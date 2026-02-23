РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8276 посетителей онлайн
Новости Выборы в Украине Переговоры Украины и РФ
2 296 19

РФ на переговорах не поднимала вопрос выборов в Украине. Их позиция – отдать Донбасс, - Буданов

вибори

Российская делегация во время последних трехсторонних переговоров в Женеве, которые состоялись на прошлой неделе, не поднимала вопрос выборов в Украине. Главным для Москвы остается территориальный вопрос.

Об этом глава ОПУ Кирилл Буданов сказал журналистам в рамках международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция России на переговорах

"Как ни странно, россияне на этот раз этот вопрос вообще не поднимали", - сказал он.

На уточнение корреспондента, обсуждался ли этот вопрос во время предыдущих встреч, Буданов ответил: "Нет".

"Территории — это главный вопрос. Все остальное — второстепенно. И для них, и для, пожалуй, всех, мне так кажется", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава делегации РФ Мединский на переговорах с Украиной не читал исторических лекций, - Буданов

Буданов заявил, что Россия продолжает настаивать на передаче ей Донбасса.

"Они хотят, чтобы им отдали Донбасс. "Отдайте нам Донбасс" — это их позиция", — подчеркнул глава ОП.

Что предшествовало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и РФ имеют одинаковое требование к Украине для завершения войны — выйти из Донбасса, — Зеленский

Автор: 

Буданов Кирилл (290) выборы (1769) Донбасс (3855) переговоры с Россией (1100)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Весь цей час Шашличний брехав про умову виборів?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:25 Ответить
+7
Які вибори 😸. Не дай бог переможе якийсь не дурачок, росія не може дозволити собі так ризикувати 😸
показать весь комментарий
23.02.2026 16:26 Ответить
+6
Най ЗСУ покине укріпрайон на Донбасі - от такі "скромні" вимоги у кацапів 🤔
показать весь комментарий
23.02.2026 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та не потрібен їм Донбас, то локшина, у них своїх голодних шахтарів вистачає. Ще раз повторюю ці танці для відволікання уваги від півдня, успіх держави це вихід до моря а не поклади вугілля. А ви і далі не повертайте голови від Донбасу. Пів України відгризуть, зате Донбас залишиться 🤬.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:24 Ответить
На вільних територіях Донеччини немає ніяких покладів вугілля, і Донбасом ці землі назвати не можна. За Донеччину вони вже 12 років воюють і не можуть захопити. А про південь того не можна сказати. Особливо про Крим, який просто віддали. Тут так не вийде.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:30 Ответить
Все рівно в них пріорите Одеса та південий коридор, Донбас то привід.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:33 Ответить
Ніяких Одеських республік путін не визнавав у адмінмежах Одеської області. А ось днр у адмінмежах Донецької області він визнав. Тож для нього діло принципу вийти на кордони Донецької області. І хоч, він тут поклав люду більше ніж тут загинуло у Другій Світовій - він пертиме й далі. А просто так тут ніхто нічого йому не віддасть.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:38 Ответить
Та до дупи йому визнання, за потреби визнають заднім числом. Чому ви вважаєте, що ДиНиРи важливіше росії за південь? Занадто багато уваги на " переговорах" тільки Донбасу, кацапи що на публіку то навпаки роблять за спиною.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:41 Ответить
Ще раз кажу - це справа принципу. Якщо путін визнав днр у визначених адмінмежах - він всіма засобами намагатиметься на них вийти. Ця історія тягнеться з 2014-го. Можливо, якщо це йому вдасться, він переключиться на південь. Та на мою думку, Правому берегу Херсонщини, Херсону немає прямої загрози. Тим більше Миколаїву та Одесі. Я 2 роки відслужив у Одесі і знаю, що одесити занадто часто дують на холодне.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:59 Ответить
Він не визнає ніякі денере, еленере, всі ці території він вписав в простітуцію росії разом з правобережною Херсонщиною і Запоріжжям.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:17 Ответить
Як це не визнає? Повномасштабне вторгнення розпочалось якраз після визнання путіним незалежності лнр та днр. Входження у склад рф, Херсонщина та Запоріжжя з'явились вже походу вторгнення.
показать весь комментарий
23.02.2026 20:22 Ответить
Весь цей час Шашличний брехав про умову виборів?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:25 Ответить
Які вибори 😸. Не дай бог переможе якийсь не дурачок, росія не може дозволити собі так ризикувати 😸
показать весь комментарий
23.02.2026 16:26 Ответить
Раха поставила ішака.Навіщо його міняти?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:32 Ответить
Най ЗСУ покине укріпрайон на Донбасі - от такі "скромні" вимоги у кацапів 🤔
показать весь комментарий
23.02.2026 16:26 Ответить
Про що Хламідія з Умєровим домовлялися з Мединським?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:28 Ответить
Їм дуже личитиме комірець з крайньої плоті якоїсь худоби...
показать весь комментарий
23.02.2026 16:33 Ответить
Орки ж не зовсім пришиблені. Вимагати змінити нашого верховного головнокомандувача ЗСУ
А якщо вумний нарід вибере якогось Залужного, чи Порошенка? Що тоді робити?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:33 Ответить
Буданов дуже добре знає, чому затягують переговори.Та, що ще з того вийде-питання?
показать весь комментарий
23.02.2026 16:33 Ответить
Кирило,ти ж бойовий офіцер,не міг сказати,щоб ішли нах...,за руським кораблем.
показать весь комментарий
23.02.2026 16:44 Ответить
А українські позиція - деокупувати усі свої території та знищити кілька мільйонів кацапів які загрожують Україні!
показать весь комментарий
23.02.2026 17:00 Ответить
 
 