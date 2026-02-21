Сікорський про блокування Угорщиною 90 млрд євро для України: Путін, імовірно, віддячить

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не здивований рішенням Угорщини блокувати для України кредит у 90 млрд євро від Євросоюзу.

Що відомо?

Так, Сікорський у коментарі щодо блокування Угорщиною допомоги Україні сказав: "Обурює, але не дивує".

Путін, імовірно, віддячить", – додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

