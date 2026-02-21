Сікорський про блокування Угорщиною 90 млрд євро для України: Путін, імовірно, віддячить
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не здивований рішенням Угорщини блокувати для України кредит у 90 млрд євро від Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.
Що відомо?
Так, Сікорський у коментарі щодо блокування Угорщиною допомоги Україні сказав: "Обурює, але не дивує".
Путін, імовірно, віддячить", – додав він.
Що передувало?
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Більше про позику
- 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
- При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.
так видно по них, як вони рвуть свої дупи ,
щоби догодити кремлівському упирю путлєру ,
який фінансує Орбана , Сійярто і Фіцо !!
Пусть Украина предложит этим двум *********, самим восстановить разрушения на "дружбе", нанесенные их хозяевами. Так же предложить им установитьть свое пво, над всей протяженностью трубопровода на Украинской территории.
У Украины на данный момент нет средств и возможностей востоновить аварии, так как два ******** блокируют кредит и другую помощь Украине.
Интересно как ****** будут выкручиваться.
Как вам такой вариант?
Головне, що ці ******* рулять Європою та її грошима, як циган сонцем.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб і Орбан - вороги України.