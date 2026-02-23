Венгрия сама пережила вторжение, поэтому должна была бы проявить солидарность с Украиной, - Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский критикует ультиматум Венгрии, блокирующий 90 млрд евро кредита для Украины.

Что известно?

По его словам, позиция Венгрии не только демонстрирует отсутствие солидарности, но и использует повестку дня ЕС для внутриполитических раздоров.

"Что меня принципиально шокирует, так это то, что Украина защищается от российской армии, а венгры когда-то понимали, как это. Будапешт дважды подвергался вторжению в 20 веке, но один раз это была Красная армия", - пояснил министр.

Сикорский отметил, что ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.

"Вместо этого с помощью государственной пропаганды и частных СМИ, контролируемых правительством, правящая партия сумела создать атмосферу враждебности к жертве агрессии. Сейчас она пытается использовать это на парламентских выборах. Это довольно шокирующе", - подытожил он.

Что предшествовало?

