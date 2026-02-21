УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Угорщина блокує рішення ЄС Блокування Орбаном кредиту для України
1 943 10

Єврокомісія очікує від Угорщини дотримання домовленості щодо 90 млрд євро для України

Угорщина гальмує 90 млрд євро для України: позиція Єврокомісії

Єврокомісія закликає Будапешт та інші країни ЄС виконати угоду від 19 грудня 2025 року та забезпечити надання Україні кредиту на 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Єврокомісія сподівається, що Орбан виконає обіцянку, яку він дав під час засідання Європейської ради 19 грудня, і підтримає надання Україні 90 млрд євро.

"Під час засідання Європейської ради у грудні було досягнуто одностайної політичної домовленості щодо надання 90 мільярдів євро рішучої підтримки для бюджетних та військових потреб України протягом наступних двох років", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що "на цій основі 14 січня Європейська Комісія ухвалила пакет законодавчих пропозицій".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз і Україна "оголосили війну" Угорщині, - Орбан

"Ми очікуємо, що всі держави-члени дотримаються цієї політичної домовленості з метою остаточного ухвалення кредиту", – наголосив речник Єврокомісії.

Що передувало?

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Автор: 

Угорщина (2995) Єврокомісія (2445) Орбан Віктор (942)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Демократія завжди програє диктатурі.
показати весь коментар
21.02.2026 10:36 Відповісти
+3
Нічого, вава назвав орбана пузатим, ще треба фіцу щось приклеїти і все буде добре, для вави і його зграї
показати весь коментар
21.02.2026 11:11 Відповісти
+2
Тобто, така хронологія?

1. орбан дає якусь обіцянку не блокувати
2. кацапи ламають дружбу (звісно скоординувавши дії з угорцями)
3. угорці блокують кредит, банять постачання палива
4. (ми тут) найпотужніша в світі комісія "єврокомісія" - складає руки і чекає виконання пункту 1 ?
5. не можемо нічого зробити з орбаном, тому виконайте 100% його вимог. Українці, ви неймовірні, ми з вами!
показати весь коментар
21.02.2026 11:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Демократія завжди програє диктатурі.
показати весь коментар
21.02.2026 10:36 Відповісти
"напівфашизм" це де, у ЄС?
показати весь коментар
21.02.2026 10:52 Відповісти
Тобто, така хронологія?

1. орбан дає якусь обіцянку не блокувати
2. кацапи ламають дружбу (звісно скоординувавши дії з угорцями)
3. угорці блокують кредит, банять постачання палива
4. (ми тут) найпотужніша в світі комісія "єврокомісія" - складає руки і чекає виконання пункту 1 ?
5. не можемо нічого зробити з орбаном, тому виконайте 100% його вимог. Українці, ви неймовірні, ми з вами!
показати весь коментар
21.02.2026 11:05 Відповісти
Невже не зрозуміло було з самого початку шо грошей тих не буде
показати весь коментар
21.02.2026 11:09 Відповісти
З чого ти взяло тупориле? нагнуть того орбана, нікуди не дінеться, цяця велика…
показати весь коментар
21.02.2026 12:55 Відповісти
Побачимо за декілька днів ...
показати весь коментар
21.02.2026 14:48 Відповісти
Нічого, вава назвав орбана пузатим, ще треба фіцу щось приклеїти і все буде добре, для вави і його зграї
показати весь коментар
21.02.2026 11:11 Відповісти
"європейські ждуни".
показати весь коментар
21.02.2026 11:39 Відповісти
 
 