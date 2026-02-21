Сикорский о блокировании Венгрией 90 млрд евро для Украины: Путин, вероятно, отблагодарит
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не удивлен решением Венгрии заблокировать для Украины кредит в 90 млрд евро от Евросоюза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.
Что известно
В частности, Сикорский в комментарии по поводу блокирования Венгрией помощи Украине сказал: "Возмущает, но не удивляет".
"Путин, вероятно, отблагодарит", – добавил он.
Что предшествовало?
Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Больше о займе
- 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
- При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.
так видно по них, як вони рвуть свої дупи ,
щоби догодити кремлівському упирю путлєру ,
який фінансує Орбана , Сійярто і Фіцо !!
Пусть Украина предложит этим двум *********, самим восстановить разрушения на "дружбе", нанесенные их хозяевами. Так же предложить им установитьть свое пво, над всей протяженностью трубопровода на Украинской территории.
У Украины на данный момент нет средств и возможностей востоновить аварии, так как два ******** блокируют кредит и другую помощь Украине.
Интересно как ****** будут выкручиваться.
Как вам такой вариант?
Головне, що ці ******* рулять Європою та її грошима, як циган сонцем.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб і Орбан - вороги України.