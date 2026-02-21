Справедливый мир должен полностью обеспечивать территориальную целостность Украины, - Гутерриш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение справедливого мира в Украине должно обеспечивать ее территориальную целостность.
Об этом он сказал в комментарии для "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.
Вторжение РФ - нарушение международного права
"В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, что является нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении детей", - сказал генсек ООН.
По его словам, на протяжении всей войны сотрудники ООН оставались в Украине, оказывая жизненно необходимую гуманитарную помощь "там, где это было необходимо, в частности на линии фронта".
"Я хорошо помню свои визиты в Украину, где я собственными глазами видел разрушения, вызванные этой войной... Именно поэтому я приветствую все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира", - сказал Гутерриш.
Каким должен быть справедливый мир
Кроме того, генсек ООН объяснил, каким он видит справедливый мир для Украины.
По его словам, справедливый мир в Украине должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
До речі - а чого він тільки за чотири роки війни веде мову? Крим, що, вже прописав до касапів?
Справедливий мир, територіальна цілісність,... лукава риторика.
Ніби клієнти публібного будинку про сімейні цінності, вірність дружині, родинні традиції...