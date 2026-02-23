Путин может не знать реальной картины на поле боя, - глава МИД Польши Сикорский
Российскому диктатору Владимиру Путину могут бояться доносить плохую информацию, а потому он может не обладать реальной картиной на поле боя и в российской экономике. Он может остановить войну, когда поймет, что цена ее продолжения для него неприемлема.
Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
"То, что украинцы контратакуют в некоторых местах и восстанавливают контроль над территорией, должно в конце концов убедить Путина, что он не в состоянии проломить линию фронта, не в состоянии победить в этой войне, несмотря на то, насколько он заставит терпеть гражданское население. Но в диктатурах так бывает: плохие новости никто не хочет приносить диктатору. Поэтому Путин может не иметь реальной картины ни войны, ни российской экономики. Только тогда, когда он поймет, что не может победить по приемлемой для него цене, он изменит мнение, и появится шанс на мир", - считает Сикорский.
Напомним, ранее Радослав Сикорский критиковал ультиматум Венгрии, блокирующий 90 миллиардов евро кредита для Украины. Сикорский отметил, что ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.
Воно просто ні приякіх умовах неможе перестати воювати...
1) Воєнкори-х*єкори всім пох*й. Їх першими зажмурять і мишам скормлять, бо дах*я шо бачили, дах*я шо знають і ******* папі*здеть. такшо непраблема.
2) Ті шо "наваєнку" працюють, теж х*йня, скажуть їм неви(ОЙ)буватись, ато поїдуть самі пулять своєю продукцією. Зарплату уріжуть і скажуть "неп*здеть а роботать наблага діржави". Будуть скавчати потихому, але продовжать тягнути лямку за іржаву копійку і талони на просрочку.
3) Повернути орків додому - А от тут починається проблема... Ну повернув ти їх і шо? Роботу їм даси? Яку? Економіка на воєних рейках, ніх*я крім воєнки практично непрацює. Ти може думаєш їх на "ваєнку" усіх устроіть - окей, а платить чим? Грошима які немає на чому заробити ні у середині чмосковії, ні закордоном? Лишається єдине - друкувати гроші і дивитись як вони стають дешевше за папір на якому намальовані...
4) Залишити орків у окопах і "хай сидять розміновують і відбудовують" хехе))). Ти дійсно думаєш, шо дати орку автомат, 200к фублів, потім сказати "фсьо, тепер зарплата 30к і за неї тепер йди працюй розміновуй вастанавлівай" і він піде?)) А хто їого заставить?) Заградотряди? А заградотрядам чим платить і скільки їх треба, щоб оркобидло небунтувало? Менти неваріант, їм "нарот" треба стерегти шоб він на х*йло неп*здел зголодухи і на вила його непідняв. То хто?
Колись хрущов сталіну сказав, "хорошоби всех врагов народа в тюрьму посадіть". На шо сталін сказав "і гдеже нам набрать столько охрани?"...