Справедливый мир должен полностью обеспечивать территориальную целостность Украины, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение справедливого мира в Украине должно обеспечивать ее территориальную целостность.

Об этом он сказал в комментарии для "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

Вторжение РФ - нарушение международного права

"В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, что является нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении детей", - сказал генсек ООН.

По его словам, на протяжении всей войны сотрудники ООН оставались в Украине, оказывая жизненно необходимую гуманитарную помощь "там, где это было необходимо, в частности на линии фронта".

"Я хорошо помню свои визиты в Украину, где я собственными глазами видел разрушения, вызванные этой войной... Именно поэтому я приветствую все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира", - сказал Гутерриш.

Каким должен быть справедливый мир

Кроме того, генсек ООН объяснил, каким он видит справедливый мир для Украины.

По его словам, справедливый мир в Украине должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

