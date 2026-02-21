РУС
2 867 22

Угадайте, кому это на руку, - Туск о блокировании Венгрией займа ЕС на €90 млрд для Украины

Орбан и Путин
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказал свою позицию по поводу решения Венгрии заблокировать европейскую финансовую помощь для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Туска в соцсети Х.

Что говорит Туск?

"Премьер-министр Орбан заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский (лидер оппозиционной партии "Право и Справедливость". - Ред.) пытается заблокировать программу SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оборонную промышленность. Угадайте, кому это на руку", - написал Туск.

Что предшествовало?

Как сообщалось, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Больше о займе

  • 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
  • При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

  • Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

+17
Якщо навіть відновити "дружбу", наступний привід - "ущємлєніє прав вєнгєрского мєньшінства на Закарпатьє". А потім "втягіваніє Європи в войну с россієй".
Тільки піддайся, далі буде й буде.
21.02.2026 17:01 Ответить
+8
...а потім лайно не того кольору й смаку...****** знайдуть привід...
21.02.2026 17:04 Ответить
+4
Ще хтось вважає що так звані гарантії безпеки для України реальні? Це просто смішно, дивитись як так звані ''гаранти'' роками не можуть Україні виділити допомогу і даже навпаки погрожують Україні блокадою якщо Україна не відновить співробітництво з московським режимом.
21.02.2026 17:11 Ответить
Кому, кому.... Байдену, звісно
Для декого може, це на руку Порошенко...
21.02.2026 17:01 Ответить
Якщо навіть відновити "дружбу", наступний привід - "ущємлєніє прав вєнгєрского мєньшінства на Закарпатьє". А потім "втягіваніє Європи в войну с россієй".
Тільки піддайся, далі буде й буде.
21.02.2026 17:01 Ответить
...а потім лайно не того кольору й смаку...****** знайдуть привід...
21.02.2026 17:04 Ответить
Та начебто вже не блокують, не чутно давно.
21.02.2026 17:09 Ответить
Ясне діло кому!
Фермерам Нової Зеландії😂
21.02.2026 17:21 Ответить
Ця гидка жаба все робить саме на ТУ руку за "дєнєжку малую".
21.02.2026 17:07 Ответить
Ну якщо відверто, то наш найвеличніший теж не повинен був бикувати напередодні цих "блокувань"
21.02.2026 17:10 Ответить
Ще хтось вважає що так звані гарантії безпеки для України реальні? Це просто смішно, дивитись як так звані ''гаранти'' роками не можуть Україні виділити допомогу і даже навпаки погрожують Україні блокадою якщо Україна не відновить співробітництво з московським режимом.
21.02.2026 17:11 Ответить
21.02.2026 17:12 Ответить
є дві руки одна "куйло" друга "трамбло."І З РУК ЦИХ ХЛІБ ЖЕРУТЬ СОБАКИ "орбанка угорська, підкуйлова" й "фіцьо .рашистський піцьо"
21.02.2026 17:19 Ответить
Якщо Україна капітулює чи підпише якийсь ''мирний договір'' з московським фашистським режимом то це буде шабаш московських сатаністів по всьому світу. Х'уйло всім своїм щурам скаже щоб приєднувались до нього, мовляв, бачите, я завжди свого добиваюся. Тому важливо не тільки перемогти рашистів і тим більше нівякому разі не дати Х'уйлу зберегти літсо. А саме важливо перемогти рашистів і мокнути розбите до крові літсо Х'уйла і його режим в лайно перед всім світом, а в сраку вставити швабру, щоб воно більше не могло голову і очі підняти до людей
21.02.2026 17:21 Ответить
Не підпише, не надійся. Треба почекати поки раша розвалиться.
21.02.2026 18:39 Ответить
ЭС повинен впоратись, що важелей тиску нема на дотаціонну країну?
21.02.2026 17:24 Ответить
Кому,кому...Ви там всі дурня клеєте і киваєте один на одного,спостерігаючи на бійню з-за плоту.
21.02.2026 17:35 Ответить
Судячи з поведінки Зельоної владі і їхніх підгавкувачів, то це їм якраз на руку.
21.02.2026 17:42 Ответить
++++++++
21.02.2026 20:49 Ответить
***** годує орбана з руки, хто ж цього у світі ще не знає. Мабуть тільки трамп, бо думає, що орбан прото такий гуд бой, який за справедливість у старій Європі.
21.02.2026 18:02 Ответить
Ага, ага. А то никто не догадывался как оно будет?
Бельгия и Италия блокировали конфискацию кацппских активов. Болгария и даже Мальта присоеденились. Тогда это решалось бы большинством. Не не решились. Выдумали 90 миллиардов которые должны принять единогласно. Никто даже не мог представить что Венгрия и Словакия могут заблокировать. И тут на те как снег на голову.
Вот пусть сейчас пассия Трампа, вместе с Бельгией попытаются разрулить
21.02.2026 19:04 Ответить
Це скоординований з ****** результат візиту емісара Тромба держсекретаря США Рубіо до Орбана в гості. З підключенням Фіцо в частині ембарго на постачання електроенергії.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб - ворог України.
21.02.2026 19:04 Ответить
**** тут вгадувати? Краще вгадайте чому це ковтається? Тому що орбан зручний для європейських лицемірів.
21.02.2026 19:31 Ответить
 
 