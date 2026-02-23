Венгрия сама пережила вторжение, поэтому должна была бы проявить солидарность с Украиной, - Сикорский
Глава МИД Польши Радослав Сикорский критикует ультиматум Венгрии, блокирующий 90 млрд евро кредита для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Что известно?
По его словам, позиция Венгрии не только демонстрирует отсутствие солидарности, но и использует повестку дня ЕС для внутриполитических раздоров.
"Что меня принципиально шокирует, так это то, что Украина защищается от российской армии, а венгры когда-то понимали, как это. Будапешт дважды подвергался вторжению в 20 веке, но один раз это была Красная армия", - пояснил министр.
Сикорский отметил, что ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.
"Вместо этого с помощью государственной пропаганды и частных СМИ, контролируемых правительством, правящая партия сумела создать атмосферу враждебности к жертве агрессии. Сейчас она пытается использовать это на парламентских выборах. Это довольно шокирующе", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее Венгрия заявила, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлена поставка нефти через украинскую территорию нефтепроводом "Дружба". Кроме того, Будапешт официально отказывается поддержать выделение Украине займа в размере 90 млрд евро, согласованного в Брюсселе.
- Также венгерская сторона заявила о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так, лише оголосив,а не заблокував.
Хоча,може й зніме оголошення,на час конкретної дати переводу кредиту-зах.лідери проговорять це питання з тим урядом.
Бо,без зах.допомоги-аж ніяк на рівні держ.зарплат і пенсій.
Крім того, на Заході в курсі про величезне розкрадання наданих їх фінансів з боку зеоточення,в т.ч.,коли для населення мінімалка 60дол.в місяць.