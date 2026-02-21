2 495 19

Справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що досягнення справедливого миру в Україні має забезпечувати її територіальну цілісність.

Про це він сказав у коментарі для "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вторгнення РФ - порушення міжнародного права 

"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Україна зазнала руйнівних втрат і переміщень, неодноразових атак на цивільне населення й критичну енергетичну інфраструктуру, а також серйозних порушень прав людини, у тому числі щодо дітей",- сказав генсек ООН.

За його словами, впродовж усієї війни співробітники ООН залишалися в Україні, надаючи життєво необхідну гуманітарну допомогу "там, де це було потрібно, зокрема на лінії фронту".

"Я добре пам’ятаю свої візити в Україну, де я на власні очі бачив руйнування, спричинені цією війною... Саме тому я вітаю всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру", - сказав Гутерріш.

Яким має бути справедливий мир 

Крім того, генсек ООН пояснив, яким бачить справедливий мир для України.

За його словами, справедливий мир в Україні має повністю забезпечувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.

ООН (3499) територіальна цілісність (323) Гутерріш Антоніу (424)
Топ коментарі
+8
Хай би повторив це якомусь касапському брехунцю.

До речі - а чого він тільки за чотири роки війни веде мову? Крим, що, вже прописав до касапів?
21.02.2026 02:07 Відповісти
+7
це шо в лісі здохло???
21.02.2026 02:06 Відповісти
+4
Мабуть у кацапні гроші на нього закінчились,просрочили платіжку,ось воно і ціну набиває. А чого мовчав майже чотири роки?
21.02.2026 08:01 Відповісти
Дякуємо, КЄП, шо б ми без тебе робили?!
21.02.2026 02:05 Відповісти
Краще Трампу.
21.02.2026 08:04 Відповісти
"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації "
21.02.2026 11:33 Відповісти
За що йому гроші платять взагалі?
21.02.2026 02:15 Відповісти
Iнклюзивний дурачок.
21.02.2026 02:30 Відповісти
Як благодійно влучання в Воткінську діють на міжнародих бюрократів.
21.02.2026 02:51 Відповісти
❗️Щоб вже завтра закінчилась війна ЗСУ мають вийти з Донбасу: це умови і американців, і росіян, - Зеленський.
21.02.2026 05:17 Відповісти
ага,..не дають фінансування на шарашкіну контору.
21.02.2026 06:15 Відповісти
Хто не любить гутеріша, той кіркоров!
21.02.2026 06:46 Відповісти
мабуть старий гнучкий лис шось такЕ знає.. чи відчуває...
21.02.2026 06:52 Відповісти
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу у війні проти України Росія втратила 1 010 військових і гелікоптер.
21.02.2026 06:58 Відповісти
який дєрзкій
21.02.2026 07:48 Відповісти
Справедливий мир, територіальна цілісність,... лукава риторика.

Ніби клієнти публібного будинку про сімейні цінності, вірність дружині, родинні традиції...
21.02.2026 08:49 Відповісти
Цей Гуттеріш поламався, несіть нового)
21.02.2026 12:39 Відповісти
Генсек ООН дуже тримає "ніс по вітру" . . . Щось знає ?
21.02.2026 13:02 Відповісти
Хтось дядьку розбудив нарешті, бо спав 4 роки.
21.02.2026 16:51 Відповісти
 
 