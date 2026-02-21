УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10186 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба Угорщина блокує рішення ЄС Блокування Орбаном кредиту для України
3 541 22

Вгадайте, кому це на руку, - Туск про блокування Угорщиною позики ЄС на €90 млрд для України

орбан та путін
Фото: REUTERS/Alexander Nemenov

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив свою позицію щодо рішення Угорщини заблокувати європейську фінансову допомогу для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Туска у соцмережі Х.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Туск?

"Прем'єр-міністр Орбан заблокував європейську допомогу Україні, а Качинський (лідер опозиційної партії "Право і Справливість". - Ред.) намагається заблокувати програму SAFE, що означає гроші на оборону та польську оборонну промисловість. Вгадайте, кому це на руку", - написав Туск.

Також читайте: Україна пропонує ЄС новий маршрут постачання нафти після пошкодження "Дружби", - ЗМІ

Що передувало?

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Більше про позику

  • 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
  • При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

  • Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну

Автор: 

Угорщина (2995) Туск Дональд (682) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Якщо навіть відновити "дружбу", наступний привід - "ущємлєніє прав вєнгєрского мєньшінства на Закарпатьє". А потім "втягіваніє Європи в войну с россієй".
Тільки піддайся, далі буде й буде.
показати весь коментар
21.02.2026 17:01 Відповісти
+9
...а потім лайно не того кольору й смаку...****** знайдуть привід...
показати весь коментар
21.02.2026 17:04 Відповісти
+6
Ще хтось вважає що так звані гарантії безпеки для України реальні? Це просто смішно, дивитись як так звані ''гаранти'' роками не можуть Україні виділити допомогу і даже навпаки погрожують Україні блокадою якщо Україна не відновить співробітництво з московським режимом.
показати весь коментар
21.02.2026 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому, кому.... Байдену, звісно
Для декого може, це на руку Порошенко...
показати весь коментар
21.02.2026 17:01 Відповісти
Якщо навіть відновити "дружбу", наступний привід - "ущємлєніє прав вєнгєрского мєньшінства на Закарпатьє". А потім "втягіваніє Європи в войну с россієй".
Тільки піддайся, далі буде й буде.
показати весь коментар
21.02.2026 17:01 Відповісти
...а потім лайно не того кольору й смаку...****** знайдуть привід...
показати весь коментар
21.02.2026 17:04 Відповісти
Та начебто вже не блокують, не чутно давно.
показати весь коментар
21.02.2026 17:09 Відповісти
Ясне діло кому!
Фермерам Нової Зеландії😂
показати весь коментар
21.02.2026 17:21 Відповісти
Ця гидка жаба все робить саме на ТУ руку за "дєнєжку малую".
показати весь коментар
21.02.2026 17:07 Відповісти
Ну якщо відверто, то наш найвеличніший теж не повинен був бикувати напередодні цих "блокувань"
показати весь коментар
21.02.2026 17:10 Відповісти
Ще хтось вважає що так звані гарантії безпеки для України реальні? Це просто смішно, дивитись як так звані ''гаранти'' роками не можуть Україні виділити допомогу і даже навпаки погрожують Україні блокадою якщо Україна не відновить співробітництво з московським режимом.
показати весь коментар
21.02.2026 17:11 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 17:12 Відповісти
є дві руки одна "куйло" друга "трамбло."І З РУК ЦИХ ХЛІБ ЖЕРУТЬ СОБАКИ "орбанка угорська, підкуйлова" й "фіцьо .рашистський піцьо"
показати весь коментар
21.02.2026 17:19 Відповісти
Якщо Україна капітулює чи підпише якийсь ''мирний договір'' з московським фашистським режимом то це буде шабаш московських сатаністів по всьому світу. Х'уйло всім своїм щурам скаже щоб приєднувались до нього, мовляв, бачите, я завжди свого добиваюся. Тому важливо не тільки перемогти рашистів і тим більше нівякому разі не дати Х'уйлу зберегти літсо. А саме важливо перемогти рашистів і мокнути розбите до крові літсо Х'уйла і його режим в лайно перед всім світом, а в сраку вставити швабру, щоб воно більше не могло голову і очі підняти до людей
показати весь коментар
21.02.2026 17:21 Відповісти
Не підпише, не надійся. Треба почекати поки раша розвалиться.
показати весь коментар
21.02.2026 18:39 Відповісти
ЭС повинен впоратись, що важелей тиску нема на дотаціонну країну?
показати весь коментар
21.02.2026 17:24 Відповісти
Кому,кому...Ви там всі дурня клеєте і киваєте один на одного,спостерігаючи на бійню з-за плоту.
показати весь коментар
21.02.2026 17:35 Відповісти
Судячи з поведінки Зельоної владі і їхніх підгавкувачів, то це їм якраз на руку.
показати весь коментар
21.02.2026 17:42 Відповісти
++++++++
показати весь коментар
21.02.2026 20:49 Відповісти
***** годує орбана з руки, хто ж цього у світі ще не знає. Мабуть тільки трамп, бо думає, що орбан прото такий гуд бой, який за справедливість у старій Європі.
показати весь коментар
21.02.2026 18:02 Відповісти
Ага, ага. А то никто не догадывался как оно будет?
Бельгия и Италия блокировали конфискацию кацппских активов. Болгария и даже Мальта присоеденились. Тогда это решалось бы большинством. Не не решились. Выдумали 90 миллиардов которые должны принять единогласно. Никто даже не мог представить что Венгрия и Словакия могут заблокировать. И тут на те как снег на голову.
Вот пусть сейчас пассия Трампа, вместе с Бельгией попытаются разрулить
показати весь коментар
21.02.2026 19:04 Відповісти
Це скоординований з ****** результат візиту емісара Тромба держсекретаря США Рубіо до Орбана в гості. З підключенням Фіцо в частині ембарго на постачання електроенергії.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб - ворог України.
показати весь коментар
21.02.2026 19:04 Відповісти
**** тут вгадувати? Краще вгадайте чому це ковтається? Тому що орбан зручний для європейських лицемірів.
показати весь коментар
21.02.2026 19:31 Відповісти
 
 