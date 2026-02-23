Россия терпит поражение на поле боя и не должна победить за столом переговоров, - Браже
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что РФ не достигает стратегических целей в войне против Украины и подчеркнула необходимость усиления ПВО для Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Delfi.
"Мы полностью преданы как подготовке 20-го пакета санкций - жесткого, включающего запрет в морской сфере и запрет на предоставление определенных услуг, - так и политической, экономической и военной поддержке европейских ценностей: свободы, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила Браже.
По ее словам, война России должна завершиться справедливым и прочным миром, и Латвия как член Совета Безопасности ООН намерена донести это послание в ООН.
"Важно понимать, что Россия терпит неудачу в войне. Продвижение на 15 метров в день - или его отсутствие - и тот факт, что Украина вернула значительные территории, четко показывают: Россия не достигает своих стратегических целей на поле боя. Мы не должны позволить ей достичь этого за столом переговоров", - подчеркнула Браже.
ЕС должен быть за столом переговоров
Она напомнила, что Латвия поддерживает Украину и считает, что Евросоюз должен быть за столом переговоров, потому что никто, кроме ЕС, не может решать вопросы европейских принципов и ценностей.
"Это послание мы адресуем как нашим украинским, так и американским друзьям. Мы сильнее, когда действуем вместе — в том числе за столом переговоров".
Браже убеждена: чтобы Украина была сильной на переговорах, ей необходима военная помощь. Особенно нужны системы противовоздушной обороны, потому что самый большой ущерб наносят российские крылатые и баллистические ракеты. Ущерб от дронов значительно меньше, поэтому нужны системы ПВО и возможности для дальнобойных ударов по законным военным целям на территории России.
Отдельно она подчеркнула важность укрепления единства на европейском и глобальном уровне, что покажет России, что ей не удается добиться успеха нигде.
"Это означает голосование в Генеральной Ассамблее ООН во вторник по украинской резолюции. Это также означает продолжение политики недопущения России к руководящим должностям в международных организациях и ослабление российской экономики и ее военных возможностей. Мир возможен - он в пределах досягаемости. Таково мое сегодняшнее послание", - пояснила официальную позицию Латвии министр.
Не дай Боже латвійцям перевірити " невдачі" росії на полі бою. Щодо цілей росії так вони відрізали Україну фактично від моря і мають сухопутний коридор до Криму + АЕС. Чи ще є такі що вірять що ***** потрібен Донбас? Це димова завіса.