что меня принципиально шокирует, так это то, что Украина защищается от российской армии, а венгры когда-то понимали, как это. Будапешт дважды подвергался вторжению в 20 веке, но один раз это была Красная армия", - пояснил министр.

Сикорский отметил, что ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.

"Вместо этого с помощью государственной пропаганды и частных СМИ, контролируемых правительством, правящая партия сумела создать атмосферу враждебности к жертве агрессии. Сейчас она пытается использовать это на парламентских выборах. Это довольно шокирующе", - подытожил он.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+3
Угорщина свою історію в Європі, розпочала з АГРЕСІЇ... У них навіть існує "талий вислів" - Завоювання Батьківщини...".І жила агресією, постійно нападаючи на сусідів, поки її не завоювали німці "Остерайху"...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:32 Ответить
+2
Вітьок поставив рачки це імпотентне, ЄС куди на насправді треба?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:31 Ответить
+2
Угорщина як була під впливом та керівництвом кагебе, так і залишається там. Деякі країни колишнього соцконцтабору знову туди повертаються, вірніше, ***** їх повертає під свій вплив. Чехія вже майже там, її уряд над цим працює.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:41 Ответить
І що ти хочеш цим сказать?
показать весь комментарий
23.02.2026 11:46 Ответить
Угорщина як була під впливом та керівництвом кагебе, так і залишається там. Деякі країни колишнього соцконцтабору знову туди повертаються, вірніше, ***** їх повертає під свій вплив. Чехія вже майже там, її уряд над цим працює.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:41 Ответить
Після квітня проявить. Не переживай,Радослав.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:48 Ответить
наразі при владі в Угорщині якраз нащадки тих, хто і сприяв вторгненню в 1956 році.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:50 Ответить
Так вони й проявляють солідарність-входили до нацистської коаліції а тепер до рашистської...
показать весь комментарий
23.02.2026 11:54 Ответить
"Минулої п'ятниці уряд Угорщини оголосив, що заблокує прийняття кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро для України, якщо вона не відновить передачу російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба"- RMF24.
Так, лише оголосив,а не заблокував.
Хоча,може й зніме оголошення,на час конкретної дати переводу кредиту-зах.лідери проговорять це питання з тим урядом.
Бо,без зах.допомоги-аж ніяк на рівні держ.зарплат і пенсій.
Крім того, на Заході в курсі про величезне розкрадання наданих їх фінансів з боку зеоточення,в т.ч.,коли для населення мінімалка 60дол.в місяць.
показать весь комментарий
23.02.2026 11:56 Ответить
Когда был совок они за это ненавидели кацапов.
показать весь комментарий
23.02.2026 12:00 Ответить
Перший раз їх общипали без кацапів. Хоча це з їхньої точки зору общипали. Адже була Імперія і розпалась і Угорщина постала на її обломках, як і інші країни. Закарпаття було в складі Чехословаччини і тільки перед 2 СВ угорці змогли його захопити на 6 років. Після чого Угорщину знову общипали і наше Закарпаття це не найласіший кусок
показать весь комментарий
23.02.2026 13:16 Ответить
Угорці це ті самі половці про яких згадує *****!
показать весь комментарий
23.02.2026 12:31 Ответить
 
 