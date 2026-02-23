РФ на переговорах не поднимала вопрос выборов в Украине. Их позиция – отдать Донбасс, - Буданов

Российская делегация во время последних трехсторонних переговоров в Женеве, которые состоялись на прошлой неделе, не поднимала вопрос выборов в Украине. Главным для Москвы остается территориальный вопрос.

Об этом глава ОПУ Кирилл Буданов сказал журналистам в рамках международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, передает Цензор.НЕТ.

Позиция России на переговорах

"Как ни странно, россияне на этот раз этот вопрос вообще не поднимали", - сказал он.

На уточнение корреспондента, обсуждался ли этот вопрос во время предыдущих встреч, Буданов ответил: "Нет".

"Территории — это главный вопрос. Все остальное — второстепенно. И для них, и для, пожалуй, всех, мне так кажется", — сказал он.

Буданов заявил, что Россия продолжает настаивать на передаче ей Донбасса.

"Они хотят, чтобы им отдали Донбасс. "Отдайте нам Донбасс" — это их позиция", — подчеркнул глава ОП.

Что предшествовало?

