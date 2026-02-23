Путин может не знать реальной картины на поле боя, - глава МИД Польши Сикорский

Российскому диктатору Владимиру Путину могут бояться доносить плохую информацию, а потому он может не обладать реальной картиной на поле боя и в российской экономике. Он может остановить войну, когда поймет, что цена ее продолжения для него неприемлема.

Об этом перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

"То, что украинцы контратакуют в некоторых местах и восстанавливают контроль над территорией, должно в конце концов убедить Путина, что он не в состоянии проломить линию фронта, не в состоянии победить в этой войне, несмотря на то, насколько он заставит терпеть гражданское население. Но в диктатурах так бывает: плохие новости никто не хочет приносить диктатору. Поэтому Путин может не иметь реальной картины ни войны, ни российской экономики. Только тогда, когда он поймет, что не может победить по приемлемой для него цене, он изменит мнение, и появится шанс на мир", - считает Сикорский.

Напомним, ранее Радослав Сикорский критиковал ультиматум Венгрии, блокирующий 90 миллиардов евро кредита для Украины. Сикорский отметил, что ожидал гораздо большего чувства солидарности между Венгрией и Украиной.

