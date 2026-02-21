РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
2 728 18

Сикорский о блокировании Венгрией 90 млрд евро для Украины: Путин, вероятно, отблагодарит

Сикорский о блокировании Венгрией займа для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не удивлен решением Венгрии заблокировать для Украины кредит в 90 млрд евро от Евросоюза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, Сикорский в комментарии по поводу блокирования Венгрией помощи Украине сказал: "Возмущает, но не удивляет".

"Путин, вероятно, отблагодарит", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угадайте, кому это на руку, - Туск о блокировании Венгрией займа ЕС на €90 млрд для Украины

Что предшествовало?

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Читайте также: Еврокомиссия ожидает от Венгрии соблюдения договоренности о 90 млрд евро для Украины

Больше о займе

  • 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
  • При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

  • Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

Автор: 

Венгрия (773) Сикорский Радослав (246)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Добре проплачені холуї і в Угорщині, і Словакії
так видно по них, як вони рвуть свої дупи ,
щоби догодити кремлівському упирю путлєру ,
який фінансує Орбана , Сійярто і Фіцо !!
показать весь комментарий
21.02.2026 17:43 Ответить
+7
Да все очень просто решается.
Пусть Украина предложит этим двум *********, самим восстановить разрушения на "дружбе", нанесенные их хозяевами. Так же предложить им установитьть свое пво, над всей протяженностью трубопровода на Украинской территории.
У Украины на данный момент нет средств и возможностей востоновить аварии, так как два ******** блокируют кредит и другую помощь Украине.
Интересно как ****** будут выкручиваться.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:06 Ответить
+6
Складається враження, що ЄС навіть не проти, що є такі мудаки, як орбан та фіца. Завдяки їм всі проблеми вирішуються дуже швидко і Європі навіть не треба напружуватись та щось пояснювати , чому вони не можуть чи не хочуть.
Головне, що ці ******* рулять Європою та її грошима, як циган сонцем.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре проплачені холуї і в Угорщині, і Словакії
так видно по них, як вони рвуть свої дупи ,
щоби догодити кремлівському упирю путлєру ,
який фінансує Орбана , Сійярто і Фіцо !!
показать весь комментарий
21.02.2026 17:43 Ответить
Нічого дивного, просто такий бізнес з ху....лом. Угорщина живе за рахунок ЄС, а орбанутий за рахунок ху...ла. і ще не відомо хто більше отримує
показать весь комментарий
21.02.2026 17:53 Ответить
Да все очень просто решается.
Пусть Украина предложит этим двум *********, самим восстановить разрушения на "дружбе", нанесенные их хозяевами. Так же предложить им установитьть свое пво, над всей протяженностью трубопровода на Украинской территории.
У Украины на данный момент нет средств и возможностей востоновить аварии, так как два ******** блокируют кредит и другую помощь Украине.
Интересно как ****** будут выкручиваться.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:06 Ответить
Бес проблем. Возьмутся. Восстановят. Ещё и с кацапами договорятся. ПВО по всей трассе? С помощью Китая (Венгрия первейший друг Китая в Европе). Они ещё и модернизацию проведут и пропускную способность увеличат. От нас только продать не нужный нам трубопровод. Мы же всё равно его ремонтировать не собираемся. А так деньги будут. Можно взять оружием. Чтобы не разворовали.
Как вам такой вариант?
показать весь комментарий
21.02.2026 18:52 Ответить
с херового собаки, хоть шерсти клок. Можем взять 1000 томогавков.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:38 Ответить
Складається враження, що ЄС навіть не проти, що є такі мудаки, як орбан та фіца. Завдяки їм всі проблеми вирішуються дуже швидко і Європі навіть не треба напружуватись та щось пояснювати , чому вони не можуть чи не хочуть.
Головне, що ці ******* рулять Європою та її грошима, як циган сонцем.
показать весь комментарий
21.02.2026 18:07 Ответить
не віддячить,а вже проплатив
показать весь комментарий
21.02.2026 18:29 Ответить
чому вони так дипломатично? Чому вони прямо не називають Орбана та Фіцо союзниками ***** та не вимагають їх виключення з Євросоюзу та НАТО?
показать весь комментарий
21.02.2026 18:46 Ответить
Посмертно ...
показать весь комментарий
21.02.2026 19:30 Ответить
Коли Фон дер Ляєн захотіла передати Україні кацапські гроші, швидко переписали закони і скасували вето Угорщини та Словаччини. Тепер знову включили цей цирк.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:32 Ответить
Варто запропонувати Сійярто щоб він з бригадою угорських фахівців відвідав місце зруйнованого свинособаками нафтопроводу і відремонтував..і дозволити оперативно ремонтувати щоразу після свіжого руйнування. Можуть навіть жити в зоні бойових дій.
показать весь комментарий
21.02.2026 19:33 Ответить
Дякуємо пан Сікорський Вам ❤️ 🇵🇱 !Ви єдинний політик в ЄС ,який говорить відкрито , шо Орбан це ворог для ЄС який б'є в спину ...
показать весь комментарий
21.02.2026 19:34 Ответить
Блокування кредиту ЄС - це скоординований з ****** результат візиту емісара Тромба держсекретаря США Рубіо до Орбана в гості. З підключенням Фіцо в частині ембарго на постачання електроенергії.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб і Орбан - вороги України.
показать весь комментарий
21.02.2026 20:01 Ответить
Орбан ще той підсвинок *уйла. Але нажаль його позиція дедалі популярніша по всій Європі саме через корупційні скандали Зеленського і його друзів. Українську владу вже не відмити від корупційного лайна. Зеленський має піти.
показать весь комментарий
21.02.2026 20:54 Ответить
 
 