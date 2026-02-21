Еврокомиссия ожидает от Венгрии соблюдения договоренности о 90 млрд евро для Украины

Еврокомиссия призывает Будапешт и другие страны ЕС выполнить соглашение от 19 декабря 2025 года и обеспечить предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Еврокомиссия надеется, что Орбан выполнит обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета 19 декабря, и поддержит предоставление Украине 90 млрд евро.

"Во время заседания Европейского совета в декабре было достигнуто единодушное политическое соглашение о предоставлении 90 миллиардов евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет", - заявил Уйвари.

Он напомнил, что "на этой основе 14 января Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений".

"Мы ожидаем, что все государства-члены будут соблюдать эту политическую договоренность с целью окончательного принятия кредита", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".