Україна запровадила санкції проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб, причетних до ВПК РФ та фінансового сектору

Україна запровадила санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №102/2026 та №103/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як ззаначається, санкції запроваджено, зокрема, проти громадян та резидентів Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

ВПК РФ

Так, перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія, зокрема, застосувала під час удару по Україні в ніч на суботу.

Наголошується, що без іноземних компонентів їхнє виробництво було б неможливим. Саме тому важливо й надалі посилювати відповідний тиск.

Читайте: За підозрами в закупівлях для російського ОПК заарештовано 5 осіб у Німеччині

Фінансовий сектор

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла, серед іншого, екосистема криптовалютної мережі А7, через яку, зокрема, оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет.

Застосовані санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг). Також це оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників.

Також читайте: Китай став для РФ ключовим постачальником критичних компонентів для "шахедів", - The Wall Street Journal

Що передувало?

Раніше повідомлляося, що президент Володимир Зеленський підписав нові санкції проти РФ, які стосуються компаній, що допомагають РФ обходити санкції, фінансового сектору, крипториноку і майнінгу.

Тепер не приїдуть в Буковель на відпочинок
08.02.2026 15:09 Відповісти
Санкції також треба запровадити на того,хто дозволяє транзит рос.нафти для продажу, через всю територію країни, для наповнення рос.бюджету нафтодоларами.
08.02.2026 15:30 Відповісти
Йшов 2026 рік, рік Потужних і Незламних Відосіків ( ІБД )
08.02.2026 15:33 Відповісти
Это вместо фламингов.
Санкції також треба запровадити на того,хто дозволяє транзит рос.нафти для продажу, через всю територію країни, для наповнення рос.бюджету нафтодоларами.
А) це Кличко
Б) це Порошеко
В) Боря Джонсон.
Йшов 2026 рік, рік Потужних і Незламних Відосіків ( ІБД )
Бери вище!
ЕПОХА Потужних і Незламних Відосиків!
Потужні впровадження санкцій нищівних, суперпотужня
Як багато патужних слів ні про що...
після того, як "зелено- рашистські" "подєльніки" "зезедента" з відмитими в Україні лярдами, зробили "тапочки" з України,через санкції європейців і американців...."зепоцріот" "потужно" вдарив їх санкціями і настрашив їх так само,як гола задниця ,їжака....
Навіть не можу уявити, як їм одразу ж стало страшно
А санкції на Баканова будуть?? Чи він недоторканий,як Гарант....Міндича
