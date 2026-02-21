Єврокомісія очікує від Угорщини дотримання домовленості щодо 90 млрд євро для України

Єврокомісія закликає Будапешт та інші країни ЄС виконати угоду від 19 грудня 2025 року та забезпечити надання Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Єврокомісія сподівається, що Орбан виконає обіцянку, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня, і підтримає надання Україні 90 млрд євро.

"Під час засідання Європейської ради у грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро рішучої підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що "на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій".

"Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримаються цієї політичної домовленості з метою остаточного ухвалення кредиту", – наголосив речник Єврокомісії.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".