Вгадайте, кому це на руку, - Туск про блокування Угорщиною позики ЄС на €90 млрд для України
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив свою позицію щодо рішення Угорщини заблокувати європейську фінансову допомогу для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Туска у соцмережі Х.
Що каже Туск?
"Прем'єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський (лідер опозиційної партії "Право і Справливість". - Ред.) намагається заблокувати програму SAFE, що означає гроші на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, кому це на руку", - написав Туск.
Що передувало?
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Більше про позику
- 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
- При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.
Для декого може, це на руку Порошенко...
Тільки піддайся, далі буде й буде.
Фермерам Нової Зеландії😂
Бельгия и Италия блокировали конфискацию кацппских активов. Болгария и даже Мальта присоеденились. Тогда это решалось бы большинством. Не не решились. Выдумали 90 миллиардов которые должны принять единогласно. Никто даже не мог представить что Венгрия и Словакия могут заблокировать. И тут на те как снег на голову.
Вот пусть сейчас пассия Трампа, вместе с Бельгией попытаются разрулить
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб - ворог України.