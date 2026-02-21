РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4285 посетителей онлайн
Новости Блокировка Венгрией решений ЕС
1 728 10

Еврокомиссия ожидает от Венгрии соблюдения договоренности о 90 млрд евро для Украины

Венгрия тормозит 90 млрд евро для Украины: позиция Еврокомиссии

Еврокомиссия призывает Будапешт и другие страны ЕС выполнить соглашение от 19 декабря 2025 года и обеспечить предоставление Украине кредита на 90 млрд евро на 2026–2027 годы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Еврокомиссия надеется, что Орбан выполнит обещание, которое он дал во время заседания Европейского совета 19 декабря, и поддержит предоставление Украине 90 млрд евро.

"Во время заседания Европейского совета в декабре было достигнуто единодушное политическое соглашение о предоставлении 90 миллиардов евро решительной поддержки для бюджетных и военных нужд Украины в течение следующих двух лет", - заявил Уйвари.

Он напомнил, что "на этой основе 14 января Европейская комиссия приняла пакет законодательных предложений".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз и Украина "объявили войну" Венгрии, - Орбан

"Мы ожидаем, что все государства-члены будут соблюдать эту политическую договоренность с целью окончательного принятия кредита", – подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Что предшествовало?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Автор: 

Венгрия (773) Еврокомиссия (395) Орбан Виктор (442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Демократія завжди програє диктатурі.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:36 Ответить
+3
Нічого, вава назвав орбана пузатим, ще треба фіцу щось приклеїти і все буде добре, для вави і його зграї
показать весь комментарий
21.02.2026 11:11 Ответить
+2
Тобто, така хронологія?

1. орбан дає якусь обіцянку не блокувати
2. кацапи ламають дружбу (звісно скоординувавши дії з угорцями)
3. угорці блокують кредит, банять постачання палива
4. (ми тут) найпотужніша в світі комісія "єврокомісія" - складає руки і чекає виконання пункту 1 ?
5. не можемо нічого зробити з орбаном, тому виконайте 100% його вимог. Українці, ви неймовірні, ми з вами!
показать весь комментарий
21.02.2026 11:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Демократія завжди програє диктатурі.
показать весь комментарий
21.02.2026 10:36 Ответить
"напівфашизм" це де, у ЄС?
показать весь комментарий
21.02.2026 10:52 Ответить
Тобто, така хронологія?

1. орбан дає якусь обіцянку не блокувати
2. кацапи ламають дружбу (звісно скоординувавши дії з угорцями)
3. угорці блокують кредит, банять постачання палива
4. (ми тут) найпотужніша в світі комісія "єврокомісія" - складає руки і чекає виконання пункту 1 ?
5. не можемо нічого зробити з орбаном, тому виконайте 100% його вимог. Українці, ви неймовірні, ми з вами!
показать весь комментарий
21.02.2026 11:05 Ответить
Невже не зрозуміло було з самого початку шо грошей тих не буде
показать весь комментарий
21.02.2026 11:09 Ответить
З чого ти взяло тупориле? нагнуть того орбана, нікуди не дінеться, цяця велика…
показать весь комментарий
21.02.2026 12:55 Ответить
Побачимо за декілька днів ...
показать весь комментарий
21.02.2026 14:48 Ответить
Нічого, вава назвав орбана пузатим, ще треба фіцу щось приклеїти і все буде добре, для вави і його зграї
показать весь комментарий
21.02.2026 11:11 Ответить
"європейські ждуни".
показать весь комментарий
21.02.2026 11:39 Ответить
 
 