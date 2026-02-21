Угадайте, кому это на руку, - Туск о блокировании Венгрией займа ЕС на €90 млрд для Украины

Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал свою позицию по поводу решения Венгрии заблокировать европейскую финансовую помощь для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Туска в соцсети Х.

Что говорит Туск?

"Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский (лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость". - Ред.) пытается заблокировать программу SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кому это на руку", - написал Туск.

Что предшествовало?

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Больше о займе

19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.

При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

