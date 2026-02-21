РУС
Справедливый мир должен полностью обеспечивать территориальную целостность Украины, - Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение справедливого мира в Украине должно обеспечивать ее территориальную целостность.

Об этом он сказал в комментарии для "Укринформа", сообщает Цензор.НЕТ.

Вторжение РФ - нарушение международного права 

"В течение четырех лет, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, что является нарушением международного права, в частности Устава ООН, Украина понесла разрушительные потери и перемещения, неоднократные атаки на гражданское население и критическую энергетическую инфраструктуру, а также серьезные нарушения прав человека, в том числе в отношении детей", - сказал генсек ООН.

По его словам, на протяжении всей войны сотрудники ООН оставались в Украине, оказывая жизненно необходимую гуманитарную помощь "там, где это было необходимо, в частности на линии фронта".

"Я хорошо помню свои визиты в Украину, где я собственными глазами видел разрушения, вызванные этой войной... Именно поэтому я приветствую все усилия, направленные на достижение справедливого и инклюзивного мира", - сказал Гутерриш.

Читайте также: В ООН призвали давить на Россию и Украину, чтобы остановить войну

Каким должен быть справедливый мир 

Кроме того, генсек ООН объяснил, каким он видит справедливый мир для Украины.

По его словам, справедливый мир в Украине должен полностью обеспечивать суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в пределах ее международно признанных границ в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, международным правом и соответствующими резолюциями ООН.

Читайте также: Удары РФ - очередное доказательство необходимости мира, - Гутерриш

Автор: 

ООН (622) территориальная целостность (215) Гутерриш Антониу (94)
Топ комментарии
+8
Хай би повторив це якомусь касапському брехунцю.

До речі - а чого він тільки за чотири роки війни веде мову? Крим, що, вже прописав до касапів?
21.02.2026 02:07 Ответить
21.02.2026 02:07 Ответить
+7
це шо в лісі здохло???
21.02.2026 02:06 Ответить
21.02.2026 02:06 Ответить
+4
Мабуть у кацапні гроші на нього закінчились,просрочили платіжку,ось воно і ціну набиває. А чого мовчав майже чотири роки?
21.02.2026 08:01 Ответить
21.02.2026 08:01 Ответить
Комментировать
Дякуємо, КЄП, шо б ми без тебе робили?!
21.02.2026 02:05 Ответить
21.02.2026 02:05 Ответить
це шо в лісі здохло???
21.02.2026 02:06 Ответить
21.02.2026 02:06 Ответить
Хай би повторив це якомусь касапському брехунцю.

До речі - а чого він тільки за чотири роки війни веде мову? Крим, що, вже прописав до касапів?
21.02.2026 02:07 Ответить
21.02.2026 02:07 Ответить
Краще Трампу.
21.02.2026 08:04 Ответить
21.02.2026 08:04 Ответить
"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації "
21.02.2026 11:33 Ответить
21.02.2026 11:33 Ответить
За що йому гроші платять взагалі?
21.02.2026 02:15 Ответить
21.02.2026 02:15 Ответить
Iнклюзивний дурачок.
21.02.2026 02:30 Ответить
21.02.2026 02:30 Ответить
Як благодійно влучання в Воткінську діють на міжнародих бюрократів.
21.02.2026 02:51 Ответить
21.02.2026 02:51 Ответить
❗️Щоб вже завтра закінчилась війна ЗСУ мають вийти з Донбасу: це умови і американців, і росіян, - Зеленський.
21.02.2026 05:17 Ответить
21.02.2026 05:17 Ответить
ага,..не дають фінансування на шарашкіну контору.
21.02.2026 06:15 Ответить
21.02.2026 06:15 Ответить
Хто не любить гутеріша, той кіркоров!
21.02.2026 06:46 Ответить
21.02.2026 06:46 Ответить
мабуть старий гнучкий лис шось такЕ знає.. чи відчуває...
21.02.2026 06:52 Ответить
21.02.2026 06:52 Ответить
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України Росія втратила 1 010 військових і гелікоптер.
21.02.2026 06:58 Ответить
21.02.2026 06:58 Ответить
який дєрзкій
21.02.2026 07:48 Ответить
21.02.2026 07:48 Ответить
Мабуть у кацапні гроші на нього закінчились,просрочили платіжку,ось воно і ціну набиває. А чого мовчав майже чотири роки?
21.02.2026 08:01 Ответить
21.02.2026 08:01 Ответить
Справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України, - Гутерріш

Справедливий мир, територіальна цілісність,... лукава риторика.

Ніби клієнти публібного будинку про сімейні цінності, вірність дружині, родинні традиції...
21.02.2026 08:49 Ответить
21.02.2026 08:49 Ответить
Цей Гуттеріш поламався, несіть нового)
21.02.2026 12:39 Ответить
21.02.2026 12:39 Ответить
Генсек ООН дуже тримає "ніс по вітру" . . . Щось знає ?
21.02.2026 13:02 Ответить
21.02.2026 13:02 Ответить
Хтось дядьку розбудив нарешті, бо спав 4 роки.
21.02.2026 16:51 Ответить
21.02.2026 16:51 Ответить
 
 