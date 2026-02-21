Сікорський про блокування Угорщиною 90 млрд євро для України: Путін, імовірно, віддячить

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не здивований рішенням Угорщини блокувати для України кредит у 90 млрд євро від Євросоюзу.

Що відомо?

Так, Сікорський у коментарі щодо блокування Угорщиною допомоги Україні сказав: "Обурює, але не дивує".

Путін, імовірно, віддячить", – додав він.

Що передувало?

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Більше про позику

  • 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
  • При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

  • Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Добре проплачені холуї і в Угорщині, і Словакії
так видно по них, як вони рвуть свої дупи ,
щоби догодити кремлівському упирю путлєру ,
який фінансує Орбана , Сійярто і Фіцо !!
показати весь коментар
21.02.2026 17:43 Відповісти
Нічого дивного, просто такий бізнес з ху....лом. Угорщина живе за рахунок ЄС, а орбанутий за рахунок ху...ла. і ще не відомо хто більше отримує
показати весь коментар
21.02.2026 17:53 Відповісти
Да все очень просто решается.
Пусть Украина предложит этим двум *********, самим восстановить разрушения на "дружбе", нанесенные их хозяевами. Так же предложить им установитьть свое пво, над всей протяженностью трубопровода на Украинской территории.
У Украины на данный момент нет средств и возможностей востоновить аварии, так как два ******** блокируют кредит и другую помощь Украине.
Интересно как ****** будут выкручиваться.
показати весь коментар
21.02.2026 18:06 Відповісти
Бес проблем. Возьмутся. Восстановят. Ещё и с кацапами договорятся. ПВО по всей трассе? С помощью Китая (Венгрия первейший друг Китая в Европе). Они ещё и модернизацию проведут и пропускную способность увеличат. От нас только продать не нужный нам трубопровод. Мы же всё равно его ремонтировать не собираемся. А так деньги будут. Можно взять оружием. Чтобы не разворовали.
Как вам такой вариант?
показати весь коментар
21.02.2026 18:52 Відповісти
с херового собаки, хоть шерсти клок. Можем взять 1000 томогавков.
показати весь коментар
21.02.2026 21:38 Відповісти
Складається враження, що ЄС навіть не проти, що є такі мудаки, як орбан та фіца. Завдяки їм всі проблеми вирішуються дуже швидко і Європі навіть не треба напружуватись та щось пояснювати , чому вони не можуть чи не хочуть.
Головне, що ці ******* рулять Європою та її грошима, як циган сонцем.
показати весь коментар
21.02.2026 18:07 Відповісти
не віддячить,а вже проплатив
показати весь коментар
21.02.2026 18:29 Відповісти
чому вони так дипломатично? Чому вони прямо не називають Орбана та Фіцо союзниками ***** та не вимагають їх виключення з Євросоюзу та НАТО?
показати весь коментар
21.02.2026 18:46 Відповісти
Посмертно ...
показати весь коментар
21.02.2026 19:30 Відповісти
Коли Фон дер Ляєн захотіла передати Україні кацапські гроші, швидко переписали закони і скасували вето Угорщини та Словаччини. Тепер знову включили цей цирк.
показати весь коментар
21.02.2026 19:32 Відповісти
Варто запропонувати Сійярто щоб він з бригадою угорських фахівців відвідав місце зруйнованого свинособаками нафтопроводу і відремонтував..і дозволити оперативно ремонтувати щоразу після свіжого руйнування. Можуть навіть жити в зоні бойових дій.
показати весь коментар
21.02.2026 19:33 Відповісти
Дякуємо пан Сікорський Вам ❤️ 🇵🇱 !Ви єдинний політик в ЄС ,який говорить відкрито , шо Орбан це ворог для ЄС який б'є в спину ...
показати весь коментар
21.02.2026 19:34 Відповісти
Блокування кредиту ЄС - це скоординований з ****** результат візиту емісара Тромба держсекретаря США Рубіо до Орбана в гості. З підключенням Фіцо в частині ембарго на постачання електроенергії.
Обіцянка підтримки на виборах в обмін на вето кредиту ЄС для України - така угода між Тромбом і Орбаном.
Тромб і Орбан - вороги України.
показати весь коментар
21.02.2026 20:01 Відповісти
Орбан ще той підсвинок *уйла. Але нажаль його позиція дедалі популярніша по всій Європі саме через корупційні скандали Зеленського і його друзів. Українську владу вже не відмити від корупційного лайна. Зеленський має піти.
показати весь коментар
21.02.2026 20:54 Відповісти
 
 