Зеленский ввел санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций оккупационных администраций, - указ (обновлено)

Украина вводит санкции против 29 российских субъектов и 15 организаций и органов так называемых оккупационных администраций.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Идеологическое оружие

Он напомнил, что у россиян есть давняя традиция использования исторической лжи, манипуляций и замалчиваний в качестве оружия.

"Но нет такого российского оружия, которое бы мы не научились уничтожать, и это их идеологическое оружие тоже победим. Санкции - один из инструментов", - отметил глава государства.

Читайте также: Украина ввела санкции против 66 физических и 62 юридических лиц, причастных к ВПК РФ и финансовому сектору

Введены новые санкции

По его словам, сегодня есть новое решение о санкциях против 29 российских субъектов и 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций.

"Они поддерживают российскую агрессию и оккупацию украинских территорий, распространяют российскую пропаганду и искажают историю и реальные факты, воруют наши документы из архивов и культурные ценности из музеев и заповедников временно оккупированного полуострова Крым.

Работаем и над синхронизацией санкций в международных юрисдикциях. Всю соответствующую информацию передадим партнерам для дальнейшей работы", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Зеленский подписал новые санкции против РФ: компании, помогающие обходить санкции, финансовый сектор, крипторынок и майнинг

Соответствующий указ уже опубликован на сайте Офиса Президента.

Обновленная информация

Как информирует ОП, среди 29 подсанкционных субъектов – российский пропагандист Александр Чубарьян, который является соавтором школьного учебника по истории России, где в стиле российской пропаганды оправдывает агрессию РФ против Украины. Также - российский псевдоисторик и адепт "русского мира" Алексей Миллер и Артем Лагойский, предавший Украину, стал на службу оккупантам и возглавил так называемое "Министерство культуры Херсонской области" и во всем способствует россиянам: от принятия необходимых захватчикам "документов".

Также Украина применила санкции против 15 российских организаций и органов так называемых оккупационных администраций, причастных к поддержке российской агрессии и оккупации украинских территорий, фальсификации исторических фактов, похищению культурных ценностей из музеев и заповедников Крыма, присвоению документов Национального архивного фонда Украины и их использования.