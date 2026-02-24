Зеленський запровадив санкції проти 29 російських суб’єктів та 15 організацій окупаційних адміністрацій, - указ (оновлено)

Україна запроваджує санкції проти проти 29 російських субʼєктів і 15 організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Ідеологічна зброя

Він нагадав, що росіяни мають давню традицію використання історичної неправди, маніпуляцій та замовчувань як зброю.

"Але немає такої російської зброї, яку б ми не навчилися знищувати, і цю їхню ідеологічну зброю теж здолаємо. Санкції - один з інструментів", - зазначив глава держави.

Запроваджено нові санкції

За його словами, сьогодні є нове рішення щодо санкцій проти 29 російських субʼєктів і 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій.

"Вони підтримують російську агресію та окупацію українських територій, поширюють російську пропаганду й перекручують історію та реальні факти, крадуть наші документи з архівів і культурні цінності з музеїв та заповідників тимчасово окупованого півострова Крим.

Працюємо і над синхронізацією санкцій у міжнародних юрисдикціях. Усю відповідну інформацію передамо партнерам для подальшої роботи", - резюмує Зеленський.

Відповідний указ вже опублікований на сайті Офісу Президента.

Оновлена інформація

Як інформує ОП, серед 29 підсанкційних субʼєктів - російський пропагандист Олександр Чубарʼян, який є співавтором шкільного підручника з історії Росії, де в стилі російської пропаганди виправдовує агресію РФ проти України. Також - російський псевдоісторик та адепт "руского міра" Олексій Міллер і Артем Лагойський, який зрадив Україну, став на службу окупантам і очолив так зване "Міністерство культури Херсонської області" та в усьому сприяє росіянам: від ухвалення необхідних загарбникам "документів" до порушення прав українців.

Також Україна застосувала санкції проти 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій, які причетні до підтримки російської агресії та окупації українських територій, фальсифікації історичних фактів, викрадення культурних цінностей із музеїв та заповідників Криму, привласнення документів Національного архівного фонду України та їх використання на користь агресора.