Росія зазнає невдачі на полі бою і не має перемогти за столом переговорів, - Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що РФ не досягає стратегічних цілей у війні проти України та наголосила на необхідності посилення ППО для Києва.

"Ми повністю віддані як підготовці 20-го пакету санкцій - жорсткого, що включає заборону в морській сфері та заборону на надання певних послуг, - так і політичній, економічній та військовій підтримці європейських цінностей: свободи, суверенітету та територіальної цілісності України", - заявила Браже.

За її словами, війна Росії повинна завершитися справедливим і міцним миром, і Латвія як член Ради Безпеки ООН має намір донести це послання в ООН.

"Важливо розуміти, що Росія зазнає невдачі у війні. Просування на 15 метрів на день - або його відсутність — і той факт, що Україна повернула значні території, чітко показують: Росія не досягає своїх стратегічних цілей на полі бою. Ми не повинні дозволити їй досягти цього за столом переговорів", - наголосила Браже.

ЄС має бути за столом переговорів

Вона нагадала, що Латвія підтримує Україну і вважає, що Євросоюз повинен бути за столом переговорів, тому що ніхто, крім ЄС, не може вирішувати питання європейських принципів і цінностей.

"Це послання ми адресуємо як нашим українським, так і американським друзям. Ми сильніші, коли діємо разом — в тому числі за столом переговорів".

Браже переконана: щоб Україна була сильною на переговорах, їй необхідна військова допомога. Особливо потрібні системи протиповітряної оборони, тому що найбільших руйнувань завдають російські крилаті та балістичні ракети. Збитки від дронів значно менші, тому потрібні системи ППО і можливості для далекобійних ударів по законних військових цілях на території Росії.

Окремо вона підкреслила важливість зміцнення єдності на європейському та глобальному рівні, що покаже Росії, що їй не вдається досягти успіху ніде.

"Це означає голосування в Генеральній Асамблеї ООН у вівторок щодо української резолюції. Це також означає продовження політики недопущення Росії до керівних посад у міжнародних організаціях і ослаблення російської економіки та її військових можливостей. Мир можливий - він у межах досяжності. Таке моє сьогоднішнє послання", - пояснила офіційну позицію Латвії міністр.