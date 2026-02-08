Україна запровадила санкції проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб, причетних до ВПК РФ та фінансового сектору

Президент України Володимир Зеленський підписав укази №102/2026 та №103/2026, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 66 фізичних і 62 юридичних осіб.

Про це повідомили в Офісі президента, передає Цензор.НЕТ.

Як ззаначається, санкції запроваджено, зокрема, проти громадян та резидентів Росії, Гонконгу, Киргизстану й ОАЕ.

ВПК РФ

Так, перший указ спрямований на обмеження здатності російського ВПК. Загалом до нього увійшли 24 фізичні та 27 юридичних осіб. Це, зокрема, компанії, що постачають товари для виготовлення деталей для російських ракет і дронів, які Росія, зокрема, застосувала під час удару по Україні в ніч на суботу.

Наголошується, що без іноземних компонентів їхнє виробництво було б неможливим. Саме тому важливо й надалі посилювати відповідний тиск.

Фінансовий сектор

Другий указ стосується фінансової інфраструктури ворога й персонально тих, хто допомагає РФ обходити санкції, які запровадила Україна, Євросоюз і США. Це 42 фізичні і 35 юридичних осіб.

До цього пакета увійшла, серед іншого, екосистема криптовалютної мережі А7, через яку, зокрема, оплачують поставки компонентів для виробництва російських ракет.

Застосовані санкції і щодо Асоціації розробників і користувачів технологій, що забезпечують російський крипторинок та промислове накопичення віртуальної валюти (майнінг). Також це оператори розрахунків, власники криптовалют і криптообмінників.

Що передувало?

