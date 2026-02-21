Сикорский о блокировании Венгрией 90 млрд евро для Украины: Путин, вероятно, отблагодарит

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не удивлен решением Венгрии заблокировать для Украины кредит в 90 млрд евро от Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

Что известно

В частности, Сикорский в комментарии по поводу блокирования Венгрией помощи Украине сказал: "Возмущает, но не удивляет".

"Путин, вероятно, отблагодарит", – добавил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

