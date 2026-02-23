РФ на переговорах не поднимала вопрос выборов в Украине. Их позиция – отдать Донбасс, - Буданов
Российская делегация во время последних трехсторонних переговоров в Женеве, которые состоялись на прошлой неделе, не поднимала вопрос выборов в Украине. Главным для Москвы остается территориальный вопрос.
Об этом глава ОПУ Кирилл Буданов сказал журналистам в рамках международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, передает Цензор.НЕТ.
Позиция России на переговорах
"Как ни странно, россияне на этот раз этот вопрос вообще не поднимали", - сказал он.
На уточнение корреспондента, обсуждался ли этот вопрос во время предыдущих встреч, Буданов ответил: "Нет".
"Территории — это главный вопрос. Все остальное — второстепенно. И для них, и для, пожалуй, всех, мне так кажется", — сказал он.
Буданов заявил, что Россия продолжает настаивать на передаче ей Донбасса.
"Они хотят, чтобы им отдали Донбасс. "Отдайте нам Донбасс" — это их позиция", — подчеркнул глава ОП.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
