Справедливий мир має повністю забезпечувати територіальну цілісність України, - Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що досягнення справедливого миру в Україні має забезпечувати її територіальну цілісність.

Про це він сказав у коментарі для "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вторгнення РФ - порушення міжнародного права

"Протягом чотирьох років, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, що є порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН, Україна зазнала руйнівних втрат і переміщень, неодноразових атак на цивільне населення й критичну енергетичну інфраструктуру, а також серйозних порушень прав людини, у тому числі щодо дітей",- сказав генсек ООН.

За його словами, впродовж усієї війни співробітники ООН залишалися в Україні, надаючи життєво необхідну гуманітарну допомогу "там, де це було потрібно, зокрема на лінії фронту".

"Я добре пам’ятаю свої візити в Україну, де я на власні очі бачив руйнування, спричинені цією війною... Саме тому я вітаю всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру", - сказав Гутерріш.

Яким має бути справедливий мир

Крім того, генсек ООН пояснив, яким бачить справедливий мир для України.

За його словами, справедливий мир в Україні має повністю забезпечувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність країни в межах її міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй, міжнародного права та відповідних резолюцій ООН.

