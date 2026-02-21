Справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України, - Гутерріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що досягнення справедливого миру в Україні має забезпечувати її територіальну цілісність.
Про це він сказав у коментарі для "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вторгнення РФ - порушення міжнародного права
"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Україна зазнала руйнівних втрат і переміщень, неодноразових атак на цивільне населення й критичну енергетичну інфраструктуру, а також серйозних порушень прав людини, у тому числі щодо дітей",- сказав генсек ООН.
За його словами, впродовж усієї війни співробітники ООН залишалися в Україні, надаючи життєво необхідну гуманітарну допомогу "там, де це було потрібно, зокрема на лінії фронту".
"Я добре пам’ятаю свої візити в Україну, де я на власні очі бачив руйнування, спричинені цією війною... Саме тому я вітаю всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру", - сказав Гутерріш.
Яким має бути справедливий мир
Крім того, генсек ООН пояснив, яким бачить справедливий мир для України.
За його словами, справедливий мир в Україні має повністю забезпечувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.
До речі - а чого він тільки за чотири роки війни веде мову? Крим, що, вже прописав до касапів?
Справедливий мир, територіальна цілісність,... лукава риторика.
Ніби клієнти публібного будинку про сімейні цінності, вірність дружині, родинні традиції...